Per Inserat Vision oder Utopie? Weshalb der St.Galler Unternehmer Christoph Züllig einen See in der Stadt will Der in St.Gallen wohnhafte Unternehmer Christoph Züllig hat in einem halbseitigen Inserat im «St.Galler Tagblatt» das Anlegen eines Sees in der Stadt St.Gallen angeregt. Der Inhaber der Herbamed AG in Bühler schreibt, die Stadt sollte den wichtigen Schritt zu einer ganz neuen Attraktivität unbedingt in Angriff nehmen. Der Mann hat Visionen. Daniel Wirth 17.04.2021, 05.00 Uhr

Der St.Galler Ostsee, wie Christoph Züllig ihn sich vorstellt. Visualisierung: Simonet

Das muss man sich vorstellen: Östlich der geplanten Olma-Halle 1 auf der überdeckten Stadtautobahn ist das westliche Ufer des «Ostsees», wie ihn Züllig nennt. Dann zieht sich das Gewässer bis zum «Espenmoos», ehe es gegen Norden mäandriert. Gespeist werden könnte der See gemäss Züllig mit dem Wasser der Steinach. Drei Brücken überspannten den Ostsee.

Christoph Züllig, Unternehmer. PD

Gemäss Zülligs Ausführungen sind alle wichtigen Schweizer Städte an einen See oder grossen Fluss gebaut. Nur in St.Gallen fehle das Element Wasser im Stadtbild. Durch einen See in St.Fiden würde das Stadtbild attraktiv aufgewertet, es entstünde nachhaltig ein Naherholungsgebiet.

Aktueller Bezug

Zülligs Vision hat Bezug zur Aktualität. Denn für eine Überdeckung des Areals beim Bahnhof St.Fiden wird gerade eine Machbarkeitsstudie gemacht. Züllig findet, die Brache wäre ideal für einen See in der Stadt. Er ist der Meinung, was in Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs, möglich war, dürfe für St.Gallen keine Schwierigkeit darstellen – und meint die Kosten.

Bei diesem Punkt hat Donat Kuratli, Stadtparlamentarier und Präsident der SVP der Stadt St.Gallen, grosse Bedenken, wie er auf Anfrage sagt:

«Was auf der Fotomontage sehr schön aussieht, ist schlicht nicht finanzierbar.»

SVP-Präsident Donat Kuratli spricht von einer «Utopie». PD

Der SVP-Politiker nennt die Idee Zülligs eine «Utopie». Er habe beim erstmaligen Betrachten der Annonce gedacht, das Ganze sei ein Scherz. St.Gallen habe mit den Drei Weieren und dem Gübsensee stehende Gewässer auf Stadtgebiet; sie stellten beliebte Naherholungsgebiete dar. Einen See in St.Fiden, das notabene überbaut sei, brauche es keinesfalls.

Peter Olibet, Stadtparlamentarier und Präsident der SP der Stadt St.Gallen, musste schmunzeln, als er das Inserat sah, wie er auf Anfrage sagt. Und er stellte sich die Frage: «Wer bezahlt das?» Grundsätzlich findet Olibet es begrüssenswert, wenn Einwohnerinnen und Einwohner über die Entwicklung des Stadtraums nachdenken. Man dürfe gross denken.

Musste schmunzeln: SP-Präsident Peter Olibet. Tobias Garcia

Einer, der sich intensiv mit der Entwicklung in St.Fiden auseinandersetzt, ist FDP-Stadtparlamentarier Remo Daguati. Er ist Geschäftsführer des Hauseigeigentümerverbands (HEV) von Stadt und Kanton St.Gallen. Mit seiner LOC AG ist er gesamtschweizerisch in der Raumentwicklung und Standortförderung tätig. Er finde es cool, dass eine lebendige Diskussion über das Entwicklungsgebiet St.Fiden stattfinde, sagt Remo Daguati.

Im gleichen Atemzug sagt er aber auch, zur Steigerung der Anziehungskraft eines Lebens- und Arbeitsraums brauche es zuerst andere Dinge als einen See: gute Erreichbarkeit, zukunftsträchtige Arbeitsplätze, attraktiven Wohnraum und ein mildes Steuerklima.

Remo Daguati, FDP-Stadtparlamentarier, sagt zur Idee: «Cool, aber ...» PD

Ausserdem, sagt Daguati, dürfe Raumentwicklung nicht isoliert betrachtet auf einer Briefmarke stattfinden, es müsse in Metropolitanregionen gedacht werden. Der Bodensee, eines der grössten und schönsten Binnengewässer Europas, liege nur wenige Minuten von St.Gallen entfernt, und in der Stadt selber gebe es die Sitter und Drei Weieren, sagt Daguati.

Ein Liebhaber des Wassers

Christoph Züllig ist ein Liebhaber des Wassers, wie er sagt. Als Bub habe er im Sommer mit seinen Eltern viele Tage am Bodensee verbracht; das habe ihn fasziniert und später habe er davon geträumt, dass das Wasser hinauf bis nach St.Fiden reiche. Zu den Kosten für den Ostsee sagt Züllig, in Dhaka habe das Anlegen eines Sees umgerechnet 300 Millionen Franken gekostet. Er zieht den Vergleich zum neugestalteten Bahnhofplatz, dessen Auffrischung insgesamt auch gegen 100 Millionen Franken gekostet habe.

Sein Vorschlag, in St.Fiden einen See anzulegen, sei ernst gemeint, sagt Züllig. Er stehe im Moment noch alleine hinter dieser Idee, aber er habe auf sein Inserat hin viele positive Rückmeldungen erhalten. So schrieb ihm ein Studienkollege per E-Mail:

«An diesem See, entlang des Steinachbetts, könnten sich nachts die Jugendlichen abreagieren und tagsüber die Senioren sich treffen.»

Christoph Züllig ist Inhaber der Herbamed AG in Bühler in Appenzell Ausserrhoden. Er beschäftigt nach eigenen Angaben rund 40 Mitarbeitende. Sie stellen Tinkturen und homöopathische Arzneimittel her, die sie in 50 Länder expandieren. Bangladesch ist gemäss Züllig ein wichtiger Markt. Er kennt Dhaka gut, wie er sagt. Von unzähligen Reisen dorthin wisse er, wie schnell sich die Stadt entwickle – nicht zuletzt wegen des Sees, der eine Fläche von 100 Hektaren habe und ins Zentrum reiche.

Nicht das erste Inserat geschaltet

Mit seinem Ostsee-Inserat hat Züllig Aufsehen erregt. Es war nicht das erste Mal diese Woche, dass er im «St.Galler Tagblatt» eine grosse Annonce geschaltet hat. 1992 plädierte er bei der EWR-Abstimmung für ein Nein. 2011 vor den eidgenössischen Wahlen riet er der Leserschaft, keine SVP-Kandidatinnen und -kandidaten zu wählen. 2015 riet er in einem Inserat zu einem Nein in der Abstimmung über die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl. Und im letzten Jahr empfahl er nach der Kinderfestabsage Mitglieder des Stadtrates kurzerhand zur Abwahl.

In der Stadtentwicklung setzt der Stadtrat seit einiger Zeit auf Partizipation. Christoph Züllig hat für St.Fiden nicht auf eine Einladung zur Mitwirkung gewartet. Seine Ostsee-Idee ist proaktive Partizipation – nicht in homöopathischer Dosis, sondern in einer starken.