Walter Langenegger: Die St.Galler Stimme der Stadt Bern

Pensionierung Die St.Galler Stimme der Stadt Bern: Was Walter Langenegger als Kommunikationschef der Hauptstadt erlebt hat Vor kurzem hat die Stadt Bern ihren langjährigen Kommunikationschef Walter Langenegger verabschiedet. Der Ostschweizer erzählt, warum er sich mit der Hauptstadt mehr als nur angefreundet hat. Adrian Vögele 27.12.2021, 12.00 Uhr

«Diese Altstadt ist ein Bijou»: Der gebürtige Rorschacher Walter Langenegger auf der Marktgasse mitten im Zentrum von Bern, im Hintergrund der Käfigturm. Bild: Tobias Garcia

Donnerstagvormittag in Bern. Viel Volk bewegt sich in der Marktgasse und unter den Lauben, in kurzen Abständen bimmeln die roten Trams vorbei. Das Bundeshaus ist gleich um die Ecke, das Rathaus einen kurzen Spaziergang entfernt.

Oben im Käfigturm, hoch über der Gasse, gerät Walter Langenegger ins Schwärmen. «Diese Altstadt ist ein Bijou», sagt der 62-Jährige – in markantem Ostschweizer Dialekt, mit spürbarem persönlichem Enthusiasmus, aber auch mit einem gewissen beruflichen Stolz. Für den kommunikativen Auftritt der Stadt war der gebürtige Rorschacher 15 Jahre lang verantwortlich. Ende Oktober wurde er als Leiter des Informationsdienstes pensioniert.

Wenig Sprachbarrieren und keine «ruhige Kugel»

Wie schafft man es, Sprecher der Stadt Bern zu werden, ohne Berndeutsch zu reden? In der Tat habe er sich damals keine grossen Hoffnungen gemacht, als er sich für die stellvertretende Leitung des Infodiensts beworben habe, sagt Langenegger und lacht. «Mit diesem spitzen Dialekt!»

Es klappte trotzdem. Auch wenn man als Ostschweizer in Bern natürlich oft auf die Mundart angesprochen wird – «meist aber mit Sympathie», merkt Langenegger an. Und auch ein weiteres Klischee bewahrheitete sich nicht: Als er sich vor dem Wechsel nach Bern von seinen früheren Arbeitskollegen auf der «Tagblatt»-Redaktion in St.Gallen verabschiedete, sagten viele: «Super – in Bern kannst du eine ruhige Kugel schieben.»

Diese ruhige Kugel, sagt Langenegger, habe er in 15 Jahren nie gefunden. Gleich am ersten Tag ging es hektisch los: Langeneggers Chefin im Infodienst hatte kurz zuvor per sofort gekündigt. Am zweiten Tag: Überschwemmung in der Nähe des Bahnhofplatzes wegen Bauarbeiten – die erste Medienkonferenz war fällig. Der Ostschweizer war zu Beginn weitgehend auf sich allein gestellt, und es lag an ihm, die frühere Pressestelle in eine moderne Kommunikationsabteilung umzubauen. «Die ersten zwei, drei Jahre waren enorm anspruchsvoll.»

Bähnler, Banker, Journalist

Doch warum der Sprung nach Bern? Langenegger hat starke Wurzeln in der Ostschweiz, lebte 48 Jahre in der Region Rorschach. Er lernte Betriebsdisponent bei der Bahn, wechselte zur Raiffeisenbank, absolvierte später die Journalistenschule St.Gallen. Er war Lokalredaktor in Rorschach, dann Inlandredaktor und schliesslich Leiter der Inlandredaktion des «Tagblatts». Seine journalistische Arbeit führte ihn auch hin und wieder ins Bundeshaus.

Einen bewussten Abschied vom Journalismus habe er nicht gesucht, sagt Langenegger. Das sei ein fantastischer Beruf. «Aber nach 20 Jahren fragt man sich: Will ich nochmals etwas anderes machen?» Und die Stelle in Bern, im politischen Zentrum der Schweiz, in direkter Zusammenarbeit mit der Stadtregierung, habe ihn als politischen Menschen besonders angesprochen:

«Da ich mich mit rot-grüner Politik identifizieren konnte, war es auch inhaltlich reizvoll – dabei zu sein in einer grossen Stadt, in der Mitte-links-Politik umgesetzt wird.»

So entschied er sich mit der Familie für den Umzug in die Hauptstadt.

«Ein anderes Staatsverständnis als in der Ostschweiz»

Abgesehen von der Sprache: Was unterscheidet die Stadtberner Mentalität von jener der St.Gallerinnen und St.Galler? «Die Menschen in Bern sind sicher politischer als in vielen anderen Regionen der Schweiz», sagt Langenegger. Viele hätten auch beruflich mit Service public zu tun – das Staatsverständnis sei ein anderes:

«In der Ostschweiz herrscht ein Staatsverständnis wie in den USA vor. Es wird sehr stark auf Wirtschaft und Unternehmen fokussiert. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass die HSG in St.Gallen steht. Das prägt auch die Haltungen. Und die Art und Weise, wie man Probleme angeht.»

Die Stadtbernerinnen und -berner hätten ein viel stärkeres Bewusstsein, «dass es einen handelnden Staat braucht». Und sie seien toleranter, nach dem Motto «Leben und leben lassen». Das zeige sich auch im Umgang mit Demonstrationen, welche die Stadt immer wieder herausfordern. Der Klimaprotest auf dem Bundesplatz vom vergangenen Jahr sei ein gutes Beispiel: «Gerade von Ostschweizern wurde die Kundgebung besonders lautstark kritisiert. Bern hingegen bemühte sich um Augenmass.»

«Behörde muss verlässliche Informationen liefern – keine Propaganda»

In Krisensituationen habe ihm die Erfahrung aus dem Journalismus geholfen, sagt Langenegger: «Man sieht voraus, welche Fragen kommen werden.» Harte, kritische Berichterstattung könne oft belastend sein für die Verantwortlichen, «aber das gehört zu unserer Demokratie». In Journalistenkreisen hat man Langenegger als sehr engagierten Kommunikationschef erlebt – der sich bisweilen auch meldete, wenn er mit einer Darstellung nicht einverstanden war.

Zu den erfreulichen Momenten seiner Berner Zeit zählt Langenegger verschiedene Grossanlässe, die Fussball-Europameisterschaft 2008 etwa. Obwohl er ein kollegiales Verhältnis zu den Mitgliedern des Gemeinderats entwickelte, sagt er klar: «Als Kommunikationschef machte ich keinen Wahlkampf für meine Regierung.» Eine Behörde müsse verlässliche, nachprüfbare Informationen liefern – keine Propaganda.

Die sozialen Medien und der heisse Draht zur Stadt St.Gallen

Einfacher geworden ist das in den letzten Jahren nicht. Das Tempo hat sich erhöht, die Medien verlangen immer raschere Antworten, die Stadt informiert auch über die sozialen Medien. «Schon 2010 sahen wir uns gezwungen, mit Twitter anzufangen», erinnert sich Langenegger. Hilfreich waren auch Kontakte in die Ostschweiz: «Die Stadt St.Gallen hat immer versucht, in den sozialen Medien einen Schritt voraus zu sein», sagt Langenegger anerkennend. So gehörten St.Gallen und Bern zu den ersten Städten, die Videoaufnahmen von ihren Medienkonferenzen lieferten.

Die Kommunikation der Behörden, so Langenegger, werde wohl in Zukunft noch weiter ausgebaut – «es geht gar nicht anders, weil die Kanäle, auf welchen sich die Leute informieren, immer zahlreicher werden».

Die Lage der klassischen Medien macht ihm währenddessen Sorgen. «Das bisherige Geschäftsmodell der Zeitungen mit der Finanzierung der Redaktionen via Inserate funktioniert nicht mehr. Ich bin der Meinung, dass eine stärkere Medienförderung durch den Staat nötig ist.» Unter der Voraussetzung, dass die Medien unabhängig berichten würden.

Nur den Bodensee vermisst er ab und zu

Und jetzt, was macht Walter Langenegger – nachdem er jahrzehntelang mit hohem beruflichem Tempo unterwegs war? «Ich wurde schon gewarnt, ich würde in ein schwarzes Loch fallen!», sagt er und schmunzelt. Das sei aber nicht weiter schlimm. «Ich leiste es mir jetzt, einfach mal keine Pläne zu haben. Die Agenda ist leer.»

Eine Rückkehr in die Ostschweiz ist momentan kein Thema – auch wenn Langenegger das Goldacher Reihenhaus von früher immer noch besitzt. Zu gut gefällt es ihm und seiner Frau in der Hauptstadt. Lieblingsorte hat er eine ganze Reihe, vom Münsterturm über das moderne Quartier Westside bis hinunter ans Aareufer. Und den Bodensee vermisst er überhaupt nicht? «Doch, tatsächlich: Der Blick auf den See fehlt mir ab und zu.»

