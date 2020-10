Pendlerland Liechtenstein unter Corona-Druck: Grenzgänger stehen im Homeoffice vor ungelösten Problemen Nach Liechtenstein pendeln täglich rund 22'000 Personen aus der Schweiz und Österreich an den Arbeitsplatz. In der Corona-Situation bietet sich Homeoffice an. Wegen unterschiedlichen Gesetzen aber ist bei Grenzgängern die Arbeit zu Hause mit Problemen verbunden. Günther Meier 30.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arbeitsgespräch in Corona-Zeiten: Die Aussenminister von Liechtenstein, Österreich und der Schweiz hatten bei ihrem Treffen diesen Sommer in Kreuzlingen wohl andere Themen als die Sozialversicherungsleistungen für Grenzgänger im Homeoffice. Andrea Stalder

Neue Arbeitsmodelle zu etablieren erscheint nicht so einfach, wie es viele Arbeitnehmer wünschten. Die Mischform aus der gewohnten Präsenz am Arbeitsplatz und dem Homeoffice wäre ein Modell, dem die Corona-Situation aus der Not heraus zu Aktualität verholfen hat. Doch ganz einfach ist die Verwirklichung nicht, insbesondere nicht in einem Grenzraum. Die «Stiftung Zukunft Liechtenstein» hat im Rahmen einer Studie auf «Wunsch und Wirklichkeit» von Homeoffice von Zupendlern aufmerksam gemacht, die sich im Raum Liechtenstein-Schweiz-Österreich bewegen. Die Lage mit den unterschiedlichen Regelungen stehe dem Verständnis eines offenen, liberalen und grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes entgegen, lautet das kritische Fazit der Studie.

Die Grenzgänger-Zahlen lassen erkennen, dass es sich bei den Problemen mit den unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht um eine Kleinigkeit handelt. Vor allem für Liechtenstein nicht, das laut Studie zu den europäischen Ländern mit der höchsten Zupendlerquote gehört und aktuell mehr Grenzgänger in den Betrieben beschäftigt als Einheimische. Rund 22'000 Pendler fahren in normalen Zeiten jeden Tag an die Arbeitsplätze in Liechtenstein, davon die Mehrheit aus der Schweiz, etwa 57 Prozent.

Welcher Staat ist für die Sozialversicherung zuständig?

Arbeitsrechtlich ist ein Grenzgänger, der im Homeoffice arbeitet, laut der geltenden Definition in zwei Staaten beschäftigt. Je nach Umfang der «Hausarbeit» taucht die Frage auf, in welchem Land er dem Sozialversicherungsrecht unterstellt ist – am Wohnort oder am Arbeitsort?Die Koordinierung der Sozialversicherungen zwischen Schweiz und Liechtenstein erfolgt über die sogenannte Vaduzer Konvention zum EFTA-Abkommen sowie über bilaterale Vereinbarungen. Grundsätzlich darf gemäss diesen Regelungen eine Person, die in zwei oder mehreren Ländern berufstätig ist, versicherungstechnisch nur einem Land unterstellt werden.

Die Frage freilich ist: Welcher Staat ist zuständig? Und diese Frage erhält mit dem Homeoffice als Ausweg aus der Corona-Krise eine besondere Aktualität.

Bei Grenzgängern sei diese Frage, wird in der Studie betont, nicht so einfach zu beantworten. Ausschlaggebend sei, wie häufig eine Person im Homeoffice arbeite, wobei die Zeit der Heimarbeit stärker gewichtet werde als die Präsenz am Arbeitsplatz. Eine «wesentliche Tätigkeit» im Wohnsitzland reiche aus, damit alle Sozialleistungen dort bezahlt werden müssen. Welchen Umfang aber hat eine wesentliche Tätigkeit? Laut einer europäischen Verordnung, die Aufnahme in das EFTA-Abkommen (mit der Schweiz und Liechtenstein als Mitglieder) gefunden hat, handelt es sich um eine Arbeitszeit, die mehr als 25% – auf das ganze Jahr berechnet – ausmacht.

Liechtensteinische AHV gewährt Corona-Ausnahme

Demnach bleibt ein Tag Homeoffice pro Woche für einen Grenzgänger ohne sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen. Dauert die Heimarbeit länger, muss der soziale Bereich dem Wohnsitzland unterstellt werden. Betroffen davon sind beispielsweise die AHV, die Invalidenversicherung, das Taggeld bei der Krankenversicherung, die Berufsunfall- und Nichtberufsunfallversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die betriebliche Personalvorsorge oder 2. Säule.

Derzeit ist der Wechsel der Unterstellung noch ausgesetzt. Wer als Grenzgänger aufgrund der Corona-Pandemie vom Arbeitgeber ersucht wurde, vermehrt oder ganz von zu Hause aus zu arbeiten, ist davon noch nicht betroffen. Die liechtensteinische AHV teilte in einem Newsletter dazu mit: «Wer als Grenzgänger während des ersten Ausbruchs der Covid-19-Pandemie (Corona) vorübergehend auf Homeoffice wechselte, konnte trotzdem in Liechtenstein sozialversichert bleiben.» Gleichzeitig betonte die AHV, diese Ausnahme sei nach Corona nicht mehr möglich, also ab dem Zeitpunkt, an dem die Herkunftsländer der liechtensteinischen Grenzgänger wieder zu den staatsvertraglichen Regelungen zurückkehren würden.

EU-Bürger und Schweizer nicht gleichgestellt

Soll Homeoffice künftig verstärkt in neue Arbeitsmodelle einbezogen werden, fordert die Studie der Zukunftsstiftung bilaterale Regelungen mit der Schweiz und Österreich zu vereinbaren, um den Länderwechsel bei den Sozialversicherungen für Homeoffice auszuschalten oder zumindest den Umfang für einen Wechsel von derzeit 25% der Arbeitszeit oder der Lohnsumme anzuheben. Aus liechtensteinischer Sicht wäre zudem mit der Schweiz eine Vereinbarung anzustreben, wonach alle Grenzgänger den gleichen rechtlichen Status hätten.

Für EU-Bürger und Drittstaatangehörige, die in der Schweiz wohnen und in Liechtenstein als Grenzgänger arbeiten, gelten die Regelungen nicht wie für Schweizer Grenzgänger. Für diese rund 5000 Personen muss bei den Sozialversicherungen anteilsmässig abgerechnet werden: «Wenn ein in der Schweiz wohnhafter EU-Bürger im Homeoffice arbeitet, dann müsste sein Arbeitgeber diese Stunden mit den Schweizer Sozialversicherungen abrechnen und die restliche Arbeitszeit mit jenen in Liechtenstein.» Diese Person würde damit also zweimal unterstellt, was genau das Gegenteil bewirke, was mit der europäischen Verordnung, die auch für Liechtenstein und die Schweiz gilt, bezweckt wurde. Die Studie fordert deshalb, im bilateralen Verhältnis mit der Schweiz eine Gleichstellung aller Grenzgänger anzustreben, damit keine der Pendlergruppen praktisch von der Homeoffice-Option ausgeschlossen werde.

Unklarheiten auch bei Steuern, Arbeitsrecht und Datenschutz

Neben der Problematik der Sozialversicherungen harren laut Studie noch weitere Probleme einer Lösung im Zusammenhang mit dem Homeoffice, ganz abgesehen davon, dass Homeoffice kein rechtlicher Begriff sei. Auch in den Bereichen Steuern, Arbeitsrecht und Datenschutz sei keineswegs klar, schreiben Doris Quaderer und Thomas Lorenz in der Studie, welche Regelungen für die Homeoffice-Tätigkeit von Grenzgängern gelten.