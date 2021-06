Andrea Scheck zur neuen Präsidentin der St.Galler SP gewählt

Fast einstimmige wurde Andrea Scheck am Parteitag der Kantonalpartei an die Spitze der SP gewählt. In Heerbrugg diskutierte die Delegierten zudem darüber, wie Vielfalt im Innern der Partei und in der Gesellschaft gefördert werden kann. Zu Gast war Mattea Meyer, Co-Präsidentin der SP Schweiz.

27.06.2021, 09.35 Uhr