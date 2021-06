Parteispitze Barbara Gysi tritt als Vizepräsidentin der SP Schweiz zurück Die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi gibt ihr Amt als SP-Vizepräsidentin Ende August ab - damit rechtzeitig vor den Wahlen 2023 eine Nachfolge starten könne. Adrian Vögele 03.06.2021, 17.04 Uhr

Barbara Gysi, St.Galler SP-Politikerin. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Seit neun Jahren ist Barbara Gysi Vizepräsidentin der SP Schweiz. Jetzt gibt sie das Amt ab, wie sie am Donnerstag auf Twitter mitteilt. Es sei Zeit, neuen Kräften Platz zu machen - dies rechtzeitig vor den nächsten eidgenössischen Wahlen 2023. Gysi wird am SP-Parteitag Ende August in St.Gallen zurücktreten. «Die SP ist gut aufgestellt», das Präsidium mit Mattea Meyer und Cédric Wermuth sei gut gestartet - «weiter so!», schreibt die 57-Jährige. Es seien spannende und erfüllende neun Jahre gewesen an der Parteispitze. Nun will sich die Nationalrätin auf ihre sozialpolitischen und gewerkschaftlichen Engagements und die inhaltliche Arbeit konzentrieren. Gysi ist unter anderem Präsidentin des Personalverbands des Bundes und des kantonalen Gewerkschaftsbunds St.Gallen.