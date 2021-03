Parteipräsidium Juso-Aktivistin, Klimastreikerin und Feministin: Diese Frau will an die Spitze der St.Galler SP Nach dem Männer-Interregnum mit Max Lemmenmeier als Präsident der SP des Kantons St.Gallen übernimmt Ende Juni wohl die Juso-Stadtparlamentarierin Andrea Scheck. Sie ist die einzige Kandidatin und hat als 28-Jährige bereits eine Hausmacht. Marcel Elsener und Regula Weik 31.03.2021, 05.00 Uhr

Andrea Scheck, Kandidatin fürs St.Galler SP-Präsidium. Bild: PD

«St.Gallen war besonders frauenfeindlich», lautet der Beitrag zu 50 Jahren Frauenstimmrecht im SP-Blatt «links». Dass der Kanton die nationale Vorlage 1971 ablehnte und selber das Stimm- und Wahlrecht für Frauen erst 1972 einführte, liege freilich nicht an der SP: Schon hinter der Motion für das erste Volksbegehren 1921 hatte mit Marie Huber-Blumenberg, Ärztin und Gattin von Kantonsrat Johannes Huber, eine Sozialdemokratin gestanden.

Autorin des Artikels ist Andrea Scheck, Präsidentin der SP-Frauen und SP-Vizepräsidentin (eine von vier) sowie Juso-Parlamentarierin in der Stadt St.Gallen. Nun kandidiert die 28-Jährige als Nachfolgerin von Max Lemmenmeier für das Präsidium der kantonalen SP. Von Beruf technische Redaktorin beim Präzisionsgerätehersteller Metrohm in Herisau, würde sie nach dem fünfjährigen Männer-Interregnum die Frauenherrschaft an der SP-Spitze fortführen. Die Vorgängerinnen Lemmenmeiers waren die heutige Nationalrätin Claudia Friedl (2004 bis 2012) und die heutige Kantonsrätin Monika Simmler (2012 bis 2016).

Die Männer halten sich bewusst zurück

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär der St.Galler SP. Bild: Anna Tina Eberhard



Am Montag ist die Bewerbungsfrist abgelaufen, die Kandidatur Schecks liegt als einzige vor, und ihre Wahl am Parteitag Ende Juni dürfte unbestritten sein. Zwar muss die 19-köpfige Geschäftsleitung den Vorschlag noch absegnen, doch dürfte dies Formsache sein. Obwohl in der Ausschreibung nicht explizit vermerkt, bestehe in der SP eine stille Übereinkunft, dass es wieder Zeit für eine Frau an der Spitze sei, erklärt der politische Sekretär Guido Berlinger-Bolt.

«Die Männer sind für Frauenanliegen hoch sensibilisiert und halten sich zurück.»

Andrea Scheck leiste als Stadtparlamentarierin und im Vizepräsidium gute Arbeit. Und eine Aktivistin, die an Klima- und Frauenstreiks zuvorderst mitwirke, sei in dieser Zeit erwünscht:

«Eine Parteipräsidentin soll pointiert Stellung nehmen und auch mal anecken.»

Dass eine urbane Feministin in ländlichen Sektionen Unmut errege, glaubt er nicht, zumal Scheck wisse, was die Mitglieder beschäftige, sagt Berlinger-Bolt.

Unzufrieden über Ungerechtigkeiten

Urban bewegt, konsequent links, forsch feministisch: So kennt man Andrea Scheck. Ihre jüngsten Vorstösse im Stadtparlament galten vermehrten Frauennamen für Strassen, der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor oder kostenlosen Menstruationsartikeln in Verwaltungsgebäuden. Der «Juso-Groove», den die 28-Jährige noch immer versprüht, prägt den Ton ihrer zuerst auf Facebook publizierten Bewerbung: «Seit ich mich erinnern kann, bin ich mit der Welt unzufrieden», schreibt die Tochter einer alleinerziehenden Mutter, die neben «der ganzen Care- und Erziehungsarbeit bei zwei Kindern auch noch eine anstrengende Lohnarbeit stemmte».

Dass ihre Mutter als Pflegerin für einen «harten, lebenswichtigen Job nur knapp genug Lohn zum Leben bekommt, während CEOs, Manager und Börsenspekulanten jedes Jahr mehr Geld einheimsen, als sie jemals ausgeben können», habe ihr schon früh zu denken gegeben. Diese Ungerechtigkeiten trieben sie 2011 in die Juso und die SP. Dort habe sie gelernt, «die Erfahrungen in einen grösseren Kontext zu setzen: Ausbeutung als Teil des Kapitalismus, Sexismus als Teil des Patriarchats. Durch meine Genossinnen und Genossen lernte ich auch, meine Wut als Motivation zu nutzen, um für Veränderung zu kämpfen».

Mit ihrem Kampfgeist macht sie sich rasch einen Namen. 2018 nennt die Stadtredaktion unserer Zeitung unter den «talentierten Newcomern», die im Parlament aufgefallen sind, Scheck neben Remo Daguati (FDP) zuvorderst: «Beide vertreten pointierte, teils radikale Positionen – er in Fragen der Wirtschaft, des Verkehrs und der Stadtentwicklung, sie bei Frauen- und Sozialthemen.» Im gleichen Jahr streitet sie am «Tagblatt»-Podium zum kantonalen Verhüllungsverbot mit dem damaligen SVP-Kantonsrat Mike Egger:

«Dass du es wagst, über die Unterdrückung von Frauen zu reden, finde ich eine bodenlose Frechheit.»

Dass sie auch anders kann, zeigt eine Aussage zu ihrem Vorstoss, in dem sie den 8. März als Feiertag für Frauen in der Stadtverwaltung forderte.

«Manchmal muss man provozieren, damit die Leute zuhören. Danach haben konstruktive Vorschläge mehr Aussichten auf Erfolg.»

Ob in den sozialen Medien oder auf Veranstaltungen nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Und wenn Andrea Scheck eine aktive Mitarbeit der SP in den sozialen Bewegungen und «mehr Präsenz auf der Strasse mit Aktionen, Demos, Kampagnen» fordert, entspricht das ihrer gelebten Politik – mit Mitgliedschaften bei Unia, Syndicom, VCS, Lesbenorganisation Schweiz, Zurich Pride oder Animal Rights Switzerland. Dabei scheut sie sich nicht, «Gleichstellung» und «Antikapitalismus» neben einer klima- und krisentauglichen Zukunft als Schwerpunkte zu nennen. Als ehemalige internationale Sekretärin der Juso Schweiz wirkte sie auch in der Leitung des feministischen Netzwerks der Young European Socialists – ihr Blick geht über den St.Galler Tellerrand hinaus.

Gehört die Parteispitze der Stadt?

Claudia Friedl, Monika Simmler, Max Lemmenmeier: Wird Andrea Scheck Ende Mai gewählt, setzt sie die Reihe von Städterinnen und Städtern an der SP-Spitze fort. Unbestritten ist: Das Wählerpotenzial der SP ist in den städtischen Räumen am grössten. So waren es auch die Stimmen aus der Stadt St.Gallen, die Laura Bucher vergangenen Frühling bei der Wahl in die Regierung halfen. Auf dem Land muss die SP jedoch um jede einzelne Stimme kämpfen. Um dieses noch weitgehend brache Wahlgebiet besser auszuschöpfen, wäre es da nicht sinnvoll, eine Person aus dem Toggenburg, dem Sarganserland oder dem Rheintal an die Parteispitze zu setzen?

Karin Hasler, St.Galler SP-Kantonsrätin und Co-Vizepräsidentin der Kantonalpartei. Bild: Benjamin Manser

Karin Hasler, Vizepräsidentin und Kantonsrätin, ist Rheintalerin. Wie beurteilt sie die Stadt-Land-Frage? Spielt diese eine Rolle? Und hatte sie selber kein Interesse? «Doch», sagt Karin Hasler. Ihr Interesse sei sogar gross, aber sie sei zeitlich zu sehr beansprucht. Die Balgacherin ist Unternehmerin, selbstständige Sozialwissenschafterin und Lektorin sowie Mutter zweier noch kleiner Kinder. Die Stadt-Land-Frage dürfe nicht überbewertet werden, sagt sie.

«Unsere tragende Wählerschaft ist städtisch.»

In Montlingen betrage der SP-Wähleranteil gerade einmal drei Prozent. Dennoch sei die SP keineswegs nur in den Städten aktiv, sagt die Präsidentin der SP Rheintal. «Ich setze auf dem Land stärker auf die Vorbildfunktion der einzelnen Mitglieder als in einer Stadt.» So sei ihre «Wirkungskraft» am grössten.

Bei den derzeitigen politischen Verhältnissen im Kanton spiele die geografische Herkunft der Parteipräsidentin oder des Parteipräsidenten eine untergeordnete Rolle.

«Die Mehrheiten im Kantonsparlament sind derart betoniert. Daran wird sich so rasch nichts zu unseren Gunsten ändern.»

Dieses «Aufrechterhalten tradierter Interessen», diese «Verhinderungspolitik des rechtsbürgerlichen Blocks» im Parlament, diese «beherrschende Position alter, grauer Männer» – das gebe ihr zu denken, nicht nur als Politikerin und als Frau, sondern auch als Politologin.

«Das hat zur Folge, dass in diesem Kanton Politik nicht dort gemacht wird, wo es brennt.»

Umso wichtiger sei es, dass Andrea Scheck «aus der Bewegung» komme – nahe der Juso, den Klimaaktivisten, den Frauen. «Es drängt gesellschaftlich, dass wir Antworten finden für die Fragen der Jugend, die Umwelt, die Gleichberechtigung.»

«Die ländlichen Regionen müssen nicht um Unterstützung der Städte betteln»

Joel Müller, Co-Vizepräsident der St.Galler SP. Bild: Anna Tina Eberhard



Noch ein Mitglied des Vizepräsidiums stammt vom Land, nämlich Joel Müller aus Wattwil. Die Findungskommission habe auch Mitglieder ländlicher Regionen angefragt, sagt er. Doch es habe sich dort niemand für das zeitintensive und anspruchsvolle Amt gefunden. Für ihn sei die geografische Herkunft nicht oberstes Kriterium. Und er weist darauf hin, dass der Wähleranteil der SP keineswegs überall in den ländlichen Regionen tief sei. So hätten sie in den letzten Kantonsratswahlen in Wattwil und in Ebnat-Kappel über 20 Prozent Wähleranteil erzielt.

Zudem sei es in der SP auch nicht so, dass die ländlichen Regionen um Unterstützung der Städte betteln müssten. «Wir sind solidarisch unterwegs. Wir müssen die Stadtpolitiker nicht bitten, uns nicht zu vergessen», sagt er. Er habe dies erst kürzlich wieder beim Spital Wattwil erfahren. Müller stand zuvorderst bei der erfolgreichen Unterschriftensammlung für den Erhalt des Landspitals.

Für ihn sei wichtiger, dass nach einem Mann nun wieder eine Frau an der Parteispitze stehe, sagt Müller. Andrea Scheck sei seine Wunschkandidatin.

«Sie arbeitet extrem präzis, ist zuverlässig und ein regelrechtes Arbeitstier.»

Männer müssen sich warm anziehen

Wird Scheck neue SP-Präsidentin, wäre eine weitere Schlüsselposition mit einer Frau besetzt. Bettina Surber leitet die SP-Fraktion im Kantonsparlament, die SP-Vertretung in der Regierung ist mit Laura Bucher und Fredy Fässler gendermässig ausgeglichen, im Nationalrat ist die St.Galler SP mit Claudia Friedl und Barbara Gysi vertreten, ihr Ständeratssitz ist mit Paul Rechsteiner in Männerhand. Ob Fässler und Rechsteiner in den nächsten Wahlen nochmals ins Rennen steigen, ist fraglich. Wenn die SP-Frauen ihren derzeitigen Lauf halten können, müssen sich die Männer warm anziehen.