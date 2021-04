Parteien im Streit «Kampfrhetorik ist unangebracht»: Der Krach zwischen SP und FDP im Kanton St.Gallen kocht über Die St.Galler SP wehrt sich weiterhin vehement gegen das geplante kantonale Sparpaket: Das sei unfaire Finanzpolitik. Jetzt ist der FDP der Kragen geplatzt. Sie verteidigt ihren Finanzchef Marc Mächler ‒ und nimmt dafür die Kulturvorlage von SP-Regierungsrätin Laura Bucher ins Visier. Adrian Vögele 14.04.2021, 17.00 Uhr

Auf Kollisionskurs: FDP-Präsident Raphael Frei und SP-Fraktionschefin Bettina Surber. Bilder: Benjamin Manser, Regina Kühne

Die Stimmung war schon besser. Kurz vor der Aprilsession des St.Galler Kantonsparlaments spitzt sich der Streit zwischen FDP und SP weiter zu. Die Linke ist unzufrieden mit den Sparplänen des Kantons und mit seinem Vorgehen bei den Prämienverbilligungen und Coronahärtefallgeldern. Zwei dieser drei Themen betreffen die Departemente der beiden FDP-Regierungsräte Marc Mächler und Beat Tinner. Mächler wird zudem voraussichtlich das Regierungspräsidium für das kommende Amtsjahr übernehmen, die Wahl findet in der Aprilsession statt. Entsprechend schlecht kommt die Kritik bei den Freisinnigen an.

Am Montag bekräftigte die SP ihren Widerstand gegen das geplante 120-Millionen-Sparpaket. Sie verwies in ihrer Mitteilung auf die Rechnung 2020, die erneut viel besser abschliesst als budgetiert. «Für das Sparpaket wurde von der rechtsbürgerlichen Ratsseite eine falsche Ausgangslage mit einem absolut düsteren Szenario suggeriert. Das hat aus Sicht der SP mit einer fairen Finanzpolitik nichts zu tun.» Bisher habe sich die SP vergeblich gegen diesen «Staatsabbau» gewehrt ‒ «ohne Unterstützung der Regierung». In der aktuellen Krise sei es fahrlässig, für 2022 bereits Sparmassnahmen vorzusehen. Die SP verlangt weiterhin, dass das Sparpaket sistiert wird. Und sie ist weiterhin der Meinung, dass die bürgerlichen Parteien ihr Wort brechen ‒ weil im Rahmen der AHV-Steuer-Vorlage beschlossen wurde, dass Mindereinnahmen aus den Unternehmenssteuersenkungen nicht über Sparmassnahmen finanziert, sondern aus dem Eigenkapital bezahlt werden.

Kritisch äussert sich die SP auch zur Coronahärtefallhilfe des Kantons: Ein Viertel der Gesuche sei abgelehnt worden, mehrheitlich mit der Begründung der Überschuldung des Betriebs. Die Zahl sei «überraschend hoch». Die SP werde der Regierung entsprechende Fragen stellen.

Partei stellt sich vor ihre Regierungsräte

Die FDP will das nicht auf sich sitzen lassen. Die «Kampfrhetorik» der SP bezüglich der Finanzpolitik sei unangebracht, sagt Parteipräsident Raphael Frei gemäss Mitteilung. So handle es sich bei den beschlossenen Massnahmen gegen das «strukturelle Defizit» nicht um einen Staatsabbau, «sondern um die Wiederherstellung einer gesunden Finanzbasis für die Zukunft». Ein direkter Zusammenhang mit der Krise bestehe nicht, auch sei der Steuerkompromiss nicht in Frage gestellt. Dass die Freisinnigen die Kritik langsam persönlich nehmen, beweist der Satz: «Die FDP dankt Finanzdirektor Marc Mächler für den umsichtigen Einsatz von Steuergeldern und für die vorausschauende Planung.»

Ausdrücklich dankt die FDP auch Volkswirtschaftschef Beat Tinner. Der Kanton St.Gallen habe im Vergleich mit anderen grösseren Kantonen überdurchschnittlich viele Gesuche auf Härtefallunterstützungen bewilligt. In einigen Fällen habe die Ablehnung schlicht formelle Gründe wie den Umstand, dass die gesuchstellenden Unternehmen ihren Sitz nicht im Kanton St.Gallen hätten oder nicht einer bezugsberechtigen Branche angehörten.

Retourkutsche gegen die Kultur?

Fährt die FDP nun eine Retourkutsche gegen ein von der SP geführtes Departement? «Ungenügende Kulturvorlage braucht Überarbeitung», lautet der Titel ihrer eigenen Mitteilung zur Session. Es geht um die Regelung zur Covid-19-Unterstützung für den Kulturbereich – die Vorlage stammt aus dem Departement des Innern von SP-Regierungsrätin Laura Bucher. Die Vorlage komme äusserst spät und mit grossem Anpassungsbedarf, so die FDP. Sie will denn auch weniger weit gehen als die Vorberatende Kommission – und wehrt sich gegen die finanzielle Stützung der St.Galler Stiftsbibliothek. Dies sei ein kurzfristig «eingebrachtes und schlecht abgeklärtes Anliegen». Die FDP werde entweder die Streichung oder Umformulierung des Auftrages fordern.

Das wiederum kommt bei der CVP-EVP-Fraktion schlecht an. Zwar kritisiert auch sie die späte Ausarbeitung der Vorlage, zur Stiftsbibliothek schreibt sie jedoch: «Es kann nicht sein, dass der Kanton St.Gallen eine seiner wichtigsten Kulturinstitutionen aus formaljuristischen Gründen im Regen stehen lässt.» Auch die SVP hat angekündigt, bei der Kulturvorlage den Anträgen der Kommission zu folgen.