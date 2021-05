Parolen SVP Thurgau verwirft das CO2-Gesetz Der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark steht mit seinem Ja ziemlich alleine da. Seine Kantonalpartei will vom CO2-Gesetz nichts wissen. Martin Sinzig 14.05.2021, 19.00 Uhr

Nationalrätin Diana Gutjahr hatte die klare Mehrheit der Delegierten auf ihrer Seite. Anthony Anex / kex

Von den eidgenössischen Vorlagen, mit denen sich die SVP Thurgau am Dienstag an ihrer ersten via Zoom durchgeführten Delegiertenversammlung beschäftigte, hat vor allem das CO2-Gesetz eine Debatte ausgelöst. 62 von 74 Delegierten lehnten dieses ab, 12 stimmten dafür. Eine deutliche Mehrheit folgte damit den Argumenten von SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr. Die Wirtschaft leiste in Sachen Umwelt- und Klimaschutz bereits viel, die Schweiz sei vorbildlich unterwegs und dürfte die gesetzten Ziele sogar übertreffen.