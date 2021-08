FC Kantonsrat St.Gallen Schweizer Meister der Parlamentsturnier

Parlamentarierfussball CVP-Dürr hält, GLP-Monstein zaubert, FDP-Dobler trifft: Der FC Kantonsrat St.Gallen ist Schweizer Politfussballmeister! Der St.Galler Kantonsrat ist in Hochform, jedenfalls im Fussball: Er errang am Parlamentarierturnier in Emmen den Titel. Und blieb erst noch von den Coronafällen verschont, die vor allem das Team aus Zug erwischt - zum Glück kein Gegner der St.Galler. Marcel Elsener 27.08.2021, 05.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schweizer Meister! Das Team der St.Galler Kantonsräte nach dem Sieg am Turnier in Emmen. Bild: PD

Hat jüngst jemand über die St.Galler Politik geschnödet und besonders auch die Qualität im Kantonsrat bemängelt? Ha, die Antwort gibt’s auf dem Platz, wie eine alte Fussballerweisheit lautet. 9:0 gegen Genf. 3:0 gegen die Waadt. 2:0 gegen das vereinigte Appenzell Ausser- und Innerrhoden. 3:0 gegen Zürich. Im Viertelfinal 1:0 gegen Solothurn. Halbfinal gegen Schwyz, 0:0, aber dann 4:3 im Penaltyschiessen. Final gegen Luzern: 2:0. Das sind die fabelhaften Resultate des FC Kantonsrat St.Gallen am 35. Eidgenössischen Parlamentarierfussballturnier vom Wochenende in Emmen, die zum verdienten Titelerfolg führten. Schweizer Meister! Und das in einem intensiven Final gegen den Erzrivalen Luzern, gegen den endlich die Revanche für den verlorenen Final 2018 gelang.

«Es ist ein unglaubliches Gefühl, den Pokal nach 2007 wieder in den Kanton St.Gallen zu holen», freute sich alt Kantonsrat Felix Bischofberger (CVP), die Kapellbrücke in Pokalform in Händen. Der Altenrheiner Routinier hat die Captainbinde 2013 von Parteikollege Peter Boppart übernommen und teilt sie neuerdings mit Jens Jäger (FDP), im Fussballerleben Schiedsrichter-Instruktor und FC-Mels-Senior. Die Co-Trainer heben, wie es sich gehört, nicht ihre eigene Leistung, sondern jene der Teamkollegen hervor: der Kantonsräte Patrick Dürr (CVP), Damian Gahlinger (SVP), Marco Fäh (Grüne), Andri Monstein (GLP), Bruno Dudli (SVP), Nationalrat Marcel Dobler (FDP) sowie der Verstärkungen aus dem regionalpolitischen Umfeld wie dem St.Galler Stadtparlamentarier Marcel Rotach (FDP) oder dem Rorschacher Stadtschreiber Marcel Aeple.

20 Tore erzielt und keins erhalten, das zeugt von bestechender Form und hart trainierter Qualität. Offenbar hat die St.Galler Parlamentariermannschaft mehr zu bieten als taktische Meisterleistungen, wie sie einst der frühere FCK-Captain Boppart nach einem hauchdünnen Sieg gegen den Landrat Bayern beschrieb: «Hinten Beton, vorne Zufall und Glück.» Alles cleveres Understatement, wie die «Tagblatt»-Redaktionsmannschaft seit Jahren weiss: Zum traditionellen Spätsommer-Espenmoosturnier mit den Teams der Zeitung, des Parlaments und der Verwaltung der Stadt sowie dem Theater St.Gallen wurden die Kantonsräte nie eingeladen, weil stets gewarnt wurde, die seien «einfach zu stark».

Dass die Spiele in Emmen mit Siebner-Teams auf halbem Feld nur 13 respektive in den Finals 20 Minuten dauerten, kam den Senioren, Rauchern und Corona-Wampenträgern unter den über 200 Politkickern in 20 Teams gelegen. Den Teamerfolg in Ehren, stachen bei den St.Gallern laut Co-Trainer Jäger drei Spieler hervor: Goalie Dürr hielt seinen Kasten rein und krallte sich gar zwei Schwyzer Penaltys, wobei er bei Paraden rascher und ringer am Boden war als dann wieder aufgestanden. Stürmer Dobler ist nicht nur eine Bob- und Zehnkampf-Sportskanone, sondern auch fussballerisch versierter Brecher, Tank und Goalgetter – dass der FDP Vorstand Schweiz auf seine Skorerqualitäten verzichtet, ist in diesem Zusammenhang unbegreiflich. Die Fäden im Mittelfeld zog just einer, dem im Parlament mangels eigener Fraktion die Schaltzentrale fehlt: Der Grünliberale Monstein zauberte mit formidabler Balltechnik. Viertens noch genannt der grüne Verteidiger Fäh, der auf dem Feld ebenso bissig war wie im Politkampf etwa um den Seeuferweg vor Roger Federers Grundstück.

Freilich wecken zwei Vermisstmeldungen böse Vermutungen: Wurde die Linke bewusst ausgebootet – und wo waren die Frauen? Nichts da, lacht der Freisinnige Jäger, beim Ratsfussball gebe es keinerlei Politgräben. Die SP-Stammspieler wie Ruedi Blumer oder Christoph Thurnherr waren wegen einer Klausurtagung verhindert, und die – wenigen – Frauen im Kader hatten sich nicht angemeldet. Angesichts der wachsenden Popularität des Frauenfussballs dürften Politfussballerinnen nur eine Frage der Zeit sein, auf nationaler Parlamentsebene gibt es bereits den FC Helvetia, und beim FCKSG hat CVP-Bauchefin Susanne Hartmann Interesse angemeldet: Es wird gemunkelt, dass sie im gegenwärtigen Regierungsrat auch die einzige sei, die halbwegs mit einem Fussball umzugehen wisse.

Wie geht es für den Parlamentariermeister nun weiter? Gefeiert wird die Mannschaft auf Einladung des Bildungsdirektors und obersten Sportförderers Stefan Kölliker, seines Zeichens Hockeyaner, demnächst im Staatskeller. Das nächste Spiel ist der Olmamatch: Am 8. Oktober wartet auf dem Fortuna-Platz auf der Kreuzbleiche der FC Kantonsrat Schaffhausen, wohl mit seinen langjährigen Spitzenkräften des FC Nationalrat verstärkt, Thomas Minder (parteilos) und Hannes Germann; der SVP-Ständerat hatte das CH-Parlamentsteam 2018 zum Europameistertitel geschossen. Ein harter Brocken also, Anpfiff 16 Uhr, Zuschauer höchst willkommen. Mit Blick aufs morgige Heimspiel der St.Galler Fussballprofis gegen den FCZ wiederholen wir gern das Resultat des FC Kantonsrats gegen Zürich: 3:0. Zu null. Vielleicht fragt FCSG-Trainer Zeidler das Gespann Bischofberger/Jäger mal um Rat, wie man eine Siegesserie hinlegt, ohne noch bitterspäte Ausgleichsgoals zu kassieren.