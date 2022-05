Bürglen: Panzertreffen in der Kiesgrube

Panzertreffen Trotz Krieg: In Bürglen fuhren die Panzer durch die Kiesgrube - «Die Technik steht im Vordergrund, nicht die Waffe» Am Wochenende hat das Panzer- und Armeefahrzeugtreffen in Bürglen stattgefunden. Im Fokus standen die Blaulichtorganisationen. Monika Wick 29.05.2022, 17.21 Uhr

Die Sirenen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind schon von weitem zu hören. Sie sind unterwegs, um die Frau zu bergen, die mit ihrem Kleinwagen auf einen Transporter aufgefahren und durch den Unfall in ihrem Fahrzeug gefangen ist. Im Minutentakt treffen Polizisten, Sanitäter, Ärzte und Feuerwehrleute auf der Unfallstelle ein. Sie sichern den Platz, erkundigen sich nach dem Befinden der Verunfallten und entfernen das Autodach, um die Frau aus der misslichen Lage befreien zu können.

Gottlob hat sich dieser Unfall nicht in der Wirklichkeit ereignet. Die Blaulichtorganisationen haben den Unfall nachgestellt, um den Besuchern des Panzer- und Armeefahrzeugtreffens auf dem Areal des Kieswerks der Strabag einen Einblick in ihre Tätigkeit zu gewähren. Während mehrere hundert Besucher das Geschehen beobachten, liefert eine Stimme aus dem Lautsprecher Informationen dazu.

Am Auffahrtswochenende hat das Panzer- und Armeefahrzeugtreffen in Bürglen stattgefunden. Im Mittelpunkt standen vor allem die Blaulichtorganisationen. Wie hier zu sehen beim Einsatz eines fingierten Unfalls. Mehrere hundert Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Ausstellung an. Ein grosser Höhepunkt waren die angebotenen Panzerfahrten. Mit dem Panzer ging es über die Hügel des Kieswerks der Strabag. Die Kinder waren besonder interessiert bei der Sache. Auch einen Stand mit Miliärutensilien gab es vor Ort.

Trotz Kriegs ein Panzertreffen

«Wir haben sehr lange darüber diskutiert, ob wir das Panzertreffen trotz des Krieges in der Ukraine nach vierjähriger Pause wieder durchführen sollen», erklärt Daniel Schnyder, Vizepräsident des Organisationskomitees. Nachdem der Entscheid zu Gunsten einer Durchführung gefallen sei, habe man sich aber aus Sensibilitätsgründen dazu entschlossen, den Fokus der diesjährigen Veranstaltung auf Vorführungen der Blaulichtorganisationen, der Hundestaffel Redog oder des Schweizer Kavallerieschwadrons 1972 zu legen. «Wir führen das Panzertreffen aus Überzeugung durch. Hier steht die Technik und nicht die Waffe im Vordergrund», betont er.

Dass auch in der Bevölkerung eine Faszination für die eisernen Riesen besteht, zeigt die lange Kolonne der Personen, die darauf warten, mit einem Panzer eine Runde durch die Kiesgrube drehen zu dürfen. Kaum hat sich die Luke geöffnet und ist der Passagierraum entleert, steigen schon die Nächsten ein. Es fällt auf, dass das Panzerfahren mit Kindern hauptsächlich die Aufgabe der Väter ist, während Mütter das Geschehen mit Abstand beobachten und mit der Kamera festhalten.

«Der Mann im Osten interessiert sich nicht für Bürglen»

Derweil schlendern andere Besucher durch das angrenzende Camp mit liebevoll restaurierten Militärfahrzeugen, lassen sich in der Festwirtschaft verwöhnen oder decken sich an einem der Verkaufsstände mit Militärutensilien ein. Unter ihnen ist auch Angelika Leiser, die bei der vorherigen Rettungsaktion als Unfallopfer figurierte. Die Weinfelderin freut sich, dass das Panzertreffen wieder stattfindet. «Die Situation in der Ukra­ine ist schwierig, trotzdem kann man in der Schweiz nicht alles verbieten», sagt sie.

Roger Klipfel lässt am Panzertreffen die Erinnerung an seinen eigenen Militärdienst aufleben. «Ich glaube nicht, dass sich der Mann im Osten dafür inte­ressiert, was hier passiert», sagt er. Der Uttwiler heisst Krieg nicht gut und gibt zu bedenken, dass dieser immer von zwei Seiten ausgeht. Am Panzer- und Armeefahrzeugtreffen spürt man keinerlei Feindseligkeiten. Einziger Gegner sind die kleinen Blessuren, die das Panzerfahren mit sich bringt. Diese lassen sich aber mit einem Pflaster von den Samaritern unkompliziert beheben.