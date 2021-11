Heizpilze und Chalets: St.Galler Beizen rüsten sich für Winter

Pandemie Heizpilze, Zelte, Chalets: St.Galler Beizerinnen und Beizer rüsten sich für die kalte Jahreszeit – und rufen Umweltschützer auf den Plan Es wird kälter und schon werden in der Stadt Zelte aufgebaut und Heizpilze installiert. Im ersten Coronawinter erleichterte die Stadt die Bestimmungen für die Aussenrestaurationen. Mit einer Interpellation wollen vier Mitglieder des Stadtparlaments wissen, wie grosszügig sich der Stadtrat diesen Winter zeigt. Insbesondere Heizstrahler und -pilze stossen bei den Grünen auf Unverständnis. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Wenn die Sonne zu wenig wärmt, kommen in einigen St.Galler Gartenbeizen Heizstrahler zum Einsatz, wie hier beim Café Amici beispielsweise. Bild: Michel Canonica

(6. November 2021)

Das Thermometer zeigte in den vergangenen Tagen nur ein paar Grad über Null an. Bei warmer Herbstsonne einen Kaffee auf einer Terrasse schlürfen, ist vorbei. Doch die Beizerinnen und Beizer der Stadt St.Gallen wissen sich zu helfen: An einigen Ecken im Stadtzentrum fallen seit Kurzem Chalets, Zelte oder Heizstrahler auf.

Giuseppe Ventre wirtet in der Osteria San Gallo. Bild: Ralph Ribi (30. Juni 2020)

Ein Anbau, der schon vergangenes Jahr stand, ist jener des Restaurants Osteria San Gallo am Bohl. Es ist ein kleiner Holzanbau mit Fenstern. Der Raum ist geschlossen, deshalb gilt die 3G-Regel. «Mit dem Anbau wollen wir die Fläche des Restaurants erweitern», sagt Wirt Giuseppe Ventre.

«Unser Ziel ist es, die Einbussen vom Lockdown etwas aufzuholen.»

Seit Coronatests kostenpflichtig sind und die Zertifikatspflicht gilt, hätten sie mittags 30 bis 40 Prozent weniger Kundschaft, sagt Ventre. «Nur wenige machen für das Mittagessen einen Test.» Am Abend sei das Restaurant voller.

René Rechsteiner ist Präsident von Gastro Stadt St.Gallen und wirtet im Restaurant Bierfalken. Bild: Ralph Ribi (24. März 2021)

Der Präsident von Gastro Stadt St.Gallen, René Rechsteiner, macht ebenfalls die Erfahrung, dass etwa 30 Prozent weniger Personen in die Restaurants kommen. Und nun sind auch die schönen Herbsttage vorbei: Draussen etwas trinken würden die Leute eher, essen jedoch weniger. So steht nun das eine oder andere Zelt in der Stadt. «Aber nicht alle haben den Platz oder die finanziellen Mittel dafür», sagt Rechsteiner. Ausserdem sei man nur von der 3G-Regel befreit, wenn die Hälfte des Zeltes offen sei.

«Ich finde es ökologisch wenig sinnvoll, ein Zelt aufzustellen und es dann zu beheizen.»

Martin Kappenthuler gehört zum Bertreiberteam des Restaurants und Hotels Militärkantine. Bild: Urs Bucher

Platz für ein Zelt hätte es bei der Militärkantine. Doch diese hat sich gegen eines entschieden. «Wir haben ein grosses Restaurant und zwei Säle, deshalb sehen wir keinen Grund, die Beiz für zertifizierte Gäste zu erweitern», sagt Martin Kappenthuler von der Direktion. Man habe ein Zelt für Gäste ohne Zertifikat wohl geprüft, aber dieses würde sich mangels Nachfrage finanziell nicht lohnen.

«Um durchzukommen, sind wir vor allem auf die Weihnachtsessen der Betriebe angewiesen.»

Dort seien Anfragen noch zögerlich.

Es läuft unterschiedlich gut

Eine gute Auslastung habe man beim Café Blumenmarkt, obwohl man Veränderungen im Ausgehverhalten wahrnehme, sagt Mitinhaber Thomas Hauser. Auch vor seinem Café steht ein Anbau aus Holz, mit Plätzen drinnen sowie auf der Veranda. Der Anbau werde als Erweiterung der Fläche genutzt. «Wir denken, dass wir so die Folgen des Lockdowns abfedern können», sagt Hauser.

Das Café Blumenmarkt hatte vergangenes Jahr bereits in einen Holzbau als Erweiterung investiert. Diesen hat das Betreiberteam auch für den kommenden Winter wieder aufgebaut. Bild: Michel Canonica

(6. November 2021)

Ursprünglich habe man das Chalet offen gestalten wollen, um kein Zertifikat verlangen zu müssen. Es habe aber mit der Bewilligung nicht geklappt. Viele Stammgäste dürfe man nun nicht empfangen. Vergangenes Jahr konnte die Eigenanfertigung 17 Tage benutzt werden, dann kam der Lockdown. Der Anbau soll aber keine Fehlinvestition sein:

«Wir haben Ideen, das Chalet an anderen Orten aufzustellen.»

Mit einem Zelt versucht es diese Saison das «Neugässli». Die Terrasse ist überdacht und zwei Seiten sind offen, es gilt keine Zertifikatspflicht. Es sei eine grosse Investition gewesen, bis jetzt habe es sich schon gelohnt, sagt Abraham Thuma, Inhaber des Restaurants. Dennoch hätten sie mit ausbleibender Kundschaft zu kämpfen.

«Wenn es kalt ist, sitzen die Leute auch nicht draussen.»

Beim Café Neugässli versucht man es mit einem unbeheizten, auf zwei Seiten offenen Zelt. Wärmen sollen die Gäste draussen Sitzpolster, Decken und Felle. Bild: Michel Canonica

(6. November 2021)

Etwas mehr Glück hat scheinbar die gegenüberliegende Cafébar News. Es laufe gut. «Wir sind grösstenteils zufrieden», sagt Rihan Ajdari, Geschäftsleiter des «News». Trotz Zertifikatspflicht sei die Cafébar drinnen gut gefüllt, auch draussen habe es Gäste. Die Terrasse habe man mit Decken, Heizstrahler und Heiztischen, die die Beine aufwärmen, ausgerüstet.

«Die Gäste setzten sich auch bei schlechtem Wetter hin.»

Auch ein dicker Mantel tut's auf der Terrasse des «News». Bild: Michel Canonica

(6. November 2021)

Anfrage zur Lockerung der Aussengastronomie ist noch hängig

Vergangenes Jahr erleichterte die Stadt St.Gallen die Aussengastronomie: Der angrenzende öffentliche Grund konnte als Erweiterung der Aussenrestaurationsfläche genutzt werden. Zudem wurde auf eine Baubewilligung verzichtet, da die Anzahl Sitzplätze nicht von der bewilligten Anzahl abweichen durfte und die Massnahme bis Ende Dezember 2021 befristet war. Zudem benötigte man in der vergangenen Wintersaison für mobile Bauten keine Baubewilligung, nur eine Polizeibewilligung. Ebenso wurden ausnahmsweise elektrisch betriebene Heizstrahler zugelassen.

Ob auch diesen Winter Erleichterungen gelten würden, fragen die vier Mitglieder des Stadtparlaments Beat Rütsche, Louis Stähelin (beide Mitte), Karin Winter-Dubs (SVP) und Andreas Dudli (FDP) in einer Interpellation. Die Antwort des Stadtrats ist noch ausstehend.

Dionys Widmer, Mediensprecher Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Die Nachfrage nach Anbauten ist da. Bei der Stadtpolizei St.Gallen seien bis anhin sieben Anfragen eingegangen, vergangenes Jahr seien es fünf gewesen, sagt Mediensprecher Dionys Widmer. Keine Zertifikatspflicht gilt, wenn das Zelt genügend offen gestaltet ist. Das heisst, dass mindestens die Hälfte der Seiten eines Zelts keine Wände haben dürfe.

Sind Abschrankungen bei mehr als der Hälfte der Seiten vorhanden, darf keine Überdachung vorhanden sein. Die Kontrollen über die korrekte Umsetzung führe die Stadtpolizei St.Gallen durch. Die letzte habe keine Beanstandung ergeben, es würden aber erneut Kontrollen erfolgen, sagt der Stapo-Sprecher.

Heizpilze nur, wenn wirklich nötig

Beat Rütsche, Stadtparlamentarier «Die Mitte». Bild: PD

Auch Heizstrahler beinhaltete das Erleichterungsprogramm vergangenes Jahr. Sie sollen laut Interpellation nur zum Einsatz kommen, wenn aus epidemiologischen Gründen die Aussengastronomie zu favorisieren oder ausschliesslich möglich ist. Stadtparlamentarier Beat Rütsche sagt:

«Ich plädiere nicht für Heizstrahler, nur wenn es aufgrund der Pandemie nötig ist. Wenn der Zutritt zum Restaurant möglich ist, sind Heizstrahler überflüssig.»

Christian Huber, Präsident Grüne Stadt und Region St.Gallen. Bild: PD

Christian Huber, Präsident der Grünen Stadt und Region St.Gallen, ist der Meinung, dass die Stadt Heizpilze in Aussengastronomien nicht erlauben sollte.

«Die Pandemie sollte nicht dazu dienen, ökologische Regeln aufzuweichen.»

Heizungen im Freien müssen gemäss Energiegesetz mit erneuerbarer Energie oder nicht anders nutzbarer Abwärme betrieben werden. In der Realität sei dies oft nicht der Fall, sagt Fredy Zaugg, Leiter der städtischen Dienststelle Umwelt und Energie. In der Stadt gelte die Praxis, dass solche Heizpilze auf öffentlichem Grund nicht erlaubt seien, auf privatem jedoch toleriert würden.

Aussengastronomie soll langfristig erweitert werden Die Interpellanten formulieren ein weiteres Anliegen für die Lockerungen der Aussengastronomien. Sie fragen den Stadtrat, ob die Erweiterung der Aussenrestaurationsfläche langfristig und unabhängig von der Pandemie sowie ohne Gebührenerhöhung weitergeführt werden könne. Ebenso fragen sie nach der Möglichkeit, die Aussenplätze ohne Zusatzkosten um 30 Prozent zu erhöhen. Hierbei geht es vor allem um wärmere Jahreszeiten, sagt Beat Rütsche. Die Idee sei aus der Pandemie entstanden, sagt der Mitte-Stadtparlamentarier. Mit der Platzvergrösserung konnte lockerer bestuhlt werden. «Das ganze Bild war attraktiver, es trug zur Belebung der Innenstadt bei», sagt Rütsche. Mit dieser Massnahme könne man die Aufenthaltsqualität steigern und einen Wirtschaftssektor stärken, ohne, dass es zu Zusatzkosten für die Stadt oder die Gastronomie komme. Die Stadt würde lediglich erlauben, den öffentlichen Raum intensiver zu nutzen. Stadtparlamentarier Christian Huber (Grüne) merkt an, dass der öffentliche Raum allen gehöre. «Nicht alle können sich die zahlreichen Konsummöglichkeiten leisten.» Es müsse deshalb auch attraktive, konsumfreie Sitzplätze geben.