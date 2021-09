«Massiv mehr Fälle in Schulen»: Kölliker zur neuen Maskenpflicht

Pandemie «Wir haben einen massiven Anstieg der Fallzahlen an den Schulen»: Der St.Galler Bildungschef Stefan Kölliker erklärt die Rückkehr zur Maskenpflicht Die Hoffnung, dass die Coronazahlen nach dem Ende der Sommerferien rasch wieder abflachen, hat sich nicht erfüllt: Darum kehrt der Kanton St.Gallen zur Maskenpflicht an den Schulen zurück, ebenso der Kanton Thurgau. Adrian Vögele, Roman Scherrer und Selina Schmid Jetzt kommentieren Aktualisiert 09.09.2021, 15.11 Uhr

Stefan Kölliker, St.Galler Bildungschef (SVP). Bild: Benjamin Manser

Der Kanton St.Gallen steht nicht im Ruf, besonders streng zu sein, was Coronamassnahmen an den Schulen betrifft. Doch jetzt zieht das Bildungsdepartement die Schraube an: Ab Montag gilt in den Schulräumen im Kanton erneut eine Maskenpflicht. Es ist dieselbe Massnahme wie in früheren Phasen der Pandemie: Alle Lehrpersonen und anderen Erwachsenen in Volksschule und Sekundarstufe II müssen eine Maske tragen. Ebenso die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und Sekundarstufe II.

Rund 100 Lehrpersonen erkrankt

Die Gründe für diesen Schritt sind simpel. Die Coronasituation hat sich nicht entspannt. Die Intensivstationen sind weiterhin an der Belastungsgrenze. Zugleich steigt die Zahl der Neuinfektionen im Kanton weiter, gerade bei Jugendlichen: So ist seit drei Wochen die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen im Kanton St.Gallen am stärksten von Neuinfektionen betroffen.

Zur Situation an den Schulen sagt Bildungschef Stefan Kölliker:

«Wir hatten seit Ende der Sommerferien einen massiven Anstieg der Coronafallzahlen – mit entsprechend vielen Quarantänefällen und Ausbruchstestungen.»

Konkret: Über 500 erkrankte Schülerinnen und Schüler in der Volksschule, knapp 180 in den Mittel- und Berufsschulen, etwa 100 erkrankte Lehrpersonen.

Eine dringende Bitte des Kantonsarztamts

Die Hoffnung, dass der steile Anstieg am Sommerferienende nach rund zwei Wochen wieder abflachen werde, habe sich nicht erfüllt, stellt Kölliker fest. Es sei darum notwendig, jetzt zu handeln. «Das Kantonsarztamt hat dringend darum gebeten, dass wir die Maskenpflicht wieder einführen.»

In seiner Mitteilung erklärt der Kanton nochmals, dass die Ausbreitung des Virus vor allem in Innenräumen stattfinde, in denen keine Maske getragen werde - das seien neben dem häuslichen Umfeld auch die Schulzimmer. «Die Erkrankungen steigen, auch wenn sie bei Kindern kaum schwere Verläufe zeigen.»

Schulschliessungen mit allen Mitteln verhindern

Darüber, welche Massnahmen für die Schulen verhältnismässig sind, gehen die Meinungen auseinander. Das ist auch dem Bildungsdepartement bewusst. Die Sache werde von Fachleuten, Schulverantwortlichen und Eltern anhaltend kontrovers beurteilt. «Das Maskentragen ist zwar wenig angenehm und wenig beliebt.» Es sei jedoch aus medizinischer Sicht wirksam, grundsätzlich zumutbar und habe sich in den früheren Wellen bewährt.

Jedenfalls sei es besser als Massentestungen, die wenig effizient seien und den Schulen beträchtliche Umtriebe verursachen würden. Und erst recht sei es noch härteren Massnahmen vorzuziehen. Kölliker sagt:

«Schulschliessungen wollen wir mit allen Mitteln verhindern.»

Auch Geimpfte müssen die Maske tragen

Die Maskenpflicht soll zu einer Beruhigung an den Schulen führen. Klassen mit Maske müssen nicht mehr in Quarantäne gesetzt werden, selbst wenn mehrere Schülerinnen und Schüler oder die Lehrperson erkranken. Die Massnahme gilt vorerst bis zwei Wochen nach Ende der Herbstferien.

Müssen in den Schulen auch jene Personen eine Maske tragen, die geimpft sind? «Ja», sagt Kölliker. Schliesslich könne man die Krankheit auch übertragen, wenn man geimpft sei.

Keine Maskenpflicht gilt für Primarschulkinder. «Sie sind nicht gefährdet», sagt Kölliker. Gefährdet seien hingegen die Erwachsenen, weshalb sie auch auf Primarstufe eine Maske tragen müssten. Der Bildungschef fügt an:

«Rund 40 Prozent der Lehrpersonen sind nicht geimpft. Das ist Teil des Problems.»

Bei den Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren, die aufgrund ihres Alters bereits Zugang zur Impfung hätten, ist der Anteil noch höher, wie die Statistik des Kantons zeigt. So sind von den 16-Jährigen rund 63 Prozent nicht geimpft.

Hätte der Kanton sich die erneute Maskenpflicht nicht sparen können, wenn er auf regelmässige Massentests an den Schulen gesetzt hätte? Kölliker verneint. «In jenen Kantonen, die solche Tests durchführen, haben sich die Fallzahlen nicht besser entwickelt als in den anderen Kantonen.» Der Verlauf der Pandemie lasse sich mit dieser Massnahme somit nicht positiv beeinflussen.

Thurgau zieht nach, Innerrhoden will nächste Woche entscheiden

Wenige Stunden nach dem Kanton St.Gallen gab am Donnerstag auch der Kanton Thurgau bekannt, die Maskenpflicht an den Schulen wieder einzuführen. In den vergangenen vier Wochen mussten rund 70 Ausbruchstestungen an Thurgauer Schulen durchgeführt werden.

Auch das Innerrhoder Erziehungsdepartement macht sich Überlegungen zur Wiedereinführung der Maskenpflicht auf der Sekundarstufe I und II: Das bestätigt Norbert Senn, Leiter des Volksschulamts, auf Anfrage. Basis für den Entscheid sollen die Fallzahlen in den Schulen sein, die jeweils per Ende Woche erhoben werden. Mit einem definitiven Entscheid sei in der kommenden Woche zu rechnen.

Verschiedene andere Kantone hatten bereits früher eine Wiedereinführung oder Verlängerung der Maskenpflicht an den Schulen beschlossen, beispielsweise Aargau, Luzern und Schaffhausen.