Bodensee-Schifffahrt: "Von Erholung kann keine Rede sein"

Pandemie «Von Erholung kann keine Rede sein»: Die Bodensee Schifffahrt schreibt Millionenverluste – Hermann Hess spricht Klartext 1,7 Millionen Franken Verlust im letzten Jahr; 1,3 Millionen dürften es dieses Jahr sein: Die Pandemie hinterlässt in der Schifffahrt Spuren. Hermann Hess, Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG, beurteilt die aktuellen, positiven Meldungen über den Ostschweizer Tourismus dann auch etwas anders: «Wir haben unter Corona gelitten und leiden immer noch.» Regula Weik Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Ein Selfie gehört dazu: unterwegs auf dem Schiff «Thurgau».

Bild: Benjamin Manser

Der Ostschweizer Tourismus kam gut durch die Pandemie. Mancherorts sind die Zahlen gleich gut wie vor Corona. «Wir bewegen uns auf Vor-Krisenniveau, umsatz- wie frequenzmässig», sagt etwa Urs Gantenbein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bergbahnen Wildhaus AG, mit Blick auf die bald zu Ende gehende Sommersaison. Und auch die Übernachtungszahlen in den vier Ostschweizer Kantonen sind insgesamt bereits wieder fast so hoch wie vor der Pandemie: 1,07 Millionen Logiernächte von Januar bis August – das sind nur vier Prozent weniger als 2019 im gleichen Zeitraum. Im Thurgau war das Vor-Corona-Niveau schon Mitte Jahr wieder erreicht und der positive Trend hält an. Über die vergangenen acht Monate verzeichnete der Thurgau bei den Logiernächten ein Plus von 7 Prozent gegenüber 2019.

Hermann Hess, Thurgauer Unternehmer und Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG. Bild: Michel Canonica

Mitten in diesen positiven Nachrichten erhebt sich eine mahnende Stimme – jene von Hermann Hess, Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG (SBS). Das Unternehmen hat am Wochenende die Saison der Passagierschifffahrt abgeschlossen. 315'000 Personen gingen dieses Jahr an Bord – 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Dennoch liegt die Frequenz noch immer deutlich unter jener vor der Pandemie. Wird das Ergebnis mit dem Fünfjahresschnitt verglichen, resultiert ein Minus von 45 Prozent. Hess sagt denn auch:

«Wir sind noch weit weg vom Normalniveau.»

Und: «Von Erholung kann bei der Schifffahrt keine Rede sein.»

Absagen wegen der 3G-Pflicht

Mehr Logiernächte im Thurgau, mehr inländische Gäste – und die Schifffahrt profitiert nicht davon: Wie erklärt dies Hess? Die Gäste hätten zögerlich reagiert oder seien ganz weggeblieben, sagt der Unternehmer. «Schiffe wurden anfangs wie geschlossene Räume behandelt. Es galt Maskenpflicht auch im Aussenraum.» Einige Gäste hätten deswegen Bedenken gehabt und sich gefragt: Wie gross ist die Gefahr an Bord eines Schiffs? Einige seien eben zu Hause geblieben.

Und dann kamen die Absagen – Reservationen von Gruppen, Sonderfahrten, Firmenanlässe, Weihnachtsessen wurden storniert. «Die tiefe Impfquote in der Ostschweiz schlägt da direkt durch», sagt Hess. Er möchte das Impfverhalten der Ostschweizerinnen und Ostschweizer nicht kommentieren. Tatsache sei und bleibe: «Wir erhielten wegen der 3G-Pflicht Absagen.» Gruppen oder Belegschaften von Firmen, bei denen nicht alle Mitglieder geimpft seien, verzichteten auf Ausflüge und Feiern oder suchten andere Lösungen. Das Fazit von Hess:

«Erst kamen die Gäste gar nicht, nun kommen sie selektiv.»

Eine Fähre lässt den Hafen Romanshorn hinter sich und sticht Richtung Friedrichshafen in See. Bild: Ralph Ribi

Schliesslich spürte das Thurgauer Unternehmen auch die fehlenden Messen in Deutschland: Die Frequenzen auf der Fähre Romanshorn-Friedrichshafen litten darunter. Den Fährbetrieb teilt es sich mit der Deutschen Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH. Aus Romanshorn kann der Verwaltungsratspräsident allerdings auch Erfreuliches berichten: «Das Hafenrestaurant lief sehr gut. Da verzeichneten wir eine Umsatzsteigerung.»

In die Verlustzone gerutscht

So kommt es, dass das Unternehmen in die Verlustzone rutschte. 3 Millionen Franken Verlust hätten sie in den vergangenen zwei Jahren insgesamt eingefahren, sagt Hess. 1,7 Millionen waren es 2020. 1,3 Millionen dürften es dieses Jahr sein. Bekam das Unternehmen keine Coronahilfe vom Staat? Doch, 500'000 Franken hätten sie vom Kanton Thurgau erhalten. Es ist spürbar, dass er damit nicht wirklich zufrieden ist. «Der Betrag ist nicht nachvollziehbar», sagt er.

«Wir leisten einen Beitrag zum Tourismus und zur Attraktivität des Bodensees.»

Sie hätten nie einen Franken aus dem Unternehmen genommen. Und es gehe auch nicht darum, Hilfsgelder abzuzocken – «aber wir wollen fair behandelt werden, wir haben unter Corona gelitten und leiden immer noch». Sie seien denn auch weiter mit dem Kanton im Gespräch.



Die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt AG gehört seit 2007 einer privaten Thurgauer Investorengruppe. Hess ist mit einem Anteil von 50 Prozent Hauptaktionär. Es bestehe hoher Investitionsbedarf, sagt er. Die frühere Besitzerin, die SBB, habe Flotte und Gebäude ziemlich vernachlässigt. 14 bis 15 Millionen Franken Umsatz macht das Unternehmen in normalen Zeiten. Seit 2010 wies die SBS jedes Jahr einen Gewinn aus – «gute Gewinne», sagt Hess und spricht von einem Cashflow von 2,2 bis 2,5 Millionen pro Jahr.

«Das gesamte Geld wurde reinvestiert. Es gibt seit 2007 für die Besitzer keine Zinsen, keine Dividenden und keine Verwaltungsratshonorare.»

Die weiteren Investitionspläne könnten sich nun verzögern. Als Nächstes sollen die ältesten beiden Schiffe «Zürich» und «Thurgau» auf Vordermann gebracht werden. Hess spricht von Kosten von insgesamt 8 Millionen Franken.

Hoffen auf Entspannung 2022

Doch der Unternehmer mag nicht jammern. «Wir können die Rechnungen, Löhne und Pensionskassenbeiträge bezahlen.» Nicht nur auf dem Bodensee hat die Schifffahrt gelitten. Auf dem Vierwaldstättersee zeigt sich ein ähnliches Bild. Am Montag gab die dortige Schifffahrtsgesellschaft bekannt, die Zahl der Passagiere habe sich 2021 zwar erholt, liege aber immer noch 40 Prozent unter dem Wert von 2019. Seit Montag gilt auch auf dem Zentralschweizer See der Winterfahrplan. Und: Es verkehren im Winter 2021/22 weniger Schiffe als in anderen Jahren. Kurzarbeit werde erneut ein Thema sein.



Sind weniger Angebote und erneute Kurzarbeit in den Wintermonaten für Hess auch ein Thema? Er verneint. Die SBS biete über die Winterzeit eine ganze Palette von Sonderfahrten an, wie in anderen Jahren auch.

«Ob alle durchgeführt werden können, hängt letztlich von den Anmeldungen ab.»

Es gelte die 3G-Regel, auf den Schiffen müssten jedoch keine Masken getragen werden. Auch betreffend Kurzarbeit gibt Hess Entwarnung: «Es gab einige personelle Abgänge, die wir nicht ersetzt haben.» Da das Restaurant sehr gut laufe und sie in der Werft viel Arbeit vor sich hätten, seien sie voll ausgelastet.



Hess schaut bereits weiter vorwärts und hofft auf eine Erholung 2022. Und falls diese nicht eintritt?

«Eine weitere kritische Saison können wir noch überstehen.»

Eine Kürzung des Angebots kommt für ihn nicht in Frage: «Wir haben Fahrplanverpflichtungen.»