St.Gallen: Unbewilligte Corona-Kundgebung gegen Masken an Schulen

Pandemie Unbewilligte Demonstration in St.Gallen gegen Maskenpflicht an Schulen – acht Personen angezeigt Am Montagabend fanden in der Stadt St.Gallen zwei Kundgebungen in Zusammenhang mit den Coronamassnahmen statt. Eine davon war nicht bewilligt. Die Demonstrationsteilnehmenden wurden von der Stadtpolizei St.Gallen darauf aufmerksam gemacht. Acht Personen werden angezeigt. 11.01.2022, 14.25 Uhr

Am Samstag gab es eine Demonstration gegen die Coronamassnahmen in Zürich (im Bild). Am Montagabend folgte eine in St.Gallen. Symbolbild: Walter Bieri/Keystone

Am Montagabend fand an der Davidstrasse eine Kundgebung mit rund 40 Personen gegen die Maskenpflicht an Schulen statt. Wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilte, war der Anlass im Vorhinein bekannt, jedoch wurde für diesen kein Gesuch um eine Bewilligung eingereicht. Die Polizei versuchte, eine verantwortliche Person ausfindig zu machen und die Kundgebung am Abend selbst zu bewilligen. Es wollte sich jedoch niemand als verantwortliche Person bekanntgeben, weshalb die Polizei die Teilnehmenden auf die illegale Veranstaltung mittels Megafone aufmerksam gemacht hat.