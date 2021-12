Eilt die Armee den St.Galler Spitäler zu Hilfe?

Pandemie SVP-Kantonsrat wirft Frage auf: Soll die Armee bald auch den St.Galler Spitälern zu Hilfe eilen? In der Westschweiz sind Soldaten bereits beim Booster-Impfen und bald auch in den Spitälern zur Unterstützung des Pflegepersonals im Einsatz. Ruft bald auch die Ostschweiz nach ihnen? Diese Frage wirft ein St.Galler SVP-Kantonsrat auf. Regula Weik 16.12.2021, 12.00 Uhr

Im Jura im Einsatz: Ein Durchdienersoldat der Sanitätsschule Airolo bereitet eine Spritze für die Booster-Impfung vor. Bild: Georgios Kefalas/KEYSTONE (Delémont, 14. Dezember 2021)

Der Jura war der erste Kanton, der für die Booster-Impfung die Hilfe des Militärs anforderte. Wenig später folgten Neuenburg, Wallis und Freiburg. Seit dieser Woche hilft die Armee beim Boostern. Und: Ab kommender Woche sollen auch in den jurassischen Spitälern Soldaten zum Einsatz kommen. Vor zehn Tagen hat der Bundesrat zum dritten Mal in dieser Pandemie ein Armeeaufgebot genehmigt. Maximal 2500 Soldaten werden den Kantonen im Rahmen des Assistenzdiensts zur Verfügung stehen. Derzeit sind gut 80 Soldaten im Einsatz. In den nächsten Wochen dürften es noch einige mehr werden.

Erwin Böhi, St.Galler SVP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Bislang haben ausschliesslich Westschweizer Kantone die Armee um Unterstützung gebeten. Doch bald wird sich auch die St.Galler Regierung damit befassen müssen. Die Frage, ob nicht auch im grössten Ostschweizer Kanton Armeeangehörige eingesetzt werden sollen, hat nämlich die hiesige Politik erreicht. Aufgeschreckt durch die steigenden Spitaleinweisungen von Covid-19-Patientinnen und -Patienten hat SVP-Kantonsrat Erwin Böhi einen politischen Vorstoss eingereicht. Der Wiler wirft darin die Frage auf, ob zur Entlastung des Gesundheitspersonals in den Spitälern nicht der Assistenzdienst der Armee angefordert werden soll. Er will von der Regierung erfahren, wie sie die Notwendigkeit eines solchen Einsatzes beurteilt. Und welche Verfahren dazu notwendig wären. Die Antwort der Regierung auf Böhis Vorstoss steht noch aus.

SP und Grüne fordern schnelle Umsetzung der Pflege-Initiative

Dario Sulzer, St.Galler SP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Auch zwei Vorstösse von SP-Mitgliedern und der Grünen-Fraktion befassen sich mit der Situation des Pflegepersonals. Ihr Fokus richtet sich allerdings auf die Umsetzung der Pflege-Initiative, welche die Schweizer Stimmbevölkerung Ende November gutgeheissen hatte. SP wie auch Grüne fordern den Kanton auf, schnellstmöglich zu handeln. Verschiedene Ideen zur Verbesserung der Pflege seien auf kantonaler Ebene bereits angedacht; deren Umsetzung solle nun nicht auf die lange Bank geschoben werden. Dies erst recht nicht, «da es eine ganze Weile dauern könnte, bis die konkrete nationale Vorlage auf dem Tisch liegt», so die Grünen.

Bettina Surber, Präsidentin der SP-Fraktion im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Michel Canonica

Es gehe nun darum, die Arbeitsbedingungen in den kantonalen Spitälern, den Heimen, der Psychiatrie sowie der ambulanten Pflege «rasch und nachhaltig» zu verbessern, halten SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber und SP-Kantonsrat in ihrem gemeinsamen Vorstoss fest. Von der Regierung wollen sie wissen, welche Massnahmen sie dazu ergreift. Und ob sie bereit ist, mit den Sozialpartnern einen Rahmen-GAV für Langzeitpflege-Einrichtungen und Spitex-Organisationen zu erarbeiten. Weiter gehe es darum, zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen, um den Bedarf an qualifiziertem Pflegefachpersonal sicherzustellen, so Surber und Sulzer. Auch da wollen die beiden erfahren, wie die Regierung diese Kapazitäten schaffen will und ob sie bereit ist, einen verbindlichen Personalschlüssel für die Aufnahme auf die Spitalliste zu verankern.

Meinrad Gschwend, Fraktionspräsident der Grünen im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

Auch die Fraktion der Grünen fordert von der Regierung «entschiedenes und rasches Handeln, um dem Pflegenotstand effektiv entgegenzuwirken». Die Regierung soll dem Kantonsparlament baldmöglichst darlegen, mit welchen Massnahmen sie die Ausbildung von Pflegepersonal fördern, dessen Arbeitssituation verbessern und die Pflegequalität sichern will. Auch diese Vorstösse hat die Regierung noch nicht beantwortet.