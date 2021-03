Pandemie St.Gallen holt beim Impfen kräftig auf – auch die Coronafallzahlen entwickeln sich besser als in anderen Kantonen Der Kanton St.Gallen hat mittlerweile mehr Dosen verimpft, als er vom Bund erhalten hat. Dennoch wird es Sommer werden, bis alle Impfwilligen im Kanton ein Covid-19-Vakzin erhalten. Jürg Ackermann 25.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alle Hoffnungen auf eine Rückkehr des Lebens, wie wir es vor Corona kannten, liegen auf der Impfung. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Der Kanton St.Gallen hat innert kürzester Zeit viel Boden gut gemacht. Bildete er vor zwei Wochen noch das Impfschlusslicht der Schweiz, ist er mittlerweile im interkantonalen Vergleich ins obere Mittelfeld vorgerückt. Vor allem bei den insgesamt verabreichten Impfdosen, aber auch bei den vollständig geimpften Personen liegt St.Gallen nun über dem Schweizer Durchschnitt.

Die Spitzengruppe bilden noch immer kleinere Kantone wie Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden oder Uri. Diese erhielten vom Bund vor allem zu Beginn der Impfaktion überproportional viele Impfdosen, auch weil in einzelnen kleineren Kantonen mehr ältere Menschen leben als im Schweizer Durchschnitt.

Bemerkenswert ist, dass der Kanton St.Gallen aktuell mehr Dosen verimpft hat, als der Bund ihm lieferte. Wie ist das möglich? Hat der Bund falsch gezählt oder St.Gallen Impfdosen von anderen Kantonen erhalten? Weder noch. Der Grund ist einfach: Pro Injektionsfläschchen lassen sich häufig mehr als die vorgesehenen fünf Impfdosen aufziehen. Das werde auch andernorts so gemacht und sei von den Herstellern explizit für zulässig erklärt worden, sagt die St.Galler Impfchefin Karin Faisst.

Karin Faisst, St.Galler Impfchefin Bild: Tobias Garcia

Damit ist eingetroffen, was die St.Galler Impfchefin vor zwei Wochen prophezeite: Die Impfaktion verläuft dynamisch – und in Wellenbewegungen, welche die Tabelle des interkantonalen Impfvergleichs jeweils durcheinander wirbeln. Faisst sagt:

«Die aktuellen Zahlen sind ein Mix aus verschiedenen Einflussfaktoren.»

«Mit zunehmenden und häufigeren Impfstofflieferungen werden diese Schwankungen jedoch immer mehr ausgeglichen und pendeln sich ein. Auch wenn die absolute Zahl an Impfdosen immer noch viel zu tief ist.»

Es werde, so Faisst, über Ostern voraussichtlich nochmals eine kleine Wellenbewegung geben, weil erst in der Woche danach die St.Galler Impfzentren in Betrieb genommen würden. Der Bund wird in den nächsten Monaten die Impfdosenlieferungen jedoch kontinuierlich erhöhen.

Bis Ende April wird St.Gallen rund 160'000 Dosen (seit Januar) erhalten haben. Im Mai kommen weitere 140'000 dazu, im Juni voraussichtlich 180'000. Faisst rechnet damit, dass bis im Sommer die Hälfte der St.Galler Bevölkerung mindestens eine Erstimpfung erhalten hat, die gemäss Studien in den meisten Fällen bereits einen ordentlichen Schutz gegen Covid-19 bietet. Zieht man die Impfskeptiker, die freiwillig auf eine Spritze verzichten, sowie Kinder und Jugendliche, die vorerst nicht geimpft werden können, ab, dürfte damit die grosse Mehrheit der Impfwilligen bis im Juli ein Vakzin gegen Covid-19 erhalten haben.

Mehr Ansteckungen in der Romandie und im Tessin

Auch bei der Entwicklung der aktuellen Coronafallzahlen steht St.Gallen derzeit besser da als andere Kantone. Wie schon zu Beginn der zweiten Welle im vergangenen Oktober hat sich der Ansteckungsschwerpunkt in die Romandie und ins Tessin verlagert. So liegen sämtliche Ostschweizer Kantone bei der 14-Tages-Inzidenz derzeit deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt.

Seit einem Monat steigen die Fallzahlen in St.Gallen zwar wieder an, aber nur leicht. Vom Beginn einer starken dritten Welle ist in der Ostschweiz aufgrund der derzeitigen statistischen Indikatoren wenig zu sehen. Auch die Situation bei den Spitaleinweisungen ist relativ stabil.

Derzeit liegen 37 Covid-Patientinnen und -Patienten in St.Galler Spitälern, neun davon müssen auf der Intensivstation beatmet werden. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im November und Dezember wurden bis zu 200 Coronapatienten in St.Galler Spitälern gleichzeitig behandelt, bis zu 35 davon auf den Intensivstationen.

Gefahr der Übersterblichkeit scheint gebannt zu sein

Die Erfahrungen aus der ersten und zweiten Welle lehren jedoch, dass man sich während einer solchen Pandemie nie in falscher Sicherheit wiegen sollte, solange nur ein kleiner Teil der Bevölkerung geimpft ist. So entwickelte sich St.Gallen im Spätherbst aufgrund einer gewissen Nonchalance innert weniger Wochen vom anfänglichem Musterknaben zum Coronahotspot der Schweiz, in dem so viele Menschen an Covid-19 starben wie sonst nur im Tessin.

Die Gefahr der Übersterblichkeit scheint dank der Impfung nun aber definitiv gebannt. Seit die vulnerabelsten Bevölkerungsgruppen in Alters- und Pflegeheimen gegen Covid-19 geimpft sind, ist die Coronasterblichkeitsrate in der ganzen Schweiz drastisch gesunken.

Spitäler im Aargau bereiten sich auf Notfallszenarien vor

Die Situation kann sich jedoch schnell wieder verschlechtern, wie aktuell der Kanton Aargau zeigt. Dort hat sich die Zahl der Coronapatienten wegen der wieder relativ stark steigenden Fallzahlen auf den Intensivstationen innerhalb einer Woche verdoppelt – von neun auf 18. Die Spitäler im Aargau bereiten sich bereits auf Notfallszenarien vor. Unter anderem auch darum, weil wegen der Virus-Mutationen mehr schwere Verläufe erwartet werden.

Denn vor allem bei der Belegung der Intensivbetten schlägt der Impfeffekt noch nicht richtig durch. Wie sich schon in der ersten und zweiten Welle zeigte, sind viele Coronapatientinnen und -patienten auf den Intensivstationen unter 75 Jahre alt. Die meisten von ihnen haben in der Schweiz noch keine Impfung erhalten. Im Gegensatz zu Ländern wie Israel, den USA, Grossbritannien oder Serbien, die beim Impfen viel weiter sind.

Weniger Coronatests in der Ostschweiz

So gut die Zahlen beim Impfen und bei den Coronafällen in St.Gallen aktuell sind, beim Testen kommt der Kanton nicht richtig in Fahrt – wie schon während der ganzen Pandemie. So lassen sich in der überwiegend ländlichen Ostschweiz bis zu 50 Prozent weniger Menschen auf Corona testen als in einzelnen Westschweizer Kantonen wie Genf und Waadt. Auch in urbanen Zentren wie Basel oder Zürich liegt die Anzahl Coronatests pro 100'000 Einwohner teils deutlich höher.