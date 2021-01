Pandemie St.Gallen ist kein Coronahotspot mehr – die Fallzahlen sind in der Ostschweiz in den letzten Wochen überproportional gesunken Die Coronafallzahlen sind in der Ostschweiz stärker zurückgegangen als in anderen Landesteilen der Schweiz. Das ist eine gute Nachricht. Weder die Feiertage noch die offenen Skigebiete scheinen den Pandemieverlauf negativ beeinflusst zu haben. Doch die neuen Virusvarianten stehen allzu optimistischen Prognosen im Wege. Jürg Ackermann 22.01.2021, 12.00 Uhr

Coronaschnelltest: weniger positive Befunde in den letzten Wochen.



Bild: Eveline Beerkircher

Der kantonsärztliche Dienst hat am Dienstag im Thurgau erneut durchgegriffen. Zwei Kindergärten in Matzingen müssen für mindestens eine Woche schliessen, weil im Umfeld der Schule ein Fall mit der hochansteckenden Coronavariante aus Grossbritannien aufgetaucht ist.

Wie sich in den letzten Tagen nicht nur in Matzingen gezeigt hat, greifen die Behörden in solchen Situationen mittlerweile rigoros durch. Zu gross ist die Angst vor einem Superspreader-Fall, wie er sich jüngst in Belgien ereignete. Dort soll eine Touristin, die in der Schweiz in den Skiferien war, zahlreiche Menschen mit der Turbovirus-Variante infiziert haben. 5000 Leute mussten sich in der Folge in Quarantäne begeben.

Über die vergangenen Tage gab es Dutzende solcher Meldungen. So wurden auch im Nobelkurort St.Moritz zwei Hotels unter Quarantäne gestellt, weil Fälle mit der britischen Virus-Mutation entdeckt wurden. Und die Taskforce und der Bundesrat werden nicht müde, bei jeder Pressekonferenz die Gefährlichkeit der britischen und mittlerweile auch südafrikanischen und brasilianischen Virus-Mutation zu unterstreichen. «Wir müssen uns grosse Sorgen machen», sagen sie.

Im Kanton St.Gallen wurden bisher 21 Fälle mit der britischen oder südafrikanischen Coronamutation entdeckt – mit den entsprechenden strengen Quarantänemassnahmen. Doch diese «Schreckensmeldungen» stehen in Kontrast zur Entwicklung der Fallzahlen der letzten Wochen. Auch wenn die neuen Virus-Mutationen nachweislich als viel ansteckender gelten, machen sie sich in den Statistiken vorerst nicht bemerkbar. Im Gegenteil. Die Fallzahlen sind in den letzten Wochen kontinuierlich gesunken, vor allem auch in der Ostschweiz, die noch im Dezember als Coronahotspot der Schweiz galt.

Inzwischen sind die Zahlen in St.Gallen auf 140 Fälle pro 100'000 Einwohner in den letzten sieben Tagen zurückgegangen. Am 14. Dezember lag dieser Wert bei 376, also mehr als zweieinhalb mal so hoch. Interessant ist auch der Vergleich zum Ausland. Obwohl Deutschland seit Wochen einen viel strengeren Lockdown mit flächendeckenden Schulschliessungen, geschlossenen Skigebieten und teils Ausgangssperren verhängt hat, liegen die Fallzahlen (119) dort pro 100'000 Einwohner in den letzten sieben Tagen nur rund 20 Prozent unter den aktuellen Werten im Kanton St.Gallen, in einzelnen Gebieten sogar deutlich höher. Etwas besser da steht Österreich mit einem landesweiten Inzidenzwert von aktuell 97.

Doch nicht nur die Fallzahlen im Kanton geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Gesunken sind auch weitere relevante Indikatoren wie der geschätzte R-Wert, der in St.Gallen bei 0,78 steht und zu den tiefsten im ganzen Land gehört. Dieser gibt Auskunft darüber, wie viele Personen ein Coronainfizierter in seinem Umfeld ansteckt. Zuversichtlich stimmt auch die zwar vergleichsweise noch immer hohe, aber nun leicht verbesserte Positivitätsrate, die zeigt, dass nicht mehr fast jeder vierte Coronatest im Kanton positiv ist und dass die Dunkelziffer nun tiefer liegen dürfte.

40 Prozent der Intensivbetten im Kanton sind frei

Auch die Situation in den Spitälern hat sich entspannt. Gemäss den Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit sind im Kanton St.Gallen 40 Prozent der Betten auf den Intensivstationen und über ein Drittel aller Spitalbetten frei. Covid-Patientinnen und -Patienten belegen derzeit nur rund sieben Prozent aller im Kanton zur Verfügung stehenden Spitalbetten. Das St.Galler Gesundheitsdepartement hat diese rückläufigen Zahlen bestätigt.

Erstaunlich ist: Die Ostschweizer Fallzahlen haben sich vor allem auch dem Schweizer Durchschnitt angenähert oder sind – wie im Fall des Kantons Thurgau – sogar deutlich unter diesen gesunken. Besonders auffallend ist, dass die Covid-Infektionen in der Westschweiz, die mit einem viel früheren Lockdown auf die zweite Welle reagierte und deshalb lange Zeit besser dastand, nun kaum mehr tiefer sind als in der Ostschweiz.

Das dürfte eng mit den schweizweit ergriffenen Massnahmen des Bundesrates wie Restaurantschliessungen und den Kontaktbeschränkungen zusammenhängen, die gerade in der Ostschweiz offensichtlich eine stark dämpfende Wirkung auf die pandemische Entwicklung hatten. Zumal die Kantonsregierungen in St.Gallen, Thurgau und den beiden Appenzell zuvor nur zögerlich mit Massnahmen auf die steigenden Fallzahlen reagiert hatten.

Alarmistische Prognosen bewahrheiten sich zum Glück nicht

Fast in Luft aufgelöst haben sich Befürchtungen, vermehrte Familienkontakte über die Weihnachtstage und die offenen Skigebiete könnten die Verbreitung des Virus rasant beschleunigen. Ein Tanz am Abgrund seien offene Pisten, sagten warnende Stimmen vor Weihnachten. Die Gefahr, sich vor dem Sessellift und in vollen Gondeln anzustecken, sei schlicht zu gross. Und eine Überfüllung der Spitäler nur eine Frage der Zeit.

Skifahren wie hier auf dem Pizol – alarmistische Ansteckungsprognosen wegen offener Pisten sind bisher nicht eingetroffen. Bild: Michel Canonica

Diese alarmistischen Prognosen sind bisher zum Glück nicht nur im Kanton St.Gallen allesamt nicht eingetroffen, wie die nun fast einen Monat nach Weihnachten verlässlichen Zahlen zum Epidemieverlauf über die Festtage zeigen.

Viele Menschen, gerade auch in der Ostschweiz, scheinen sich über Weihnachten und Neujahr vorbildlich an die Vorgaben der Behörden gehalten zu haben. Die noch im November und Dezember immer wieder festgestellte Sorglosigkeit gegenüber dem Virus hat sich offensichtlich relativiert.

Dies ändert aber nichts daran, dass noch immer mehrere Leute am Tag in der Ostschweiz an oder mit Corona sterben. Und auch wenn sich die Lage in den Spitälern insgesamt entspannt hat: Allein am Donnerstag dieser Woche lagen 14 Coronapatientinnen und -patienten in St.Gallen auf der Intensivstation und kämpften an den Beatmungsmaschinen um ihr Leben.