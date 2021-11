Kantonsspital St.Gallen: Kritik wegen fehlender Coronatests

Pandemie Schockierte Patientin erhebt schwere Coronavorwürfe: «Überall wird getestet, nur im Kantonsspital St.Gallen nicht» Kein Test oder Impfzertifikat nötig: Eine Abtwilerin ist konsterniert über den Umgang mit Patienten bei stationären Eingriffen am Kantonsspital St.Gallen: «Das Spital müsste doch ein Vorbild sein, was die Covid-Massnahmen angeht», sagt sie. Und erzählt, wie sie nach ihrer Operation mit einer Coronaleugnerin das Zimmer teilen musste. Christoph Zweili Jetzt kommentieren 17.11.2021, 05.00 Uhr

Am Kantonsspital St.Gallen wird bei stationären Eingriffen nicht getestet: Ein einzelner Test sei nur eine Momentaufnahme – das Resultat könne wenige Stunden später schon anders ausfallen. Bild: Benjamin Manser

Vittoria Salaorni (65) versteht die Welt nicht mehr. Die Abtwilerin war im Frühling für einen geplanten Eingriff am Kantonsspital St.Gallen aufgeboten worden: «Dieser wurde dann wegen Covid auf den Herbst verschoben.» Kurz vor dem stationären Eintritt hatte sie die üblichen Formulare auszufüllen. «Erstaunlicherweise war da kaum von Covid die Rede.»

Vittoria Salaorni, KSSG-Patientin. Bild: PD

Die Abtwilerin fragte daher laut eigenem Bekunden nach, ob sie als halbprivat Versicherte das Zimmer mit einer geimpften Person teilen werde. «Das können wir nicht garantieren. Wir wissen nicht, wer geimpft ist und wer nicht», hiess es auf Spitalseite mit Verweis auf den Datenschutz. Sie habe sich dann erkundigt, ob die Patienten beim Spitaleintritt getestet würden – die Antwort: «Nur wenn starke Symptome vorliegen.»

Philipp Lutz, Medienverantwortlicher am KSSG und Mitglied der Covid-Taskforce, bestätigt diese Angaben am Dienstag: Seit Mitte August werde der Impfstatus bei allen stationär eintretenden Patientinnen und Patienten strukturiert erfasst.

«Es ist uns aber nicht erlaubt, gegenüber Patienten Angaben zum Impfstatus anderer Patienten zu machen.»

Covid-Patienten würden aber «in jedem Fall isoliert von anderen Patienten behandelt».

Mit einer Covid-positiven Person im gleichen Zimmer?

Vittoria Salaorni, selbst Risikopatientin, war «schockiert», wie sie erzählt. Ihre nächste Frage lautete: Dann kann es sein, dass ich frisch operiert und angeschlagen mit einer Covid-positiven Person im Zimmer liege? «Könnte passieren.» Daraufhin habe sie mit dem Spitalarzt telefoniert. «Ich hätte den Eingriff noch einmal verschieben können. Das aber wollte ich nicht.»

In der ersten Nacht sei sie allein im Zimmer gewesen. Nach dem Eingriff habe sie sich dann im eigenen Interesse bei ihrer Zimmernachbarin nach deren Impfung erkundigt: «Nein, nicht geimpft», habe die Frau gesagt:

«Corona? Gibt es nicht. Alles eine Erfindung der Regierung.»

Sie habe sich dann mit einer Maske so gut es ging zu schützen versucht, erzählt sie weiter – «das Zimmer zu lüften geht bei diesen Wintertemperaturen nicht». Als Patientin finde sie das Verhalten des Kantonsspitals «fahrlässig». In jedem Restaurant, im Kino oder im Fitnesscenter werde heute ein Covid-Zertifikat verlangt.

«Aber im Spital, wo man sich Tag und Nacht im gleichen Zimmer aufhält, wird nicht einmal getestet. Und das mit der Begründung, dass es zu aufwendig sei.»

Beim Eintritt kurz einen Test zu machen, das sei doch keine Sache. «Wohlverstanden, wir sprechen hier von einem stationären Eingriff, nicht von einem Notfall.»

Philipp Lutz, Mediensprecher KSSG. Bild: Ralph Ribi

Symptomatische Patienten werden laut Lutz am Kantonsspital getestet:

«Es gibt aber keine nationale Vorgabe für ein flächendeckendes Screening asymptomatischer Patienten beim Spitaleintritt, weshalb dies von den Spitälern unterschiedlich gehandhabt wird.»

Viel wichtiger seien die übrigen Schutzmassnahmen wie die Maskentragpflicht in allen Patientenbereichen und eine konsequente Händehygiene. Die Schutzmassnahmen, die in den Schweizer Spitälern gelten, seien so gut, dass eine Übertragung innerhalb eines Spitals sehr selten sei – «unabhängig davon, ob ein Spital ein flächendeckendes Screening durchführt oder nicht», sagt Lutz.

Für stationäre Eingriffe wird am KSSG kein Covid-Zertifikat verlangt. Bild: Christian Beutler/ KEYSTONE

Die Abtwilerin ist von ihren Erlebnissen dermassen konsterniert, dass sie der Spitalleitung einen Brief schreibt: «Eine Antwort habe ich bis heute nicht erhalten.» Sie wendet sich mit den gleichen Zeilen auch an die Schweizerische Stiftung SPO Patientenorganisation. Dort sagt Daniel Tapernoux, bis 2012 selbst Internist am KSSG und heute Medien-Ansprechpartner bei der SPO:

«Wir hatten drei Anfragen in den vergangenen zwei Wochen wegen Testungen am Kantonsspital.»

Eine Übersicht über die Spitallandschaft habe er nicht, sagt Tapernoux, «aber es gibt Spitäler, die zumindest testen».

Peder Koch, CEO Berit Klinik. Bild: Ralph Ribi

Zu diesen gehört auch die private Berit Klinik, wie Peder Koch, CEO und Delegierter des Verwaltungsrats, auf Anfrage bestätigt:

«Bei uns gilt grundsätzlich die 2G-Regel. Sind die Patientinnen und Patienten nicht geimpft oder genesen, machen wir am Tag vor dem Eingriff einen PCR-Test – auf eigene Kosten.»

Das mache Berit schon seit Beginn der Covid-Pandemie zum Schutz der Patienten so – «für die Tests haben wir bis jetzt schon weit über eine halbe Million Franken ausgegeben».

Zu wenig wissenschaftliche Daten über Routinetestungen bei Spitaleintritt

Daniel Tapernoux, SPO Schweizerische Patientenorganisation.

Bild: PD

Als Vertreter der Patientenorganisation wendet sich Tapernoux zusätzlich zu einer anderen Patientinnen-Anfrage an die Verantwortlichen des KSSG. Die Aussagen in deren Antwort, dass zum Beispiel eine Massnahme nur im Rahmen des ganzen Schutzkonzeptes gesehen werden darf und dass wissenschaftliche Belege für eine Verhinderung von Ansteckungen durch Routinetestungen bei Eintritt fehlen, sind für Tapernoux nachvollziehbar.

Ebenfalls diejenige, es könnte eine falsche Sicherheit durch einen negativen Test bei Eintritt, welcher einer Momentaufnahme entspricht, geschaffen werden. Auch der Verband der Schweizer Spitalhygieniker Swissnoso bleibe da – wahrscheinlich aufgrund fehlender Studien – vage. Er empfehle den Mitgliedern lediglich, «bei mittleren und hohen Fallzahlen in der Umgebung des Spitals Testungen bei Spitalaufnahme in Betracht zu ziehen», hält Tapernoux fest.

Der Patientenvertreter sieht sich in einem gewissen Dilemma: «Es braucht aufgrund fehlender Studien tatsächlich eine Abwägung. Und ein Nachweis, dass es zu einer Übertragung zwischen Spitalpatienten gekommen ist, dürfte einer Patientenorganisation angesichts der Fallzahlen ausserhalb des Spitals kaum gelingen.» Dass Patienten wie Vittoria Salaorni kritische Fragen stellten, findet der SPO-Vertreter mit Blick auf die öffentliche Diskussion aber «wichtig und richtig». Mit der Haltung des Kantonsspitals würden der Nutzen der politisch verordneten Massnahmen wie das Covid-Zertifikat und die Tests «zumindest in Frage gestellt».

Zugang für Behandlungen für alle Patienten

KSSG-Taskforcemitglied Philipp Lutz betont:

«Eine Übertragung kann in keinem Spital der Welt ganz ausgeschlossen werden.»

Die Patienten seien aber durch die bestehenden Massnahmen und Hygienevorschriften sehr gut geschützt. Es sei wichtig, dass alle Patientinnen und Patienten – «unabhängig von ihrem Impfstatus» – jederzeit Zugang zu einer optimalen Behandlung hätten.

Um die Patienten zu schützen, gilt am Kantonsspital unter anderem eine Besuchseinschränkung. Das Ziel sei, grössere Ansammlungen von externen Personen im Spital zu vermeiden, sagt Lutz. Ausnahmen mit vorangemeldeten, einzelnen Besuchen seien aber ausdrücklich zugelassen:

«Diese Regelung hat sich sehr bewährt und wird von sehr vielen Patienten auch ausdrücklich begrüsst.»

Es gebe aber auch andere, die lieber heute wie morgen schon wieder eine komplette Öffnung des Spitals hätten. In der aktuellen unsicheren Lage sei die Taskforce aber zum Schluss gekommen, die bestehende Regelung bis vorerst 3. Januar beizubehalten:

«Die Lage wird laufend neu beurteilt. Ein Hin und Her bei den Massnahmen wollen wir aber vermeiden.»