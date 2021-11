Coronazahlen: Ostschweizer Kantone brechen ihre eigenen Rekorde

Pandemie Rekorde vom Herbst 2020 gebrochen: In der Ostschweiz nehmen die Corona-Neuinfektionen rasant zu Die Ostschweiz ist nebst der Innerschweiz landesweit am stärksten von der neuen Coronawelle betroffen. Verglichen mit dem Herbst 2020 ist die Zahl der Spitaleinweisungen bislang jedoch tief. Adrian Vögele und Silvan Meile 19.11.2021, 12.38 Uhr

Viel mehr Neuinfektionen: Die Coronakurve in der Ostschweiz steigt steil an. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Und wieder ist die Ostschweiz ein Corona-Hotspot: Seit Ende Oktober nehmen die Neuinfektionen stark zu. Betrachtet man die Zahl der Infizierten pro 100'000 Einwohner, so liegen die Ostschweizer Kantone zusammen mit den Innerschweizer Kantonen an der Spitze. Ausserrhoden ist auf dem zweiten Platz (hinter Nidwalden), Innerrhoden auf dem vierten, der Thurgau auf dem fünften, und St.Gallen auf dem sechsten.

Im Gegensatz zur Schweiz als Ganzes brechen die Ostschweizer Kantone bereits die Rekorde vom Herbst 2020. Für den 15. November verzeichnete der Kanton St.Gallen 735 Neuinfektionen - der bisherige Höchstwert (696 Fälle am 2. November 2020) ist damit übertroffen.

Das gleiche Bild zeigt sich im Kanton Thurgau: Am Montag meldete der Kanton 406 neue Coronafälle. Damit wurde die bisherige Höchstmarke vom 27. Oktober 2020 - 303 Fälle an einem Tag - deutlich übertroffen. Die aktuelle Zahlenkurve der Neuansteckungen steigt noch steiler nach oben als im Herbst vor einem Jahr, als die zweite Welle anrollte, die später das Gesundheitssystem an den Anschlag brachte.

Bislang kein steiler Anstieg bei den Spitalpatienten

Die Zahl der Hospitalisationen in der Ostschweiz ist bislang deutlich tiefer als im Herbst 2020. Im Kanton St.Gallen befanden sich am Donnerstag 41 Covid-Patienten in Spitalpflege, davon 4 auf der Intensivstation. Im November 2020 waren es teils über 190 gewesen, davon über 30 auf der Intensivstation.

Im Thurgau sind aktuell 25 Personen mit einer Coronainfektion sind aktuell auf Spitalpflege angewiesen, drei davon auf der Intensivstation. Vor einem Jahr waren diese Zahlen mehr als doppelt so hoch.

Mehr Kinder in der Statistik

Beim Blick auf die Altersgruppen fällt auf, dass derzeit viel mehr Kinder in der Statistik auftauchen. Während bei ihnen vor einem Jahr im Thurgau praktisch keine Fälle festgestellt wurden, schnellen derzeit auch bei ihnen die Ansteckungszahlen in die Höhe. Das dürfte mit den repetitiven Tests an den Schulen zusammenhängen. Kinder müssen aber nur in seltenen Fällen hospitalisiert werden.