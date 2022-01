Corona-Massnahmen: Ostschweizer Kantone für Verlängerung

Gesundheit Der hausärztliche Notfalldienst am See soll neu organisiert werden: Künftig müssten die Patienten schon ab 17 Uhr ins Kantonsspital nach St.Gallen

Die Ärzte am See wollen sich dem Stadtärzteverein St.Gallen anschliessen und den Notfalldienst zwischen 17 und 23 Uhr künftig nicht mehr in der Praxis, sondern im Kantonsspital leisten. Der Präsident des Ärztevereins Notfalldienst am See erklärt die Gründe für diesen Schritt – und die Folgen.