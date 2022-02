Pandemie «Meine Nächte waren sehr kurz» – «Wir machten uns grosse Sorgen um die Patienten»: So blicken Ostschweizer Coronaexperten zurück auf die Pandemie Sie haben die Lage eingeschätzt, Appelle an die Bevölkerung gerichtet, Kritik eingesteckt: Vier Ostschweizer Persönlichkeiten, die uns durch die Pandemie geführt haben, ziehen Bilanz. Aufgezeichnet: Janina Gehrig Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Pietro Vernazza: «Freundschaften wurden wichtiger»

Der St.Galler Infektiologe und ehemalige Chefarzt Pietro Vernazza. Bild: Michel Canonica

«Wie schon während der Schweinegrippe-Pandemie 2009/10 waren die vergangenen zwei Jahre Coronapandemie eine sehr aktive und auch lehrreiche Zeit. Als Infektiologe war ich schon immer bei der Kommunikation von neuen Infektionsproblemen engagiert. Bei Covid-19 musste ich erleben, dass gewisse Gruppen und Medien versuchten, mich durch das Überspitzen oder Abkürzen meiner Aussagen zu instrumentalisieren.

Zu sehen, wie oft komplexe Sachverhalte falsch verstanden, aber auch schlecht kommuniziert wurden, war eindrücklich.

Ich habe gelernt, mich besser zu schützen und abzugrenzen. Ich bin glücklich mit der Arbeit, die mein ganzes Team geleistet hat. Aber es gibt Dinge, die wir als Gesellschaft hätten besser machen können.

Mit meinen Kolleginnen und Kollegen habe ich sehr viele Lehren aus der Auseinandersetzung mit der Pandemie gezogen. Diese «lessons learned» füllten ein ganzes Buch, das wir nun den «Corona-Elefant» nennen. Hier durfte ich als Mitherausgeber viele neue, nicht medizinische Problemfelder kennen lernen. Das war sicherlich ein spannendes Projekt. Besonders gefreut habe ich mich, durch die Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten wieder viele neue Personen kennen gelernt zu haben.

Einen Tiefpunkt habe ich nicht erlebt. Dass viele Kontakte nicht mehr im persönlichen Rahmen möglich waren, erlebte ich negativ, aber eher als Dauerzustand. Vor allem die Pensionierung hat mein Privatleben und auch meine beruflichen Aktivitäten verändert. Die Pandemie weniger. Vielleicht wurden Freundschaften wichtiger. Für mich ist der Kontakt mit Menschen zentral. Diesen habe ich während der Pandemie weiterhin aktiv pflegen können, und deshalb auch nicht vermisst.

Ich freue mich jetzt in erster Linie für andere Menschen: Taxifahrer, Gastwirte, Künstlerinnen und Künstler, um nur einige zu nennen.

Und sicher: Ich freue mich sehr, dass ich wieder uneingeschränkt im Chor mitsingen kann.»

Danuta Zemp: «Ich bin auch nur ein Mensch»

Die St.Galler Kantonsärztin Danuta Zemp. Michel Canonica

«Ich habe in den letzten zwei Jahren Pandemie enorm viel gelernt. Die Pandemie hat meine Tätigkeit als Kantonsärztin noch mehr als bis anhin in die strategische Ebene verlegt. Die Führung eines fortlaufend wachsenden und sehr interdisziplinären Teams war spannend und horizonterweiternd. Im Nachhinein ist man natürlich immer etwas weiser.

Die Pandemie zu bewältigen hiess nämlich auch, ein Boot zu bauen und gleichzeitig damit unterwegs zu sein.

Trotz ausführlicher Pandemiepläne auf kantonaler und nationaler Ebene stellte uns das Virus immer wieder vor Herausforderungen. Daher gehört zu den wichtigsten Lehren für mich, dass in der Krise klare Rahmenbedingungen wie etwa Zuständigkeiten, Kompetenzen und die dazugehörenden Köpfe von zentraler Bedeutung sind, eingespielte und damit belastbare Teams nötig sind und transparente Kommunikation ein zentrales Führungsinstrument nach innen und aussen darstellt.

Zu den Tiefpunkten gehörten Tage, an denen die Beschimpfungen und Unterstellungen ein gewisses Ausmass überschritten.

Wenn man über Monate und Jahre nach bestem Wissen und Gewissen arbeitet, sind solche Beschimpfungen sehr schmerzhaft, denn am Ende des Tages bin ich auch nur ein Mensch.

Zu den Höhepunkten gehörte die tägliche Zusammenarbeit mit meinem Team und den Gremien, die stets von einer unermüdlichen Kraft, die beste Lösung zu finden, erfüllt war. Die Pandemie hat mich als Mutter, Tochter und Freundin stark beeinflusst. Im Lockdown war der Spagat zwischen den Fürsorgeaufgaben, Homeschooling und meiner beruflichen Tätigkeit sehr anspruchsvoll. Ich hatte sehr kurze Nächte. Als Familie haben wir unter den eingeschränkten Kontakten zu Freunden und Verwandten gelitten. Nun freue ich mich auf das Gefühl, unbeschwert durch die Stadt zu schlendern, ohne Maske in einen Laden oder ins Kino zu gehen oder ohne Plexiglasscheibe zu Mittag zu essen. Ich freue mich auf das ganz normale Leben.»

Monika Rüegg Bless: «Mein Privatleben hat die Pandemie wie ein Tsunami durcheinandergewirbelt»

Monika Rüegg Bless, seit August 2020 Gesundheits- und Sozialdirektorin des Kantons Appenzell Innerrhoden. Tobias Garcia

«Ist es wirklich wahr? Es fühlt sich noch sehr unwirklich an, dass fast keine Schutzmassnahmen mehr nötig sind. Jetzt ein Fazit zu ziehen, scheint mir deshalb noch verfrüht. In den vergangenen zwei Jahren hatten wir so oft gedacht, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Jetzt ist es endlich da, aber wir müssen wachsam bleiben. Ich kenne das Amt als Gesundheitsdirektorin von Appenzell Innerrhoden nur mit Corona, mein Einstieg am 24. August 2020 war turbulent.

Manchmal kam ich mir vor wie früher, wenn ich als Pflegefachfrau oder Rettungssanitäterin einen instabilen Patienten vor mir liegen hatte – immer wachsam, nichts zu verpassen.

Die Gratwanderung, möglichst viele Freiheiten nicht zu beschneiden, aber die Bevölkerung dennoch zu schützen, war schwierig. Gelernt habe ich, dass es schwierig ist, alle Leute mit Botschaften zu erreichen – egal, welche Qualität diese hat. Es braucht auch die Bereitschaft der Empfänger. Rückblickend hätten die Ostschweizer Kantone von Anfang an einheitlicher auftreten sollen.

Dass wir am 23. Dezember 2021 zusammen mit Luzern als erster Kanton zu impfen anfingen, war für mich ein Höhepunkt.

Schwierig zu ertragen war, dass wir viele Todesfälle trotzdem nicht verhindern konnten und wie hart die Begleitung der Sterbenden und Angehörigen für die Mitarbeitenden in den Institutionen war. Und, dass wir als Kanton mit tiefster Impfquote und hohen Ansteckungszahlen das Klischee des eigenwilligen Innerrhödlers nährten. Mein Privatleben hat die Pandemie wie ein Tsunami durcheinandergewirbelt. Häufig mussten wir kurzfristig Termine verschieben. Auch meine zwei Töchter im Teenageralter fanden es nicht immer so lustig, eine Gesundheitsdirektorin als Mutter zu haben. Am meisten freue ich mich nun darauf, den Menschen ohne Maske zu begegnen. Besonders freue ich mich auch auf die Landsgemeinde, die zweimal abgesagt wurde. Als erstes Standeskommissionsmitglied wurde ich nicht an einer solchen gewählt.»

Miodrag Filipovic: «Enttäuscht über nicht wenige Menschen, die ihre persönliche Freiheit über das Wohl anderer stellten»

Miodrag Filipovic, ärztlicher Leiter der chirurgischen Intensivmedizin am Kantonsspital St.Gallen. Arthur Gamsa

«Die Pandemie war oder ist für mich die grösste gesellschaftliche und medizinische Herausforderung der letzten Jahrzehnte. Sie hat Stärken und Schwächen unseres politischen und gesellschaftlichen Systems aufgedeckt. Im Kantonsspital St.Gallen hat die Zusammenarbeit mit den anderen Fachdisziplinen, den Pflegenden verschiedener Stationen und den unterstützenden Bereichen, etwa der Logistik, sehr gut funktioniert.

Auch an unserer Aufgabe, allen Patienten die Betreuung zukommen zu lassen, die sie aufgrund ihrer medizinischen Situation benötigen, hat die Pandemie nichts geändert. Anders als sonst sind wir aber vor allem personell an unsere Grenzen gestossen und mussten Patientenbehandlungen teilweise verschieben.

Zum Glück ist es nicht zu einer eigentlichen Triage gekommen – daran sind wir knapp und mit Glück vorbeigeschrammt.

Wir haben uns auf den Intensivstationen sehr grosse Sorgen um die Patienten und ihre Angehörigen gemacht. Dabei habe ich die eigenen Mitarbeitenden mit ihren Belastungen und Nöten teilweise etwas aus den Augen verloren und ihnen sehr viel abverlangt, was ich rückblickend bedaure. Besonders positiv erlebt habe ich die gute Zusammenarbeit mit den verschiedenen Bereichen unseres Spitals oder im Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI). Enttäuscht bin ich hingegen über die nicht wenigen Menschen, die bereit sind, ihre persönliche Freiheit und «Eigenverantwortung» über das Wohl und die Gesundheit anderer zu stellen. Mein Privatleben war schon immer sehr stark von meinem Beruf geprägt. Auf die anderen Mitglieder unserer Familie hatte die Pandemie aber vor allem wegen Homeofficepflicht und Onlinestudiums einen grossen, auch negativen, Einfluss. Weil in unserem privaten Umfeld alle geimpft sind, war mein Leben in den letzten Monaten kaum noch eingeschränkt. Zu einem früheren Zeitpunkt der Pandemie haben mir aber Konzerte und andere Kulturveranstaltungen sehr gefehlt.»

