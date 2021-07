Wo die Ostschweizer Kantone bei den Corona-Impfungen stehen

Pandemie Mehr als die Hälfte der Ostschweizer Bevölkerung ist noch nicht gegen Corona geimpft: Kanton St.Gallen plant Impfungen ohne Anmeldung – Pflegepersonal wehrt sich gegen stärkeren Druck Die Impfquote in den Ostschweizer Kantonen liegt weiterhin unter dem nationalen Durchschnitt. Beim Gesundheitspersonal sind die Zahlen etwas höher als in der Bevölkerung. Die Branchenverbände Curaviva und SBK warnen vor einem Impfzwang, zeigen sich jedoch offen für eine Testpflicht für ungeimpfte Mitarbeitende in der Pflege. Adrian Vögele 23.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton Thurgau sind 43 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft, in den anderen Ostschweizer Kantonen ist der Wert tiefer. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Gesundheitsminister Alain Berset (SP). Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Corona-Fallzahlen nehmen wieder stark zu. Gleichzeitig verlangsamt sich das Impftempo in der Schweiz. Rund 45 Prozent der Bevölkerung sind gemäss dem Bundesamt für Gesundheit zweimal geimpft. Wie hoch das Impfziel inzwischen liegt, ist allerdings unklar – wegen der ansteckenderen Delta-Variante. «Anfänglich nahmen wir an, eine Quote von etwa 75 Prozent könnte reichen, um die Epidemie fast zu stoppen», sagte Gesundheitsminister Alain Berset vor kurzem in der NZZ. «Heute sieht es komplizierter aus.» Berset zeigte sich zudem besorgt darüber, dass sich offenbar ein «beträchtlicher Teil» des Pflegepersonals nicht impfen lassen wolle. «Das gefährdet ältere Menschen, sogar diejenigen, die geimpft sind, weil der Impfschutz nie hundertprozentig wirkt. Das darf nicht sein.»

Manche Kantone weiten ihre Anstrengungen aus, um generell mehr Personen zur Impfung zu bewegen – auch intern. Der Zürcher Regierungsrat etwa empfahl den Kantonsangestellten in einem E-Mail ausdrücklich, sich impfen zu lassen.

In St.Gallen gibt es schon jetzt keine Wartezeiten mehr

Wie sieht die Situation in den Ostschweizer Kantonen aus? Die Impfquoten der Gesamtbevölkerung liegen unter dem nationalen Durchschnitt (siehe Kasten). Der Kanton St.Gallen will im August mit weiteren Massnahmen starten. Impfen ohne Voranmeldung soll möglich werden, wie die Staatskanzlei auf Anfrage mitteilt. «Allerdings gibt es bereits heute keine Wartezeiten mehr. Wer sich heute anmeldet, erhält morgen einen Impftermin.» Der Thurgau führt schon jetzt «Walk-in-Impfungen» ohne Voranmeldung durch. Während St.Gallen seinen eigenen Angestellten die Impfung empfohlen hat, tut dies der Thurgau nicht. Jedoch: «Der Kanton Thurgau als Arbeitgeber unterstützt es, wenn sich seine Mitarbeitenden impfen lassen wollen und hat deshalb ausdrücklich die Wahrnehmung von Impfterminen auch während der regulären Arbeitszeit erlaubt», schreibt die Staatskanzlei.

Alles anzeigen

Ostschweizer Kantone in der hinteren Hälfte 44,8 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind laut dem Corona-Dashboard des Bundesamts für Gesundheit (BAG) vollständig geimpft (Stand vom 19. Juli). Knapp unter diesem Wert liegt gemäss den Angaben des BAG der Kanton Thurgau (43,16 Prozent). Er befindet sich damit ziemlich genau im Mittelfeld der Kantone. In St.Gallen sind es 40,62 Prozent. Der Kanton belegt damit den sechstletzten Platz. Direkt dahinter folgt Appenzell Ausserrhoden (39,66). Drittletzter ist Appenzell Innerrhoden (38,14). Nur in Nidwalden und Obwalden ist die Quote noch tiefer. Diese Zahlen unterscheiden sich teilweise von den Angaben der Kantone. So weist der Thurgau einen höheren Wert aus, weil er die Zahl der Geimpften nicht auf die Gesamtbevölkerung bezieht, sondern auf die Gesamtzahl jener Personen, für welche die Impfung empfohlen ist. (av)

«Gesundheitspersonal ist nicht skeptischer als die Bevölkerung»

Zur Impfquote beim Gesundheitspersonal habe der Kanton St.Gallen keine Zahlen, schreibt die Staatskanzlei. «Wir gehen nicht davon aus, dass das Gesundheitsfachpersonal impfkritischer ist als die Bevölkerung. Jüngere Menschen sehen weniger die Notwendigkeit, sich jetzt impfen zu lassen.» Egal, ob sie nun im Gesundheitsbereich arbeiten würden oder nicht. Für alle Erwachsenen gelte der Appell des Kantons: «Lassen Sie sich jetzt impfen.»

Welche Strategie verfolgt St.Gallen, um erneute schwere Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen zu verhindern? «Wichtig ist, dass die Bewohnenden geimpft sind, um nicht schwer an Covid zu erkranken.» Mit den mobilen Impfteams habe man in den ersten Monaten in allen Alters- und Pflegeheimen geimpft. «Sollte eine dritte Impfung für Betagte notwendig werden, sind wir parat.» Der Kanton Thurgau arbeitet seit September mit einem Corona-Ampelsystem für die Pflegeeinrichtungen. Damit habe man gute Erfahrungen gemacht. Aktuell wird das System überarbeitet.

«Druck ist der falsche Weg»

«Der Eindruck, dass beim Pflegepersonal besonders grosse Skepsis gegenüber der Corona-Impfung herrscht, ist falsch», sagt Marlene Schadegg, Präsidentin von Curaviva Thurgau. Die Impfquote sei deutlich gestiegen und müsse auch im Verhältnis zur Impfquote der Gesamtbevölkerung betrachtet werden. Gemäss BAG waren am 19. Juli 43 Prozent der Thurgauerinnen und Thurgauer vollständig geimpft. Beim Personal der Alters- und Pflegeheime waren es gemäss der letzten Befragung Anfang Juni 53 Prozent, wie der Kanton mitteilt. «Inzwischen dürften es zwischen 55 und 60 Prozent sein», sagt Schadegg. Es sei zu erwarten, dass dieser Wert noch steigen werde.

Marlene Schadegg, Präsidentin Curaviva Thurgau. Bild: Andrea Stalder

«Druck auszuüben, ist hierfür aber der falsche Weg. Ich begrüsse es, wenn Mitarbeitende sich impfen lassen, verstehe aber auch jene, die im Moment noch zu grossen Respekt haben, etwa wegen allfälliger Langzeitfolgen.»

Keine Berufsgruppe war von den Auswirkungen der Pandemie in der Schweiz derart unmittelbar betroffen wie die Pflegenden. In manchen Alters- und Pflegeheimen musste das Personal grössere Corona-Ausbrüche unmittelbar bekämpfen. Müsste diese Erfahrung nicht zu einer sehr hohen Impfbereitschaft führen? «Das ist ein Fehlschluss», sagt Schadegg. «Es trifft zu, dass die Gesellschaft dem Pflegepersonal in dieser Pandemie bereits viel abverlangt hat. Die Mitarbeiter, auch in den Spitälern, waren anfangs noch quasi ungeschützt den Gefahren ausgesetzt und dies war für die Gesellschaft selbstverständlich. Aber gerade deshalb kommt es bei vielen Mitarbeitenden schlecht an, wenn man sie nun auch noch zur Impfung drängen will.»

Gegen eine Impfpflicht, für eine Testpflicht

Ein Impfzwang, wie ihn Grossbritannien und Frankreich eingeführt hätten, sei in der Schweiz nur schon aus rechtlichen Gründen eher nicht zu befürchten, sagt Schadegg – und ohnehin sei die Massnahme kontraproduktiv: «Eine Impfpflicht würde dazu führen, dass wir noch mehr qualifiziertes Personal verlieren und damit das bereits schon bestehende Problem unnötig vergrössern.»

Hingegen steht Schadegg dem Vorschlag von Gesundheitsminister Alain Berset, eine Testpflicht für ungeimpftes Gesundheitspersonal zu prüfen, positiv gegenüber. «Das finde ich sehr sinnvoll.» Wie der Kanton Thurgau mitteilt, führen schon heute 63 Prozent der Thurgauer Pflegeheime (mit 79 Prozent der Pflegeheimplätze) wöchentlich freiwillige PCR-Tests beim Personal durch.

Auf den Intensivstationen sind fast alle geimpft

Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin der Ostschweizer Sektion des Berufsverbands der Pflegefachfrauen und -männer (SBK). PD

Der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und -männer (SBK) unterstützt die Impfempfehlung des Bundes, wie es auf der Website heisst. Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin der Ostschweizer Sektion des SBK, sagt, der Verband habe schon früh ein ausführliches Argumentarium zu den Vorteilen und Risiken der Impfung zur Verfügung gestellt. «Aus ethischer Sicht stehen bei der Annahme oder Ablehnung einer Impfung vor allem die Prinzipien der Autonomie und des Nicht-Schadens im Vordergrund.» Die Impfquote beim Pflegepersonal sei aber «höher, als man vielleicht meinen könnte».

Dabei habe die Erfahrung aus den ersten beiden Coronawellen eine prägende Wirkung, sagt Wohlfender. «In jenen Abteilungen der Spitäler, die unmittelbar mit Coronafällen zu tun hatten oder haben, sind heute praktisch alle Mitarbeitenden geimpft.» In anderen Abteilungen sei die Quote ähnlich wie bei der Gesamtbevölkerung. Dies bestätigt auch das Kantonsspital St.Gallen: Auf den Intensivstationen seien bis auf wenige Ausnahmen alle Mitarbeitenden geimpft.

KSSG: 80 Prozent bei den Ärzten, 60 Prozent in der Administration

Insgesamt waren Ende Juni knapp 60 Prozent des gesamten Personals am Kantonsspital St.Gallen geimpft. «Wir gehen davon aus, dass diese Zahl in der Zwischenzeit noch ein wenig angestiegen ist und weiter steigen wird», sagt Nerina Eugster, Mitarbeiterin in der Unternehmenskommunikation. Die eigene Impfstrasse des Kantonsspitals wurde Ende Juni aufgehoben, externe Impfungen werden nicht erfasst. Zu jenem Zeitpunkt waren bei der Ärzteschaft etwa 80 Prozent geimpft, in der Administration rund 60 Prozent, in der Pflege war die Zahl noch etwas tiefer. Welche Signale gibt das Spital als Arbeitgeber beim Thema Impfen? «Wir informieren die Mitarbeitenden über die Impfung und betreiben Aufklärung über die Vorgesetzten.»

Marc Kohler, CEO Spital Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Dieselbe Strategie verfolgen die Thurgauer Spitäler, wie CEO Marc Kohler sagt. Information, «kein Druck». Die Quote liege bei 75 Prozent, die von Corona genesenen Angestellten mit eingerechnet.

«Es wurde gesagt, dass die Maske als Schutz ausreicht»

Edith Wohlfender erinnert daran, dass das Pflegepersonal nach wie vor mit Maske arbeitet. Schon zu Beginn der Pandemie sei den Angestellten vermittelt worden, dass dies zum Schutz vor Ansteckung ausreiche. Infektionen hätten eher von Patient zu Personal stattgefunden als umgekehrt. Und: «Selbst infizierte Pflegefachleute mussten weiterarbeiten.» Auch diese Erfahrung spiele beim Entscheid der Mitarbeitenden über die Impfung eine Rolle. «Ein Impfzwang für das Gesundheitspersonal wäre nicht nachvollziehbar und käme auch aus rechtlicher Sicht nicht in Frage», sagt Wohlfender. Gegen eine allfällige Testpflicht für ungeimpfte Mitarbeitende sei hingegen nichts einzuwenden.