Kanton St.Gallen: Diese Pop-Up-Impfstellen bleiben offen

Pandemie Fünf Pop-Up-Impfstellen im Kanton St.Gallen bleiben bis Ende Januar geöffnet – Kinderimpfung im neuen Jahr möglich Aufgrund der hohen Nachfrage nach Booster-Impfungen verlängert der Kanton St.Gallen die Betriebszeiten für fünf Pop-Up-Impfstellen bis Ende Januar 2022. Auch baut er das Impfangebot in den Apotheken weiter aus. Zudem können Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren ab Januar eine Impfung erhalten. 17.12.2021, 10.37 Uhr

Die Nachfrage nach Booster-Impfungen bleibt hoch. Bild: Tobias Garcia

Die sieben Pop-Up-Impfstellen in den Regionen würden rege genutzt. Wie es in einer Mitteilung des Kantons St.Gallen heisst, bleiben aufgrund der hohen Nachfrage nach Booster-Impfungen die fünf Pop-Up-Impfstellen in Wattwil, Walenstadt, Uznach, Rorschach und Altstätten bis Ende Januar 2022 geöffnet.

Noch freie Impftermine für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen

Mit der Weiterführung des Impfangebots biete der Kanton ein niederschwelliges und breites Angebot für die Booster-Impfungen. In Flawil und St.Margrethen seien die Impfstellen wie angekündigt letztmals am 23. Dezember in Betrieb. Bis zu den Festtagen habe es aktuell noch freie Impftermine für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen.

Bis jetzt seien im Kanton St.Gallen über 90’000 Booster-Impfungen durchgeführt worden. Über 70 Prozent der über 65-Jährigen hätten bereits eine Booster-Impfung erhalten. «Nach wie vor sind Erstimpfungen die wichtigste Massnahme, um sich vor einem schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung zu schützen und die angespannte Situation in den Spitäler zu entlasten», heisst es in der Mitteilung.

Auch in verschiedenen Hausarztpraxen würden Booster-Impfungen weiterhin angeboten. Apotheken, die bereits Janssen-Impfungen anbieten würden, würden ab Januar neu auch Covid-19-Impfungen mit Moderna durchführen. Damit werde das Impfangebot im neuen Jahr nochmals ausgebaut.

Anmeldung für Kinderimpfungen ab 20. Dezember möglich

Der Bund habe angekündigt, dass voraussichtlich Ende Jahr Kinderimpfstoff im Kanton St.Gallen eintreffen werde. Der Kanton biete ab der ersten Januarwoche in speziellen Zeitfenstern Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren in den Impfzentren St.Gallen und Jona an. Im Verlauf des Januars werden laut Mitteilung weitere Standorte folgen.

Gemäss den Empfehlungen der Eidgenössischen Impfkommission sei die Covid-19-Impfung mit zwei Dosen besonders für Kinder dieser Altersgruppe empfohlen, die wegen einer chronischen Erkrankung bereits gesundheitlich stark belastet sind oder eng mit besonders gefährdeten immungeschwächten Personen in engem Kontakt sind.

Bei der Anmeldung würden die Erziehungsberechtigten bestätigen, dass sie den individuellen Nutzen gegen mögliche Risiken abgewogen hätten. Bei Unsicherheiten sollen sich die Erziehungsberechtigten für eine Beratung an ihre Kinder- oder Hausärztin beziehungsweise ihren Kinder- oder Hausarzt wenden. Die Anmeldung zur Kinderimpfung wird über www.wir-impfen.ch ab Montag, 20. Dezember, möglich sein.

Kapazität von 30’000 Impfungen pro Woche

Aktuell hätten die Impfzentren und Pop-Up-Impfstellen eine Kapazität von 30’000 Impfungen pro Woche. Zusätzliche Kapazitäten gebe es in den Hausarztpraxen und Apotheken. Per Januar werde diese Kapazität mit Blick auf die hohe Nachfrage nach Booster-Impfungen und die aktuelle epidemiologische Entwicklung (Omikron) nochmals ausgebaut. Erst- und Zweitimpfungen sowie die Booster-Impfung sind an diesen Orten möglich:

Impfzentren in Wil, St.Gallen, Buchs und Rapperswil-Jona

Flawil und St. Margrethen: bis Donnerstag, 23. Dezember

Uznach und Rorschach: bis Samstag, 22. Januar 2022

Altstätten: bis Montag, 24. Januar 2022

Wattwil und Walenstadt: bis Mittwoch, 26. Januar 2022

Erstimpfungen sind in allen Impfstellen ohne Voranmeldung (Walk-In) möglich. Booster-Impfungen sind nur in den Pop-Up-Impfstellen (Flawil, St.Margrethen, Uznach, Rorschach, Altstätten, Wattwil und Walenstadt) ohne Voranmeldung möglich. Impftermine können unter www.wir-impfen.ch gebucht werden.

Am 24. Dezember und über die Feiertage sind die kantonalen Impfstellen geschlossen. Vom 27. bis zum 30. Dezember sind die Impfzentren St.Gallen und Jona täglich von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Ab dem 3. Januar sind die Impfstellen wie oben erwähnt wieder offen. (pd/chs)

Eine Karte mit allen Impfmöglichkeiten und den jeweiligen Öffnungszeiten ist unter www.sg-impft.ch/impfkarte zu finden.