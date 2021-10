Pandemie «Die Leute haben ein falsches Bild»: Trotz Massnahmenlockerungen sorgen sich St.Galler Altersheime um fehlende Neueintritte und die finanzielle Lage Wo es früher Wartelisten gab, sind es heute freie Betten. Altersheime sorgen sich um den Rückgang von Neueintritten und die finanziellen Folgen. Aus Angst vor Einschränkungen schrecken Betagte vor einem Eintritt ins Heim zurück. Bewohnende zeigen sich jedoch zufrieden. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 21.10.2021, 19.00 Uhr

Altersheime in St.Gallen kämpfen mit leeren Betten. Bild: Andri Vöhringer

Josette Locher blättert in ihrem Fotoalbum. Auf etwas verblassten Fotos ist zu sehen, wie sie als Flugbegleiterin bei der Swissair arbeitete. «Ich hatte einen interessanten Beruf und nun bin ich an diesem schönen Ort», sagt Locher und blickt aus dem Fenster über das Kloster und die Stadt. Seit einem Jahr lebt sie im Alterszentrum am Schäflisberg in St.Gallen.

Christina Granwehr, Direktorin des Alterszentrums am Schäflisberg. Bild: PD

Sie gehört zu den wenigen Neueintritten in den letzten eineinhalb Jahren. Im Alterszentrum sind derzeit zehn von 95 Betten leer. «Vor der Pandemie hatten wir noch eine Warteliste, nun ist das Interesse nach einem Platz im Alterszentrum markant zurückgegangen», sagt Christina Granwehr, Direktorin des Alterszentrums am Schäflisberg in St.Gallen. Seit dem letzten Oktober würden die Leute denken, dass man sich im Altersheim an Corona anstecken könnte oder keinen Besuch erhalten dürfe. Granwehr sagt:

«Das ist wie eingebrannt in den Köpfen der Leute.»

Viele Angehörige würden auch wegen der Besucherregeln nachfragen, diese seien bis auf die Maskenpflicht und den Eintrag in eine Besucherliste aufgehoben. Oder Angehörige hätten Angst, dass ihre Mutter oder ihr Vater im Heim in Isolation leben müssten, was nicht der Fall sei.

Eigenständig, aber einsam

Josette Locher liess sich von der Pandemie nicht abhalten, ins Heim zu gehen.

«Ich habe keine Angst vor einer Ansteckung.»

Sie sei auch schon im letzten Lebensabschnitt. Zuerst war geplant, dass sie nach einer Operation nur vorübergehend ins Heim geht, nun bleibt sie definitiv. Sie wäre gerne in ihrer Wohnung, aber es sei auch ein Kampf gewesen, sich zu versorgen. «Ich bin zu alt für das, ich bleibe lieber hier», sagt Locher und lächelt.

Josette Locher gefällt es im Alterszentrum am Schäflisberg. Bild: Andri Vöhringer

Betagte würden nicht nur wegen der Angst vor Besuchseinschränkungen von Heimen wegbleiben, sagt die Direktorin Christina Granwehr. Ältere Menschen befürchten, dass sie ihre Selbstständigkeit im Heim verlieren. Der Eintritt ins Altersheim werde deshalb oft hinausgezögert.

«Ich lebte alleine und habe dann für mich entschieden, ins Alterszentrum zu gehen», sagt eine 83-jährige Bewohnerin. Sie ist sehr krank, deshalb ist ihr der Haushalt zunehmend schwergefallen. «Ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn Leute für mich einkauften», sagt die 83-Jährige.

«Ich wollte niemandem zur Last fallen.»

Nun wohne sie sehr gerne im Alterszentrum am Schäflisberg. Ob sie nun weniger selbstbestimmt sei? «Nein, ich wehre mich schon», sagt sie und lacht. Sie fühle sich hier sicher und gut umsorgt, da auch nachts Pflegende da seien. Vor dem Virus habe sie keine Angst. «Das kann ich auch draussen auflesen.»

Christina Granwehr ist zuversichtlich, dass die Nachfrage in Zukunft wieder steigen wird. «Die älteren Menschen sind da.» Sie würden wohl von der Spitex und dem Nachbarschaftsdienst gut umsorgt werden. Aber:

«Ältere Menschen sind oft einsam. Hier leben sie in Gemeinschaft.»

Altersheime kämpfen mit finanziellen Einbussen

Da Betten leer sind und Anfragen ausbleiben, musste im Alterszentrum am Schäflisberg drei Angestellten gekündet werden und bei Abgängen wurden die Stellen nicht mehr ersetzt. Auch andere Alterszentren in der Stadt kämpfen mit den Finanzen.

Finanzielle Einbussen müssten sie als Verein selbst tragen, sagt Alban Georgy, Gesamtleiter des Vereins Altersheime Sömmerli. Vom Kanton oder der Stadt erhalte man keine Unterstützung.

«Materialien und Regeln waren vorgeschrieben, aber die Kosten sind unser Problem.»

Sie hätten auf Kurzarbeit und Entlassungen verzichten können, aber freie Stellen wurden nicht mehr besetzt. «Früher hatten wir eine lange Warteliste von Interessenten, jetzt nicht mehr», sagt Georgy. Seit dem Sommer bessere sich die Situation, die Betten seien gefüllt. Interessenten seien aber wegen der Einschränkungen stark beunruhigt und denken, Bewohnende werden eingesperrt. Nun aber sei die Lage im Altersheim gut. «Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind absolut frei.» Einzig für Mitarbeitende und Besucherinnen und Besucher gelten Massnahmen.

Auch im Altersheim Rotmonten seien die Bewohnenden sehr darauf bedacht, Besuch empfangen zu können. Dies sei auch möglich, sagt Kurt Ryser-Vogt, Heimleiter des Altersheims Rotmonten. Die Leute hätten noch immer ein falsches Bild von den Heimen im Kopf. Ryser-Vogt glaubt, dass dies der Grund sei, warum Nachfragen zurückgingen. «Wir waren vor kurzem für eineinhalb Monate in Kurzarbeit.» Mehrausgaben müssten sie als Verein selbst tragen, behördliche Unterstützung gebe es keine.

«Ich habe diese Sorge betreffend der Wirtschaftlichkeit in all den Jahren, in denen ich hier arbeite, noch nie erlebt. Wir wurden von der Politik im Stich gelassen.»

Nun hätten sie wieder mehr Anfragen. Vier von 57 Betten sind frei. Derzeit seien einige Bewohnende für einen Kurzzeitaufenthalt oder Ferien im Heim.

Auch eine Bewohnende im Alterszentrum am Schäflisberg ist nur zur Überbrückung hier. Sie müsse eine neue Wohnung mit Lift finden, deshalb sei sie vorübergehend hier, sagt Heidi Cahn. Aber es gefalle ihr hier. «Es ist wie Ferien», sagt die 70-Jährige. Man wird umsorgt und verschiedene Aktivitäten werden angeboten. Sie fühle sich aber noch zu jung, um schon langfristig hier zu bleiben. «Ich hoffe, ich kann in zehn Jahren wieder kommen.»

Nachgefragt: «Betagte sind pragmatisch und resilient»

Thomas Diener, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Pro Senectute Kanton St.Gallen. Bild: PD

Einige Betten von Alters- und Pflegeheimen in St.Gallen sind leer. Welche Erfahrungen macht die Pro Senectute St.Gallen: Zögern Betagte beim Eintritt ins Pflegeheim?

Thomas Diener: Wir machen regional sehr unterschiedliche Erfahrung, aber tendenziell ist im ganzen Kanton eine Verunsicherung zu spüren.

Welche Bedenken äussern ältere Menschen?

Sie haben Angst, aber diese ist nicht mehr wirklich berechtigt. In einer ersten Phase der Pandemie herrschten strenge Massnahmen in Heimen, damals wusste man noch wenig Bescheid. Auch letzten Herbst traf das Virus die Heime schwer. Das haben die Leute nicht vergessen, aber die Heime haben dazugelernt und sind jetzt gut unterwegs.

Haben die Menschen eher Angst vor einer Ansteckung oder vor den Einschränkungen?

Die Angst vor einer Ansteckung und auch vor dem Tod ist bei vielen alten Menschen, die bereits grosse Einschränkungen haben, nicht mehr so gross, sie sehen es als zum Lebenslauf gehörend. Die Angst, keinen Besuch empfangen zu können, keinen Kontakt zur Familie zu haben, dürfte grösser sein. Aber diese Situation besteht bei den Heimen nicht mehr.

Wie gehen Sie mit Betagten um, die solche Ängste haben?

Wir klären sie über die aktuelle Situation auf und zeigen ihnen die Vor- und Nachteile von verschiedenen Optionen wie stationäre oder ambulante Behandlung auf. Aber letztlich entscheiden die betroffenen Personen und die Angehörigen.

Wie steht es um die Sorgen der Angehörigen?

Die sind ganz unterschiedlich. Einige lehnen die noch bestehenden Schutzmassnahmen ganz ab, andere haben Angst, dass die Mutter oder der Vater im Heim stirbt. Der Grossteil sieht es jedoch pragmatisch, wie auch die älteren Personen. Diese schätzen ihre Gefahren anders ein und sind durchaus resilient.