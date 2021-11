Ostschweizer Regierungen informieren über Corona-Massnahmen

Pandemie Bundesrat schlägt neue Massnahmen vor: Ostschweizer Kantone informieren am Mittwoch Der Bundesrat hat am Dienstag verschärfte Coronamassnahmen vorgeschlagen. Am Mittwoch informieren ausserdem die Ostschweizer Regierungen gemeinsam im Regierungsgebäude in St.Gallen über die derzeitige Lage. Auch sie künden neue Massnahmen an. Alain Rutishauser 30.11.2021, 20.13 Uhr

Der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann wird am Mittwoch mit den weiteren Ostschweizer Kantonen über die verschärften Coronaregeln informieren. Bild: Benjamin Manser (30. November 2021)

Die neue Virusvariante Omikron und die weiter steigenden Fallzahlen hatten den Bundesrat am Dienstag dazu veranlasst, eine ausserordentliche Sitzung abzuhalten und sich über das weitere Vorgehen zu beraten. «Der Verzicht auf nationale Massnahmen ist keine Option mehr», sagte Guy Parmelin später vor den Medien.

Damit liegt die Entscheidungsgewalt nicht mehr bei den Kantonen. Wie bereits im vergangenen Winter stellt der Bundesrat nationale Massnahmen in Aussicht: die Ausweitung der Zertifikatspflicht im Innenbereich und die Ausweitung der Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Betrieben und Einrichtungen. Zudem will er die obligatorischen Schulen dazu verpflichten, repetitive Tests durchzuführen.

Die verschärften Massnahmen, die der Bund nun in die Vernehmlassung schickt, sollen voraussichtlich bis und mit 24. Januar 2022 andauern. Nun muss es schnell gehen: Bis Mittwochabend sollen alle Kantone bezüglich der neuen Massnahmen konsultiert werden.

St.Galler Regierung wollte kein repetitives Testen an Schulen

Bereits am Montag forderte die SP in der Novembersession des St.Galler Kantonsrats umgehend verschärfte Coronamassnahmen. Bereits am Dienstag beantwortete die St.Galler Regierung den für dringlich erklärten Vorstoss der SP. Den Vorschlag des repetitiven Testens an Schulen lehnte die Regierung ab: «Repetitive Testungen sind ein Eingriff in das sensible Gefüge des Schulunterrichts. Der Testbetrieb bringt Unruhe in die Schulhäuser und Klassenzimmer und lenkt vom Kernauftrag ab. Die Elternarbeit intensiviert sich stark.» Das Testen sei freiwillig und erfasse längst nicht alle Schülerinnen und Schüler, womit die Aussagekraft der Ergebnisse lückenhaft werde. Ausserdem verursache das Testen hohe Kosten bei einer geringen Wirtschaftlichkeit.

Ostschweizer Regierungen informieren am Mittwoch

Die Ostschweizer Regierungen wollten sich auf Anfrage noch nicht zu den vom Bundesrat skizzierten Massnahmen äussern. Stattdessen kündeten sie für Mittwoch eine gemeinsame Pressekonferenz an. Die aktuelle Lage in Bezug auf das Coronavirus erfordere neue Massnahmen, heisst es in einer Mitteilung. Diese seien von den vier Ostschweizer Regierungen gemeinsam beschlossen worden.

Die Pressekonferenz wird am Mittwoch, dem 1. Dezember, ab 10 Uhr im Kantonsratssaal des Regierungsgebäudes in St.Gallen stattfinden. Dabei sein werden die Thurgauer Regierungspräsidentin Monika Knill, der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann, der Ausserrhoder Landammann Dölf Biassotto sowie Vorsteherin des Gesundheitsdepartements Innerrhoden, Monika Rüegg Bless.