Bistum St.Gallen wünscht Lockerungen der Corona-Massnahmen

Pandemie Gläubige akzeptieren Zertifikatspflicht immer weniger – Bistum St.Gallen hofft auf Lockerungen der Massnahmen für Adventszeit und Weihnachten Die Gläubigen im Bistum St.Gallen sind immer weniger bereit, die Zertifikatspflicht im Gottesdienst zu akzeptieren. Bischof Markus Büchel und die Bistumsleitung hoffen, dass der Bund die Massnahmen auf die Advents- und Weihnachtszeit hin lockert. Regula Weik Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Das Virus macht vor der Kathedrale nicht Halt. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, März 2020)

Abgesperrte Kirchenbänke, markierte Sitze, Abstandsbänder auf dem Kirchenboden. Ostern ohne Gottesdienst, Beschränkungen für Gläubige. Unvorstellbar – bis Corona kam. Das Virus machte vor den Kirchen nicht Halt. «Es stellte das kirchliche Leben völlig auf den Kopf», sagte Claudius Luterbacher, Kanzler des Bistums St.Gallen und Leiter des Covidkrisenstabs, am Dienstag vor den Medien. Kirchliche Aktivitäten seien auf gemeinsames Erleben, auf Begegnungen ausgelegt. Beides legte das Virus lahm. Dies sei «sehr einschneidend» gewesen.

Claudius Luterbacher, bischöflicher Kanzler. Bild: Regina Kühne

Für die Bistumsleitung war dennoch von Beginn weg klar: Sie trägt die behördlichen Coronamassnahmen mit.

«Wir sind keine Oppositionsfirma.»

Die Kirche verstehe sich «als Teil der Gesellschaft und möchte ihren Teil zur Bekämpfung der Pandemie betragen», so Luterbacher. Diese klare Haltung stosse nicht bei allen Gläubigen auf Verständnis. Die kritischen Reaktionen fielen jeweils von «freundlich bis sehr gehässig» aus, so der bischöfliche Kanzler. Und sie hätten in den vergangenen Wochen zugenommen, auch an Vehemenz. Luterbacher sagt denn auch:

«Die Akzeptanz der Massnahmen ist bei den Gläubigen stark gesunken.»

Die aktuelle Zertifikatspflicht bei Gottesdiensten mit mehr als 50 Gläubigen widerspreche in den Augen der Kritiker «dem Grundanliegen, Gottesdienste ohne Vorbedingungen besuchen zu dürfen». So hörten sie öfter die Kritik, nun teile auch die Kirche die Gesellschaft in zwei Gruppen – die Geimpften und die Ungeimpften.

Gab das Bistum eine Impfempfehlung ab? «Ja, wir riefen dazu auf», sagt Bischof Markus Büchel.

«Wir schlossen uns damit dem Papst an.»

Auf Spekulationen, aus welchen Kreisen besonders laute Kritik an der Zertifikatspflicht für Gottesdienste kommt, lässt sich das Bistum nicht ein. Dazu sei keine verlässliche Aussage möglich. Nur so viel: Aussagen wie «Wer glaubt, dem kann nichts geschehen» oder «Mir kann nichts passieren, ich bin mit Gott unterwegs» seien Einzelfälle.

«Nicht wenige erwarten ein Wunder vom Bischof»

Bischof Markus Büchel. Bild: SGT

Die Zertifikatspflicht sei schon einschränkend, sagt Bischof Markus Büchel. Auch er beobachtet: Das Unverständnis und die Unzufriedenheit der Gläubigen seien grösser geworden – «nicht wenige erwarten ein Wunder vom Bischof». Er schaue denn auch etwas bange in die Zukunft. Er hoffe auf rasche Erleichterungen bei Bestattungen; im Winter sei es weniger möglich, Abschiedsfeiern ins Freie zu verlegen. Und er hoffe auf eine Lockerung der Massnahmen auf die Advents- und Weihnachtszeit hin. Sein Wunsch an die Adresse des Bundesrats: Dass möglichst bald wieder Gottesdienste «ohne massive Einschränkungen der Besucherzahl» möglich sein werden.

Aus rechtlicher Sicht seien die Einschränkungen im Moment legitim, sagt Luterbacher. «Die Eingriffe müssen aber immer durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt sein und sie müssen verhältnismässig sein.» Klar sei aber auch: Die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie schränkten auch die Religionsfreiheit und damit ein grundlegendes Freiheitsrecht ein. Die Ausübung der Religion sei eingeschränkt.

Allerheiligen-Parcours bis Weihwasserspender

Leere Weihwassergefässe in den Kirchen. Bild: Michel Canonica

Die Pandemie hat aber auch gezeigt: Auf pastoraler Ebene wurde vieles neu gedacht und neu gemacht. So wurden Gottesdienste gestreamt. Es wurde (wieder) öfter zum Telefon gegriffen und so Kontakt mit den Gläubigen aufgenommen. Es wurden Allerheiligen-Parcours im Freien statt Andachten in der Kirche organisiert.

Und selbst für das Weihwasser – die offenen Becken waren verboten – fanden findige Kirchenmitarbeitende eine Lösung: So wurden Weihwasserdispenser aufgestellt. Gut möglich, dass die eine oder der andere Gläubige diese mit Spendern von Desinfektionsmitteln verwechselte. Geschadet dürfte es kaum haben.