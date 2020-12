palliative care «Ich habe keinen Abstand, das will ich auch gar nicht» – Kinderarzt Jürg Streuli über seine Arbeit mit schwerstkranken Kindern Jürg Streuli ist Leiter der Palliative Care für Kinder und Jugendliche am Ostschweizer Kinderspital. Er betreut schwerstkranke Kinder und ihre Familien bei ihnen zu Hause und am Telefon – im Notfall rund um die Uhr. Alain Rutishauser 26.12.2020, 05.00 Uhr

Jürg Streuli vor dem Ostschweizer Kinderspital.



Bild: Arthur Gamsa

Vor dem Eingang des Kinderspitals steht ein grosser, dreidimensionaler Schriftzug, der die kleinen Patienten begrüsst. «Wie geht's dir?», steht da in gelben Buchstaben. Auf dieselbe Frage antwortet Jürg Streuli, dass es ihm sehr gut gehe. Er habe gerade ein Wochenende im Engadin mit seinen Kindern hinter sich. «Es war wunderschön», schwärmt Streuli. Abschalten konnte er über das Wochenende trotzdem nicht ganz: «Ich habe den Skiausflug mit zwei Patientenbesuchen verbunden.»

Streuli arbeitet seit anderthalb Jahren in der Palliative Care für Kinder und Jugendliche im Kinderspital. In einem Team von zehn Personen betreut er derzeit etwa 100 Kinder mit schweren, potenziell lebensverkürzenden Krankheiten in der Ostschweiz. In der Schweiz leben rund 5'000 schwerkranke Kinder. Davon sterben jährlich 400 bis 500, knapp 40 Prozent innerhalb der ersten vier Lebenswochen.

Ein solch früher Tod hänge meist mit Geburtstraumata oder schweren Fehlbildungen zusammen, beispielsweise wenn ein Kind bei der Geburt zu wenig Sauerstoff erhalte und das Gehirn dadurch unterentwickelt sei. Diese Kinder profitieren ab einem gewissen Punkt mehr davon, wenn sie daheim betreut werden, auch weil die Situationen sehr komplex sind. «Sie haben oft über zehn verschiedene Fachpersonen, die involviert sind.»

Durch den eigenen Krebs geprägt worden

In der Schweiz bestehe derzeit eine Unterversorgung für chronisch kranke Kinder. Es gebe zu wenig Kinderärzte, geschweige denn solche, die ambulant unterwegs seien und Kinder im eigenen Zuhause behandelten. «Viele haben schlicht keine Zeit, haben Familie oder arbeiten Teilzeit, und das Kind hat dann niemanden.»

Wie wichtig gute ärztliche Beratung und Unterstützung sind, hat Streuli am eigenen Leib erfahren. Als Zwölfähriger hatte er Krebs.

«Alle Kollegen, die ich damals im Spital hatte, habe ich verloren. Ich war einer der wenigen, die überlebt haben. Das hat mich geprägt, auch dadurch, dass ich einen anderen Blick auf die Thematik habe.»

Prägend sei auch seine Erfahrung mit Ärzten gewesen. Sein erster Arzt sagte ihm und seinen Eltern, man müsse sein Bein amputieren. «Ich war alleine in einem Krankenzimmer für Erwachsene. Meine Eltern durften nicht bei mir sein in der Nacht. Am nächsten Tag wurden sie eingeladen zum Gespräch, aber ich nicht. Das war eine spezielle Erfahrung für mich.»

Auch seine Eltern waren überrascht von der Praktik des Arztes und wollten eine Zweitmeinung. «Sie gingen, wie sie es gewohnt waren, ohne mich zum zweiten Gespräch. Da fragte der Arzt ganz entgeistert ‹Wo ist das Kind?›» Ohne Patient könne er kein Gespräch führen. Seine Eltern mussten wieder nach Hause.

«Mich faszinierte, wie unterschiedlich man auf ein Kind zugehen kann. Ich war überhaupt nicht böse auf den Arzt, der nicht mit mir geredet hat. Ich fand es einfach spannend.»

Streuli hat im letzten Sommer den Verein Pallivia gegründet, um Kinder und ihre Familien besser zu unterstützen. Teil davon ist das «Pallivia Phone», bei dem sich Familien rund um die Uhr melden können. «Die meisten Notfälle passieren am Wochenende oder in der Nacht. Idealerweise haben wir im Voraus einen Betreuungsplan mit den Eltern ausgearbeitet, aber meistens braucht es den Griff zum Telefon, um die Sachlage mit einem Arzt zu besprechen.»

Weiter will Streuli mit Pallivia ein Kompetenzzentrum für Ärzte aufbauen, das sie bei Fragen unterstützt und in der Palliative Care für Kinder schult. Das Team sei komplett, nun gehe es um die Finanzierung. «Wir brauchen etwa 200'000 Franken im Jahr. Es ist wie beim Huhn und dem Ei. Wir bekommen das Geld erst, wenn wir zeigen können, dass wir es auch wieder reinbekommen.»

Vorbereiten, zuhören, schöne Erlebnisse ermöglichen

Wenn die Eltern den Begriff Palliative Care hören, erschrecken sie meistens. «Ich bringe den Begriff dann schnell in einen Kontext: ‹Achtung, es geht nicht ums Sterben!›» Klar könne es im schlimmsten Fall sein, dass ein Kind sterbe, dann sei man natürlich da und würde helfen. Doch:

«Primär leben diese Kinder. Es geht ihnen gut. Sie haben einfach einen speziell schweren Rucksack, den sie mit sich tragen müssen. Doch man weiss nie, wohin der Weg führt.»

Der Fokus solle daher wegkommen davon, um jeden Preis mehr Zeit gewinnen zu wollen. Viel wichtiger sei, die wenigen Jahre zu füllen mit Lebensfreude und schönen Erlebnissen. «Dies ist der grösste Unterschied zur Palliative Care bei Erwachsenen, wo meist der letzte Lebensabschnitt angebrochen ist. Unsere Kinder begleiten wir im ersten Lebensabschnitt, dem Leben an sich.»

So hilft Streuli auch dabei, schöne Erlebnisse zu ermöglichen: das erste Mal ans Meer gehen, mit dem Wohnwagen campen gehen, Verwandte im Ausland besuchen. Derzeit ist er in Kontakt mit einem Konsulat, um einem Kind die Reise ins Ausland zu ermöglichen. Besonders in Covid-19-Zeiten sei dies sehr komplex und langwierig. «Bei Reisen ist es umso wichtiger, dass man die Eltern gut auf den Ausflug vorbereitet. Dazu gehören Notfallmedikamente, das Know-how im Notfall, sozusagen der Regenschirm im Gepäck. Wenn man ihn dabeihat, regnet es nicht. Aber man sollte ihn dabeihaben.»

Streuli gibt nie endgültige Diagnosen

Manchmal sei es aber leider eines der letzten Erlebnisse, das man dem Kind ermögliche. «Mit einem Kind sind wir nach Hause zum Christbaum. Wir wollten, dass es noch einmal Weihnachten erleben darf, nachdem es lange im Spital war und seine Zukunft unsicher ist.» Streuli gibt nie endgültige Diagnosen oder nennt ein Datum, wann es vorbei sein könnte.

«Jedes Kind ist ein Wunder. Und jede Zeit ist etwas Wundervolles, wenn man die Kraft hat, es zu sehen.»

Meistens hätten die Eltern diese Kraft, manchen müsse man helfen, das Schöne im Moment zu erkennen.

Natürlich rede man auch mit der Schwester oder dem Bruder. «Bei den Geschwistern muss man einfach zuhören. Kinder haben die besten Fragen und auch das magische Denken, das wir Erwachsenen oft in der Pubertät verlieren.» Eine Frage sei gewesen, wo denn das «Leiterli» zum Himmel sei, um das Geschwister zu besuchen. «Das sind wunderschöne Fragen, die eine Weisheit offenbaren, die Kinder in sich tragen.» Kinder würden sich sehr konkret Gedanken machen, was gerade passiere. Für Streuli ist es wichtig, diese Gedanken zu hören und den Kindern Halt zu geben.

Zu Besuch im Klassenzimmer

Er ist auch schon in Schulen gegangen, damit die Geschwister ihren Klassenkameraden erklären konnten, was mit dem Bruder oder der Schwester los ist. Kinder bis neun Jahre würden keine Endlichkeit kennen.

«Der Bruder ist immer noch da, einfach auf eine andere Art. Das sind zum Beispiel Sternenkinder, ein Sternenbruder oder eine Sternenschwester.»

Das können sie dann auch ganz stolz ihren Klassenkameraden erzählen. «Ein Kind ist immer noch ein Kind, auch wenn es stirbt.»

Fast schlimmer sei es, wenn Eltern nach dem Tod plötzlich nicht mehr vom Kind reden würden, weil sie keine Wunden aufreissen wollen. Doch das kreiere eine zusätzliche Wunde.

«Der Schmerz des Vergessens des eigenen Kindes ist fast grösser als die Erinnerung daran.»

Man dürfe keine falsche Zurückhaltung haben. Eltern und Geschwister seien sehr wohl in der Lage, sich zu melden, wenn es zu viel werde. Auch Geburtstage dürfe man ansprechen, oder den Todestag.

«Ich habe keinen Abstand. Das will ich auch gar nicht.»

Gelingt es, bei dem engen Austausch mit den Familien, Abstand zum Beruf zu wahren? «Nein, ich habe keinen Abstand. Das will ich auch gar nicht.» Streuli vergleicht seinen Beruf mit einem seiner Hobbys, dem Tauchen. «Ich schwimme nicht gern an der Meeresoberfläche, ich tauche lieber. Ich bin gerne mittendrin, sodass ich die schönen Korallen sehe, aber auch die giftigen Quallen und hungrigen Haifische um mich herum habe.» Seine Kinder würden zwangsläufig die Familien seiner Patienten kennen. «Sie sitzen im Auto, wenn ich telefoniere und sie hören die Geschichten.» Oder sie begleiten ihn ab und zu bei Hausbesuchen, wie am vergangenen Wochenende beim Skifahren.

Leider passiert es auch manchmal, dass ihm die metaphorischen Quallen und Haifische zu nah kommen und weh tun. «Ich glaube, jedes schlimme Ereignis geht einem nah.» Man müsse versuchen zu verhindern, dass man selber leide.

«Mitgefühl ist wichtig, Mitleiden geht zu weit. Man muss immer noch in der Lage sein, die Familie in ihrem Leid zu unterstützen.»

Wenn Streuli merkt, dass er anfängt, mitzuleiden, braucht er eine Pause. Dann springt er ins kalte Wasser — wortwörtlich. «Wir haben einen Teich hinter dem Haus, wo ich das ganze Jahr reinspringe.» Oder er hört und macht Musik, spielt Saxofon oder Klavier.

Die Kunst sei, auch bei einer kurzen Lebenszeit das Wunder des Lebens sehen und den Eltern vermitteln zu können. Ein Hotelier sagte kürzlich zu Streuli, nachdem er mit seiner Familie eine Übernachtung gebucht hatte: Es sei ein grosser Unterschied zwischen gar nicht kommen und kurz kommen. «Das ist wirklich so: Auch ein kurzes Leben kann eine unglaubliche Qualität entwickeln. Sowohl für die Familie, die das kurze Leben begleiten durfte, als auch für das Kind selbst.»