Ostschweizer Schutzmasken im Test/vat Valentina Thurnherr 10.07.2020, 14.28 Uhr

Insgesamt sieben Masken wurden getestet - klarer Sieger war die Maske von Sonic Protect aus Arbon.

Bild: Michel Canonica

Die Masken von die Manufaktur kommen in den verschiedensten Farben. Bild: Michel Canonica

Ich steige in Heerbrugg in den Zug Richtung St. Gallen und montiere die erste Maske. Ich habe es dem Zufallsprinzip überlasse, welche ich zuerst teste und die Wahl fiel auf eine schwarze Baumwollmaske von die Manufaktur. Die St. Galler Firma lässt die Masken in Diepoldsau bei Bischoff Textil sticken und genäht werden sie dann in St.Gallen in der Manufaktur selbst. Meine Maske hat einen Heiq Viroblock . Mit diesem Schutz werden ab August sämtliche Masken von die Manufaktur ausgerüstet sein. Der schwarze Stoff passt zwar nicht ganz zu meinem sommerlich, weissen Outfit, aber wenn’s um Sicherheit geht, soll man ja nicht heikel sein. Der Stoff ist allerdings sehr eng anliegend und etwas zu grob für meinen Geschmack. Dafür lässt sich der feine Draht über der Nase gut biegen. Die Luft findet so ihren Weg problemlos durch den Stoff und nicht ungefiltert an den Augen oder Wangen vorbei. Weniger angenehm sind die Ohrhalter. Die Gummis sind flach, grob und sehr kurz, was die Maske extrem eng am Hals macht.



Dazu fühlt es sich an als würden mein Ohren einen stummen Kampf ausfechten.

Der feine Draht lässt sich gut biegen.

Bild: Michel Canonica

Ich studiere das Säckchen in dem die Maske steckte und bemerke ein kleines 'S'. Ich forsche nach und stelle fest, die Masken gibt es in drei verschiedenen Grössen: S, M und L. Das ist einerseits ein Pluspunkt, andererseits aber – sind die Masken erst bestellt, kann man sie nicht zurückgeben. Und die richtige Grösse ist hier ausschlaggebend, denn langsam werden meine Ohren taub. Der Preis der Masken liegt zwischen 14 und 39 Franken und sind 30 Mal waschbar bei 60°C. Für den hygienischen Transport kann man auch einen extra Beutel oder eine kleine Box mit Maskenhalter dazu bestellen.



www.manufaktur-shop.ch

Diese Maske kommt besonders Farbenfroh daher.

Bild: Michel Canonica

Leider muss ich schon bevor ich in St.Gallen ankomme die Maske wechseln, denn ich häng schon seit mehr als 29 Jahren sehr an meinen Ohren und habe das Gefühl, sie waren kurz vorm Aufgeben. Ich fasse wieder per Zufall in meine kleine Kartonschachtel und zum Vorschein kommt eine überaus farbenfrohe, mit Blumen verzierte Maske von der Okutex AG in Zusammenarbeit mit Swiss Textiles. Auch diese ist aus 100% Baumwolle, dreilagig und mit eine Vlieseinlage ausgestattet. Sie sitzt um einiges angenehmer als die vorherige. Der Draht über der Nase ist etwas zu fein und lässt sich nicht gut biegen, was dazu führt, dass ab und zu Luft unter meinen Augen entweichen kann. Ein Pluspunkt gibt es für die Ohrhalter, die aus einem runden, angenehmen Gummi sind und deren Grösse man zudem noch selber einstellen kann. Der Stoff ist ähnlich beschaffen wie jener der ersten Maske, also auch eher grob und er kratzt an empfindlichen Stellen im Gesicht.

Die Ohrhalter lassen sich individuell verstellen.

Bild: Michel Canonica

Das Muster ist ein riesiges Plus. Denn während ich die letzten Tage in der Masse der immer gleich aussehenden Masken untergegangen bin, finde ich mich recht hübsch anzusehen mit meiner Blumenwiese im Gesicht. Würden mehr Leute so farbenfrohe Masken tragen, wäre das ein kleiner Lichtblick im grauen Corona-Alltag. In St.Gallen angekommen steige ich mit der Maske aus, um zu testen wie gut sich der feine Draht hält. Schon nach ein paar Schritten rutscht mir die Maske in die Augen. Ich fummle an den verstellbaren Ohrenhaltern herum. Etwas besser zwar, aber sie rutscht immer noch. Wer ein grösseres Gesicht hat, dem wird die Maske vielleicht eher halten, aber der Grossteil der Leute dürfte ein ähnliches Problem haben wie ich.



www.swiss-textiles-shop.com

Die Maske aus Baumwolle ist zwar farbenfroh, leider nicht ganz so bequem.

Bild: Michel Canonica

Für Maske Nummer 3 laufe ich gezielt zu einer Bushaltestelle. Ich wähle die Strecke hoch zum Riethüsli, wobei etwas Nostalgie mitschwingt. Vier Jahre lang ging ich in der GBS zur Schule. Vor dem einsteigen montiere ich die Maske von Enza Bührer, die in Märstetten den Laden Sockenplus führt. Zusammen mit ihrem Vater stickt und näht sie die Masken und verkauft sie für 5 Franken. Aus dem Geld kauft sie jeweils wieder Material für neue Masken, denn laut Enza Bührer soll sich jeder eine Maske leisten können. Die Maske gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: einmal in doppellagiger Baumwolle, einmal aussen Baumwolle und innen Flanell.



Für den Weg hoch zum Riethüsli, trage ich die aus 100% Baumwolle. Auf dunkelblauem Grund verteilen sich hübsche kleine Blüten, was automatisch gute Laune macht. Was aber gleich auffällt - der Draht über der Nase fehlt. Die Maske schmiegt sich zwar relativ gut ans Gesicht, dennoch würde ein Draht helfen, dass der Stoff nicht immer direkt unter die Augen hochrutscht. Auch hier wurde mit den flachen, groben Gummibändern gearbeitet. Die reine Baumwollmaske kratzt und juckt etwas auf der Haut. Alles in Allem recht unangenehm. Für den Rückweg zum Bahnhof wechsle ich zum Modell mit Flanellfutter.

Die Maske mit Flanell ist besonders komfortabel.

Bild: Michel Canonica

Ein Gefühl beinahe wie Tag und Nacht - wären da nicht wieder die flachen Gummibänder

Es fühlt sich wunderbar weich an. Da die Maske etwas dicker ist, schmiegt sie sich trotz fehlendem Draht perfekt ans Gesicht und keine Luft entweicht an den falschen Stellen. Das Atmen gestaltet sich überraschend einfach. Für den Sommer dürfte diese Maske an sehr heissen Tagen etwas unangenehm werden. Für den Herbst und Winter ist sie aber perfekt geeignet. Die Maske fühlt sich so angenehm an, dass ich sie sogar aufbehalte als ich am Bahnhof wieder aussteige. Im Freien bestätigt sich dann auch der Verdacht, dass sie für den Sommer zu warm ist. Aber wir müssen uns leider wohl auch für den Winter mit Masken ausstatten. Dafür ist diese wärmstens zu empfehlen.



www.sockenplus.ch

Die schlichte, weisse Maske ist eine der angenehmsten.

Bild: Ralph Ribi

Die nächste Maske trifft erst heute am Testtag ein. Ich treffe mich für das nachträgliche Fotoshooting mit unserem Fotografen am Bahnhof St.Gallen. Die Wegwerfmasken stammen von sonic-protect, ein Projekt, dass die Firmen swiss-sonic AG und Spühl AG gemeinsam zu Beginn der Coronakrise gestartet haben. Ihr Ziel war, die Schweizer Bevölkerung zu einem fairen Preis mit Masken zu versorgen. Auf dem Plastiksack in dem sich die Maske befindet, ist eine schöne Wegleitung zum korrekten Überziehen und Tragen. Hätten sich die Firmen auch sparen können, denn in den letzten Tagen konnte ich beobachten, dass Herr Koch eindeutig Recht hatte in der Annahme, dass wir Schweizer ein unfähiger Haufen sind.



Die meisten würden die Masken auch dann noch falsch handhaben, wenn überall meterhohe Plakate mit Wegleitungen aushängen würden.

Zur dieser Maske wie auch zu denen von die Manufaktur, kann man diese Box und den gezackten Maskenhalter bestellen.

Bild: Ralph Ribi

Aber zurück zur Maske – unter alle den anderen fällt sie im Design etwas ab da sie in einem schlichten Weiss gehalten ist. Beim überziehen finden sich aber schon eklatante Unterschiede zu den blauen 0815 Hygienemasken, die man allerorts sieht. Sie ist aus einem viel weicheren Material beschaffen und dreilagig. Ich kann an dieser Stelle sagen, dass ich, eingeschlossen der letzten Wochen, unheimlich viele verschiedene Masken getragen habe und diese schlichte weisse mit Abstand die angenehmste von allen ist. Vom Draht bin ich begeistert. Er hat die genau richtige Grösse, Breite und Beschaffenheit. Er lässt sich perfekt verbiegen, nicht zu einfach nicht zu streng. Die Maske schmiegt sich fast «nahtlos» an die Gesichtszüge an und ist in angenehmem Masse atmungsaktiv. Die Ohrhalter sind mehr oder weniger dieselben wie bei den normalen blauen Hygienemasken.



Auch swiss-protect bietet zu den Masken die kleine Box mit Maskenhalter. Während ich mit dem Zug Richtung Zürich fahre, teste ich den Halter aus. Er rutscht zwar etwas über den Haaren, entlastet aber schön meine gequälten Ohren. Den einzigen Abzug den ich dieser Maske machen muss, ist für das schlichte Design. Einfach weil alle anderen Masken besonders farbenprächtig daherkommen.



www.sonic-protect.ch

Die Wegwerfmaske von Akris sieht stylisch aus, bildet aber eines der Schlusslichter im Test.

Bild: Michel Canonica

Das Beste kommt zum Schluss? Wissen wir gleich, auf jeden fall ist es das Edelste. Denn auch die Ostschweizer Modemarke Akris hat sich eigene Masken zu vertreiben. Das Modelabel bietet ihren Kunden gratis Wegwerfmaske oder drei ergonomisch geformte Stoffmaske mit je 30 einzel verpackten Filtern an. Die Masken erhält man allerdings wirklich nur, wenn man bei Akris auch etwas käuflich erwirbt. Als direkten Vergleich zur sonic-protect Maske, teste ich zuerst die Wegwerfmaske von Akris. Diese schmiegt sich leider nicht ganz so perfekt ans Gesicht. Dafür bekommt Akris einen Pluspunkt für die runden Ohrhalter. Eine wahre Erholung für meine geschundenen Ohren, die tapfer ihre Stellung halten. Dass die Maske aus Papier ist, merkt man auch wenn mans nicht weiss. Durch das Muster fühle mich trotzdem automatisch etwas modischer und stolz. Denn in vereinzelten Buchstaben ist deutlich «Akris» zu lesen und kein St.Galler kann sagen, dass er nicht stolz auf unser Modelabel ist. Mit geschwellter Brust also, fahre ich in Zürich ein.

Die Stoffmaske von Akris hingegen, rangiert in meinen Top 3.

Bild: Michel Canonica

Auf dem Rückweg über Sargans am wunderschönen Walensee vorbei, montiere ich die zweite Akris-Maske. Diese ist aus Baumwolle und bei 40°C waschbar. Ausschlaggebend ist hier, dass man den Bakterienfilter in den dafür vorgesehenen Beutel schiebt. Sonst ist die Maske ein reines Modeaccessoire. Dieses Einschieben gestaltet sich etwas umständlich, aber es gelingt mir schliesslich. Die Maske ist angenehm geformt und schmiegt sich schön über die Nase unter den Augen hindurch. Die Gummibänder für die Ohren sind individuell verstellbar. Ich dachte erst der zusätzliche Vlies würde das Atmen erschweren, dem ist aber nicht so. Luft kommt genug durch den Stoff und sie fühlt sich angenehm kühl an. Die Masken kommen mit 30 abgepackten Vlies, die etwa 8 bis 12 Stunden verwendent werden können, sofern sie nicht zu feucht werden. Nachkaufen kann man sie bei Akris zwar nicht, aber man kann sich aushelfen in dem man in Apotheken entsprechende Filter nachkauft. Lohnen würde es sich. Ist der Stoff über der Nase schön sauber ausgestülpt, ist die Maske eine der angenehmsten die ich heute testen durfte. Ausserdem ist es ein Highlight mit einem Stück Akris durch die Gegend zu fahren. Wird wohl auch das einzige Designerstück der Marke sein, das ich je besitzen werde.

de.akris.com - hier finden sich die modischen Masken, aus deren Erlös 50% an den Children's Defense Fund gespendet wird.