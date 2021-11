Ostschweizer Regierungen: Die Kommunikation ist entspannter

Ostschweizer Regierungen In der Pandemie treten die Ostschweizer Regierungen geschlossen auf – hat sich ihre Zusammenarbeit tatsächlich verbessert? Oder ist es nur ein kurzfristiges Tauwetter? Die Pandemie liess die Ostschweizer Regierungen zusammenrücken – trotz Abstandsvorschriften. Gemeinsame Stellungnahmen, gemeinsame Auftritte, gemeinsame Positionsbezüge – aktuell am Freitag, als sie sich für das Covid-Gesetz aussprachen. Es stellt sich die Frage: Ist diese entspannte Zusammenarbeit allein der Pandemie geschuldet? Regula Weik Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Kommunikationsgraben überwunden? Der Austausch unter den Ostschweizer Kantonen scheint entspannter als früher. Illustration: Patric Sandri

Der Auftritt hat Seltenheitswert. Er gehört ins Archiv oder an den Kühlschrank gehängt. Ausgelöst hat ihn ein kleines Biest, das schon länger die Welt auf Trab hält. Auch die Ostschweiz und ihre Regierungen. Und so kommt es, dass diese gemeinsam die Impfwoche lancieren. Mit teils unterschiedlichen Ansätzen, aber massgeschneidert für die Region, wie sie sagen. Weil es nötig sei, nicht (nur), weil es der Bundesrat verordnet habe.

Wurde den Ostschweizer Regierungen gerne vorauseilender Gehorsam nachgesagt, so lehrt die Pandemie etwas anderes. Ihre Aufmüpfigkeit gegenüber Bern wurde zunehmend lauter – und auch in der restlichen Schweiz wahrgenommen. Anfangs waren ihre Einzelstimmen im Corona-Stimmenteppich noch untergegangen. Doch dann rotteten sie sich zusammen: Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St.Gallen und Thurgau bündelten ihre Stellungnahmen, ihre Vorbehalte, ihre Kritik an den Vorschlägen des Bundesrats. Und plötzlich fanden sie über die Region hinaus Gehör und Eingang auch in die nationalen Medien.

Eine dauerhafte Veränderung?

Die Zusammenarbeit der Regierungen war noch nie so deutlich spürbar wie nun in der Pandemie. Eine vorübergehende Erscheinung? Oder eine dauerhafte Veränderung – in einer Region, in der kantonale Befindlichkeiten ausgeprägt sind und gegenseitige Vorbehalte unverblümt benannt werden?

Am Rande von Veranstaltungen, in Diskussionen, in persönlichen Gesprächen fallen denn auch Sätze wie: «Probleme scheren sich nicht um Kantonsgrenzen», «heute hört man uns zu und nimmt uns ernst», «ich habe mich früher oft für das arrogante Auftreten St.Gallens geschämt», «wir lösen gewisse Probleme gemeinsam schlicht besser, als wenn jeder nur für sich schaut». Leere Phrasen? Plakative Aussagen? Alles nur eine Blase, die platzt, sobald das Virus keine Bedrohung mehr ist? Wer heute in Amt und Würde ist, schweigt bei dem Thema lieber – offiziell, off the record, fällt verhalten der eine oder andere kritische Satz über die früheren Verhältnisse. Gegen frühere Amtskollegen oder ehemalige Berufskolleginnen nachtreten – das gehöre sich nicht. Auch das ist Ostschweiz.

Zahlreiche Projekte mit Anlaufschwierigkeiten

Bereits vor der Pandemie war da und dort aufgeblitzt: Die Zusammenarbeit unter den Ostschweizer Kantonen scheint gelöster, freudiger, selbstverständlicher als noch vor wenigen Jahren. Gedankengänge und Problemlösungen hören nicht mehr an der Kantonsgrenze auf – oder zumindest nicht mehr so offensichtlich wie früher.

Einige verunglückte Beispiele von Zusammenarbeit sind bekannt. Da ist der Metropolitanraum Bodensee. St.Gallen war vorgeprescht, hatte die Idee ohne den Thurgau lanciert – und prompt erteilte dieser St.Gallen eine Abfuhr, gleich zweimal. Es gebe mehr Verbindungen zum Metropolitanraum Zürich, und dort sei man bereits Mitglied, liess der Thurgau den Nachbarkanton wissen. Ob das letzte Wort gesprochen ist? Prominente Stimmen aus dem Oberthurgau und dem Gewerbe lassen nicht locker und hoffen, der Thurgau werde sich noch umbesinnen.

Da ist aber auch die gemeinsame Spitalplanung. Anfang 2020 unterzeichneten Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden und St.Gallen eine Absichtserklärung, ihre stationären Angebote künftig aufeinander abzustimmen. Ein Kanton stand damals abseits: der Thurgau. Dies kam nicht von ungefähr: St.Gallen hatte wenige Wochen zuvor die Thurgauer mit der Ankündigung einer gemeinsamen Spitalliste überrumpelt. Wenige Monate später wurden die personellen Karten neu gemischt – und heute ist der Thurgau mit im Boot.

Auch beim Innovationspark Ost gab es gehörige Anfangsschwierigkeiten. St.Gallen und Thurgau verfolgten zu Beginn unterschiedliche Ideen, ohne Erfolg. Später fanden sie sich. Die Absichtserklärung des Thurgaus, den Innovationspark Ost zu unterstützen, lag schon länger auf dem Tisch; diesen Herbst machte er Nägel mit Köpfen. Der Grosse Rat stimmte einer finanziellen Beteiligung zu.

Ziemlich viel Sand war phasenweise auch bei der Gründung der Fachhochschule Ost im Getriebe. Der Thurgau forderte eine gleichberechtigte Mitbestimmung, «sonst kommen wir uns vor wie eine Milchkuh». Nun trägt St.Gallen die finanzielle Hauptlast – und stellt auch die meisten Mitglieder im Hochschulrat.

Die wenigen Beispiele zeigen: Reibereien und Rivalitäten gab es in der Vergangenheit vor allem – aber nicht nur – zwischen St.Gallen und Thurgau. Platzhirschgehabe? Revierkämpfe? Heute scheint das ehemals verkrampfte Verhältnis entspannter. Ist dies dem Druck gewisser Themen geschuldet? Wie stark spielen die neuen personellen Zusammensetzungen der Regierungen mit hinein?

Der Auftritt und die schwierige Rolle St.Gallens

Patrick Emmenegger, Politikwissenschafter und HSG-Professor.



Bild: PD

«Ich würde das aktuelle Tauwetter unter den Ostschweizer Regierungen nicht überbewerten», sagt Politikwissenschafter und HSG-Professor Patrick Emmenegger. «In der Pandemie sitzen wir alle im gleichen Boot. Hier gibt es kaum Interessenkonflikte.» Bei der Spitalplanung müsste man wohl ein «endlich» voranstellen. «Hier wurde man auch etwas zur Kooperation gezwungen.»

Und weiter sagt Emmenegger: Die personelle Zusammensetzung der Regierungen sei natürlich wichtig. Die Zusammenarbeit funktioniere klar besser, wenn zum Gegenüber eine Vertrauensbeziehung aufgebaut werden könne. «Das braucht seine Zeit, eine gewisse personelle Konstanz kann daher von Vorteil sein. Aber wenn es nicht klappt, bieten personelle Wechsel die Möglichkeit für einen Neuanfang.»

Auf Rolle, Auftritt und Taktik St.Gallens angesprochen, antwortet der Politikwissenschafter: «Die Rolle von St.Gallen ist schwierig.» Als regional grösster Kanton müsse St.Gallen die Ostschweiz «ziehen», er habe die meisten Ressourcen und die grösste Ausstrahlung. Gleichzeitig fürchteten sich die kleinen Kantone fast immer davor, durch die grösseren dominiert zu werden. Die Spitalplanung und die Hochschulplanung seien gute Beispiele dafür.

«Hier begeben sich kleine Kantone in eine Art Abhängigkeit, weil diese Netzwerke und Strukturen von grossen Kantonen bestimmt werden.»

Gleichzeitig sei es für die grossen Kantone viel einfacher, sich aus solchen Strukturen auch wieder zu lösen – und die kleinen vor Tatsachen zu stellen. «Ein grosser Kanton kann im Zweifelsfall vieles auch alleine stemmen.» Ein kleiner stehe dann aber möglicherweise vor dem Nichts.

Grosse Kantone, so der Politikwissenschafter, sollten deshalb zwar aktiv sein, Zusammenarbeit und Kooperationen suchen. Sie dürften aber nicht zu fordernd auftreten. Und: «Kleine Kantone werden sich viel schneller bereit erklären, mit St.Gallen zusammenzuarbeiten, wenn ihnen St.Gallen gewisse Sicherheiten anbietet und Abhängigkeiten akzeptiert.»

Was bleibt, wenn das Virus bekämpft ist?

Aktuelles Tauwetter oder veränderte Grosswetterlage? Eine abschliessende Antwort darauf gibt es (noch) nicht. Ansätze, die letzteres vermuten lassen, sind vorhanden. Doch die Pandemie hat auch gelehrt: Was heute gilt, kann morgen bereits keinen Bestand mehr haben. Da unterscheidet sich die Politik nicht so sehr vom Virus.