Ostschweizer Reaktionen zum Wahlresultat von Karin Keller-Sutter: «Sehr gut», «solide», «überraschend», «eine Frechheit» Bundesrätin Karin Keller-Sutter wurde mit 169 Stimmen wiedergewählt. 21 Stimmen gingen an Marcel Dobler. Dieser ist völlig überrascht. Adrian Vögele aus Bern 11.12.2019, 12.24 Uhr

Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Peter Klaunzer, KEYSTONE

Als letzte der bisherigen Bundesräte wurde Karin Keller-Sutter am Mittwochmorgen wiedergewählt. Sie erzielte 169 Stimmen – weniger als gemeinhin erwartet. 37 Wahlzettel blieben leer, 21 Stimmen gingen an den St.Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler, 16 an weitere Namen. Dies nachdem die Grünen zuvor mit dem Angriff auf den Sitz von Ignazio Cassis (FDP) gescheitert waren.