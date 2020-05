Ostschweizer Politiker begrüssen Rückkehr zum freien Grenzverkehr – doch Skepsis gegenüber Einkaufstourismus bleibt Ab Mitte Juni sollen Personen zwischen Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich wieder frei reisen. Der Kreuzlinger Grenzzaun soll nicht länger stehen als nötig. Adrian Lemmenmeier 14.05.2020, 05.00 Uhr

Auch die Grenze in Au ist bald nicht mehr nur für Grenzgänger offen. Benjamin Manser

Liebespaare, die sich nicht treffen können. Ein Zaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz. Grenzgänger, die auf dem Weg zur Arbeit kontrolliert werden – damit soll bald Schluss sein: Am 15. Juni soll der Grenzverkehr zwischen der Schweiz, Österreich, Deutschland und Frankreich wieder normal funktionieren. Vorausgesetzt, die epidemiologische Situation lässt es zu. Das verkündete Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Mittwoch vor den Medien. Bis dahin werden weitere Ausnahmeregeln erlassen. Binationale Paare etwa dürfen sich möglicherweise bereits dieses Wochenende treffen.

Der Ruf nach einer Grenzöffnung wurde in den letzten Tagen immer lauter. Besonders laut war er in der wirtschaftlich eng verflochtenen Bodenseeregion. Am Dienstag forderte die Internationale Bodenseekonferenz (IBK), die Grenzen zu öffnen. Davor sprachen sich zehn Handelskammern aus der Grenzregion für die Rückkehr zur Personenfreizügigkeit aus, genau wie 15 Bürgermeister aus dem süddeutschen Raum.

Freude bei Industrie, Sorge wegen Einkaufstourismus

Markus Bänziger, Direktor IHK St.Gallen-Appenzell PD

Entsprechend gross ist die Erleichterung. «Wir sind sehr erfreut, dass die Grenzen wieder öffnen», sagt Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK). Bei allem Verständnis für die strikten Massnahmen des Bundes: Für die Exportindustrie hätten die geschlossenen Grenzen verschiedene Probleme mit sich gebracht, selbst wenn der Grenzgänger- und der Warenverkehr nicht eingeschränkt war. Bänziger sat:

«Der Export von Maschinen ist heutzutage in der Regel mit Dienstleistungen verbunden»

Wer eine Maschine verkauft, stellt auch Spezialisten zur Verfügung, welche diese installieren und das Wissen zur Bedienung vermitteln. Solche Fachkräfte erhalten zurzeit nur in Ausnahmesituationen eine Reisebewilligung, was den Export «massgeblich erschwert».

Auch konnten Unternehmen keine neuen Mitarbeiter aus dem Ausland einstellen. Die Ostschweiz ist wirtschaftlich stark mit Vorarlberg und dem süddeutschen Raum vernetzt; zwei von drei im Export verdienten Franken kommen aus der EU; rund drei Viertel des Warenhandels wird mit den grenznahen Regionen abgewickelt.

Regierungsrat Bruno Damann. Urs Bucher

Somit sei die Rückkehr der Personenfreizügigkeit für die Ostschweizer Wirtschaft besonders wichtig, sagt der St.Galler Regierungsrat Bruno Damann. Doch der Volkswirtschaftsdirektor sieht auch eine Kehrseite:

«Kurz nachdem die Detailhandelsgeschäfte wieder öffnen durften, werden sie erneut durch den Einkaufstourismus konkurrenziert.»

Die Konstanzer Einkaufsmeile wird allerdings so schnell nicht von Schweizer Schnäppchenjägern bevölkert werden. Einkaufen im Ausland bleibt bis am 15. Juni verboten.

Wann fällt der Konstanzer Grenzzaun?

Thomas Niederberger, Stadtpräsident Kreuzlingen

Führen die Lockerungen dazu, dass in nächster Zeit auch das Drahtgeflecht zwischen Kreuzlingen und Konstanz verschwindet? Thomas Niederberger, Stadtpräsident Kreuzlingens, ist grundsätzlich sehr froh, dass ein Datum der Grenzöffnung bekannt ist. Für ihn ist ausserdem klar, dass der Grenzzaun kein Tag länger stehen soll als nötig.

«Wir werden die Situation mit dem kantonalen Führungsstab besprechen – und mit den deutschen Behörden in Verbindung treten.»

Die beiden zusammengewachsenen Städte werden derzeit von zwei parallelen Zäunen getrennt. Für den einen ist der kantonale Führungsstab zuständig. Für den anderen die deutsche Bundespolizei.

Internationales Contact-Tracing

Queren wieder mehr Menschen die Grenze, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus mitreist. Seit dem 4. Mai wird im Kanton St.Gallen wieder jede Ansteckungskette rückverfolgt. Wie arbeitet man beim sogenannten Contact-Tracing mit dem umliegenden Ausland zusammen?

«Entsprechende Kontaktpersonen werden per Telefon oder per E-Mail gemeldet», schreibt das St.Galler Gesundheitsdepartement auf Anfrage. So arbeite man bereits bei Tuberkulose- oder Masernfällen. Eine gemeinsame Software-Lösung, wie sie derzeit verschiedene Kantone anstreben, sei nicht geplant. «Das wäre bezüglich Datenschutz- und Datensicherheit eine sehr grosse Herausforderung», schreibt das Gesundheitsdepartement.