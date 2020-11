Wegen schärferen Coronamassnahmen: Ostschweizer Nachtnetz-Angebot wird bis auf Weiteres eingestellt Das Nachtnetz Angebot in der Ostschweiz soll ab dem kommenden Freitag eingestellt werden. Der Grund sind die neuen Coronamassnahmen. 02.11.2020, 12.46 Uhr

Ein Nachtzug in Weinfelden. Bild: Chris Mansfield

(dar) Der Betrieb des Ostschweizer Nachtnetz-Angebots soll aufgrund der neuen Coronamassnahmen bis auf Weiteres eingestellt werden. Dies vermeldet «Toponline.ch». Das Nachtnetz werde in der ganzen Ostschweiz eingestellt, zitiert die News-Plattform Christoph Wahrenberger-Meissner der Schaffhauser Verkehrsbetriebe. So stelle der Kanton Schaffhausen ab dem 6. November den Nachtbusbetrieb ein. Ebenso fallen ab diesem Datum die Nachtverbindungen der Frauenfeld-Wil-Bahn aus, wie der Website des Bahnbetriebs zu entnehmen ist.

Die Einstellung gilt bis auf Weiteres

Der Entscheid sei aufgrund der verschärften Massnahmen des Bundes erfolgt, wie die Verkehrsbetriebe Schaffhausen mitteilen. Die Einstellung des Angebotes gilt bis auf Weiteres. Damit entfallen alle Angebote des Nachtnetzes in der Ostschweiz.

Das Nachtnetz umfasst verschiedene Bahn- und Buslinien in der Region Ostschweiz. Es ermöglicht im Normalfall in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag den öffentlichen Verkehr bis in die frühen Morgenstunden. Weitere Angebote des ÖV-Betriebs in der Ostschweiz sollen aber nicht eingeschränkt werden.