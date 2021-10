Ostschweizer Kanton ziehen erste Bilanz zu Janssen-Impfstoff

Vektorimpfstoff «Das allgemeine Interesse am Janssen-Impfstoff ist bisher bescheiden»: Ostschweizer Kantone ziehen Bilanz zum Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson Seit kurzem wird in der Ostschweiz der Vektorimpfstoff Janssen verimpft. Knapp die Hälfte der verfügbaren Impfdosen ist bereits oder wird bald verimpft, ein Ansturm auf den Janssen-Impfstoff blieb aber aus. Alain Rutishauser und Hans Suter 15.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Vektorimpfstoff Janssen wird seit kurzem in der Ostschweiz verimpft. Bild: Peter Schneider / Keystone (11. Oktober 2021)

In der Ostschweiz wird seit vergangener Woche der Vektorimpfstoff Janssen des Pharmakonzerns Johnson & Johnson verimpft. Nachdem sich der Bund 150'000 Dosen des Impfstoffs gesichert hat, wurden diese Anfang Oktober an die Kantone verteilt. Appenzell Ausserrhoden hat 950 Impfdosen erhalten, Appenzell Innerrhoden 300, der Kanton Thurgau 4500 und der Kanton St.Gallen 9000 Impfdosen. Diese sind primär für Personen gedacht, die aus gesundheitlichen Gründen auf mRNA-Impfstoffe verzichten müssen, ausserdem für Personen, die mRNA-Impfungen ablehnen.

Interesse am Janssen-Impfstoff bisher klein

Das Interesse am neuen Impfstoff sei in Appenzell Ausserrhoden verhalten, wie der Kanton auf Anfrage verrät. Im Kleinkanton wurden seit vergangenem Freitag 220 Impfdosen verabreicht, weitere 200 würden in den kommenden Wochen verimpft. Eine Nachbestellung des Vektorimpfstoffs sei nicht geplant. «Die Möglichkeit dazu hängt nicht zuletzt von der allgemeinen Nachfrage nach dem Janssen-Impfstoff ab», sagt Tina Schärer, Mediensprecherin des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

In Appenzell Innerrhoden wurden bisher 42 Dosen verimpft. Diese Woche standen gar nur noch 13 Impftermine auf dem Programm. In der ersten Woche sei rund ein Sechstel der Impfdosen an Allergiker abgegeben worden, die mRNA-Impfstoffe nicht vertragen, sagt Mathias Cajochen vom Gesundheits- und Sozialdepartement Innerrhoden. Doch: «Das allgemeine Interesse am Janssen-Impfstoff ist bisher bescheiden.» Bei der aktuellen Nachfrage sei es nicht nötig, Janssen-Impfdosen nachzubestellen.

Im Kanton St.Gallen ist der Janssen-Impfstoff erst seit knapp drei Tagen im Einsatz. Wie der Kanton auf Anfrage mitteilt, sei dieser Zeitraum noch zu klein, um eine erste, aussagekräftige Zwischenbilanz machen zu können.

So funktioniert die Impfanmeldung in der Ostschweiz St.Gallen: via Website www.wir-impfen.ch

Thurgau: via Onlineportal «ImpfMi» www.tg.impfung-covid.ch

Appenzell Innerrhoden: via Covid-19-Hotline 071 788 99 66

Appenzell Ausserrhoden: via Covid-19-Hotline 071 353 67 97

803 Impfanmeldungen im Kanton Thurgau

Im Thurgau haben sich laut dem kantonalen Informationsdienst bisher 803 Personen für eine Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson angemeldet. Davon wurden bis Donnerstagmittag 317 Personen geimpft. Im Impfzentrum Weinfelden können sich seit Montag Personen ab 18 Jahren mit dem Johnson-&-Johnson-Impfstoff impfen lassen. Dort ist eine Impfspur für den Vektorimpfstoff reserviert. Walk-in-Impfungen ohne Termin sind bei diesem Impfstoff vorerst nicht vorgesehen. Für Allergiker wird eine Impfstoffreserve gebildet. Alle weiteren Impfungen werden anhand des Anmeldedatums vergeben.

Personen mit bekannten Allergien auf die Inhaltsstoffe der mRNA-Impfstoffe können allerdings nicht im Impfzentrum Weinfelden geimpft werden; sie müssen sich an ihre Hausärztin oder ihren Hausarzt wenden. Nicht empfohlen wird die Impfung mit dem Produkt von Johnson & Johnson für Schwangere und Stillende.

Beim Covid-19-Vakzin Janssen reicht eine einzige Impfung

Im Unterschied zu den bisherigen Impfstoffen reicht beim Produkt von Johnson & Johnson eine Impfung. Der Schutz entfaltet sich aber erst nach drei Wochen in vollem Umfang. Deshalb beginnt die Gültigkeit des Impfzertifikats 22 Tage nach der Impfung. Das Zertifikat ist gleichwertig wie bei der Impfung mit einem der zugelassenen mRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer/Biontech.

Das Covid-19-Vakzin Janssen ist ausschliesslich zur intramuskulären Injektion vorgesehen, bevorzugt in den Deltamuskel des Oberarms. Die Lagerfähigkeit ist weniger aufwendig als bei mRNA-Impfstoffen. Nach der ersten Punktion der Mehrdosendurchstechflasche kann der Impfstoff noch bis zu sechs Stunden im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden. Wird der Impfstoff bei Raumtemperatur (maximal 25 °C) gelagert, kann er für einen einmaligen Zeitraum von bis zu drei Stunden verwendet werden. Wird er nicht innerhalb dieser Zeit verbraucht, muss der Impfstoff entsorgt werden.