Alle Antworten zu den neuen Corona-Massnahmen in der Ostschweiz

Q&A Ostschweizer Kantone verschärfen die Corona-Massnahmen: Erweiterte Maskenpflicht, Essen und Trinken nur noch im Sitzen, repetitive Tests an Schulen Am Mittwoch haben die Ostschweizer Kantone gemeinsam im Regierungsgebäude des Kantons St.Gallen verschärfte Corona-Regeln verkündet. Diese treten in St.Gallen ab Donnerstag, in den restlichen Ostschweizer Kantonen ab Freitag in Kraft. Alle wichtigen Fragen dazu im Artikel. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 01.12.2021, 15.59 Uhr

Am Mittwoch traten die Ostschweizer Regierungen vor die Medien, um neue Corona-Massnahmen zu verkünden: Monika Knill (TG), Bruno Damann (SG), Monika Rüegg Bless (AI) und Dölf Biasotto (AR) (von links nach rechts) Bild: David Grob

«Es ist eine kleine Sensation: Der Kantonsrat tagt in der Olma-Halle und wir informieren trotzdem im Regierungsgebäude», sagt der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann und eröffnete damit die ausserordentliche Medienorientierung am Mittwochmorgen, an der alle vier Ostschweizer Kantone über die Corona-Massnahmen informierten.

Dies, weil die Situation schweizweit immer prekärer wird: Am Mittwoch meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) einen Rekordwert von 10'466 Fällen. Ausserdem ist aus den Covid-19-Daten des Bundes zu entnehmen, dass die Intensivplätze in der Ostschweiz knapp werden. In St.Gallen beträgt die Auslastung 95 Prozent, das ist schweizweiter Höchstwert. Nur zwei der insgesamt 40 Betten sind noch frei. Im Thurgau sind 81,5 Prozent der Intensivbetten belegt, noch fünf von insgesamt 27 Betten sind frei. In Appenzell Ausserrhoden beträgt die Auslastung 83,3 Prozent, eines der sechs Intensivbetten ist noch frei.

Dölf Biasotto, Landammann Appenzell Ausserrhoden Bild: Tobias Garcia

«Es ist sehr wichtig, dass alle vier Kantone zusammenarbeiten und gemeinsame Massnahmen ergreifen», sagt Damann. Dies auch, um einen Tourismus zu vermeiden, wenn in einem Nachbarkanton weniger strenge Regelungen bestünden.

An der Medienorientierung nahmen neben Damann die Thurgauer Regierungspräsidentin Monika Knill, der Ausserrhoder Landammann Dölf Biasotto sowie Monika Rüegg Bless, Vorsteherin des Gesundheitsdepartements Innerrhoden teil.

In allen vier Kantonen gilt eine erweiterte Maskentragpflicht an folgenden Orten:

an Veranstaltungen im Innen- und Aussenbereich, beispielsweise Konzerte, Partys, Kinos und Theater

an Fach- und Publikumsmessen sowie Märkten, zum Beispiel der Wochenmarkt oder sämtliche Weihnachtsmärkte

in Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs, also sämtlichen Perrons und Bushaltestellen

in Spitälern, Kliniken, Alters- und Pflegeheimen sowie in Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen

Maskentragpflicht in sämtlichen öffentlich zugänglichen Innenräumen, zum Beispiel Museen, Bibliotheken, Fitnesszentren, Badeanstalten, Bars und Clubs

Die erweiterte Maskenpflicht gilt unabhängig der Zertifikatspflicht. Also auch überall dort, wo die 3G-Regel gilt, müssen Masken getragen werden. Ausgenommen davon sind Kinder bis 12 Jahre und Personen, die nachweislich aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können.

Neben der Zertifikats- und der erweiterten Maskenpflicht müssen in allen Innen- und Aussenräumen der Gastronomie, Bars und Clubs die Getränke und Speisen im Sitzen konsumiert werden. Dies gilt auch für Weihnachtsmärkte. Ausgenommen davon bleiben Take-away-Angebote.

Folglich seien auch Stehapéros nicht mehr möglich, wie der Kantonale Gewerbeverband St.Gallen nach Rückfrage bei der Staatskanzlei am Mittwoch klarstellte. Ausserdem sei es nicht möglich, vor einem Glühweinstand zu bleiben und dort stehend zu konsumieren. Auch hier gelte eine Sitzpflicht.

Die Regierungen rufen die Bevölkerung dazu auf, die Hygieneregeln wieder stärker zu beachten:

regelmässiges Händewaschen und desinfizieren

regelmässiges Lüften der Innenräume

Mindestabstand von 1,5 Metern

Masken tragen, wo das möglich ist, auch im privaten Umfeld

Die Ostschweizer Regierungen betonen, dass diese Empfehlungen auch für geimpfte Personen gelten.

Die Ostschweizer Regierungen appellieren an die Unternehmen, dass diese, wo es möglich und nötig ist, eine Maskenpflicht vor Ort einführen sollen. Ausserdem sei in allen Firmen und Unternehmen, wo dies möglich sei, eine Homeoffice-Pflicht einzuführen.

Der Kanton St.Gallen hat bereits in der vergangenen Woche die Maskenpflicht für Schulkinder und Lehrpersonen an den Volksschulen eingeführt. Die Kantone Thurgau und beide Appenzell ziehen nun nach: Ab Freitag gilt eine Maskenpflicht ab der Sekundarschule.

Die Kantone Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden führen ausserdem repetitive Testungen sowie Ausbruchstestungen durch. Der Kanton St.Gallen verzichtet auf repetitives Testen und belässt es bei Ausbruchstests, also erst, wenn ein positiver Covid-19-Fall in einer Schule nachgewiesen wurde.

«Im Augenblick brechen die Testungskapazitäten zusammen. Und wenn die Resultate nicht innerhalb kurzer Zeit verfügbar sind, bringt das repetitive Testen nichts. Darum glauben wir, wenn alle Kantone repetitive Tests einführen würden, bräche das System komplett zusammen», begründet Damann den Entscheid des Kantons St.Gallen.

Bereits am Dienstag ging die St.Galler Regierung auf eine dringliche Interpellation der St.Galler SP-Fraktion ein, die repetitive Tests forderte. Demnach bedeuteten repetitive Tests einen beträchtlichen und anhaltenden organisatorischen Aufwand. Ausserdem brächten sie Unruhe in die Klassenzimmer und seien ein Eingriff in das sensible Gefüge des Schulunterrichts. Das Testen sei ausserdem sehr teuer und bisweilen pannenanfällig, beispielsweise entstanden schon Engpässe beim Testmaterial.

Im Kanton St.Gallen gelten die Regeln ab Donnerstag, dem 2. Dezember. In den Kantonen Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden gelten die Regeln ab Freitag, dem 3. Dezember.

Die Thurgauer Regierungsrätin Monika Knill Bild: Andrea Stalder

Die Ostschweizer Regierungen haben hierzu keine Befristung beschlossen. Die Situation wird laufend beobachtet. Im schulischen Bereich wurde ein Planungshorizont bis zu den Sportferien am 28. Januar beschlossen.

Vor rund 14 Tagen sei der Kantonale Führungsstab beauftragt worden, neue Massnahmen auszuarbeiten, falls die Zahlen weiter ansteigen würden, sagt Damann. Vergangenen Samstag sei eine ausserordentliche Regierungssitzung abgehalten worden, wo erste Massnahmen ergriffen und beschlossen wurden. Diese treten ab Donnerstag, 2. Dezember im Kanton St.Gallen respektive am Freitag, 3. Dezember in den restlichen Ostschweizer Kantonen in Kraft.

Der Bundesrat hielt am Dienstag eine ausserordentliche Sitzung ab und reagierte damit auf die neue Virus-Variante Omikron und die steigenden Fallzahlen. Die Schweizer Kantone werden bis Mittwochabend konsultiert.

Der Bund schlug folgende Massnahmen vor:

Ausweitung der Zertifikatspflicht in allen Innenbereichen, gültig in allen öffentlich zugänglichen Veranstaltungen in Innenräumen und auf alle sportlichen und kulturellen Aktivitäten von Laien in Innenräumen, auch private Treffen in Innenbereichen ab elf Personen

in allen Innenbereichen, gültig in allen öffentlich zugänglichen Veranstaltungen in Innenräumen und auf alle sportlichen und kulturellen Aktivitäten von Laien in Innenräumen, auch private Treffen in Innenbereichen ab elf Personen Zertifikatspflicht bei Veranstaltungen im Freien auf Veranstaltungen ab 300 Personen (derzeit ab 1000 Teilnehmenden)

im Freien auf Veranstaltungen ab 300 Personen (derzeit ab 1000 Teilnehmenden) Ausweitung der Maskenpflicht : für alle Innenbereiche von öffentlich zugänglichen Betrieben und Einrichtungen mit Zertifikatspflicht

: für alle Innenbereiche von öffentlich zugänglichen Betrieben und Einrichtungen mit Zertifikatspflicht Massnahmen am Arbeitsplatz : hier unterbreitet der Bundesrat im Rahmen der Konsultationen drei Varianten:

(1) Maskenpflicht für alle Mitarbeitende in Innenräumen, in denen sich mehrere Personen aufhalten

(2) Homeoffice-Pflicht für Mitarbeitende, die weder geimpft noch genesen sind; falls Homeoffice nicht möglich, besteht für diese Personen eine Maskenpflicht in den Innenräumen

(3) generelle Homeoffice-Pflicht; ist Homeoffice nicht möglich, besteht eine Maskenpflicht in Innenräumen, in denen sich mehrere Personen aufhalten, ausserdem sollen Betriebe verpflichtet werden, repetitive Testungen für die Mitarbeitenden anzubieten

: hier unterbreitet der Bundesrat im Rahmen der Konsultationen drei Varianten: (1) Maskenpflicht für alle Mitarbeitende in Innenräumen, in denen sich mehrere Personen aufhalten (2) Homeoffice-Pflicht für Mitarbeitende, die weder geimpft noch genesen sind; falls Homeoffice nicht möglich, besteht für diese Personen eine Maskenpflicht in den Innenräumen (3) generelle Homeoffice-Pflicht; ist Homeoffice nicht möglich, besteht eine Maskenpflicht in Innenräumen, in denen sich mehrere Personen aufhalten, ausserdem sollen Betriebe verpflichtet werden, repetitive Testungen für die Mitarbeitenden anzubieten Repetitive Testungen an Schulen : Alle obligatorischen Schulen sowie die Sekundarstufe II sollen repetitive Tests anbieten

: Alle obligatorischen Schulen sowie die Sekundarstufe II sollen repetitive Tests anbieten Beschränkung der Gültigkeitsdauer der Testzertifikate: PCR-Tests wären nur noch 48 Stunden gültig (vorher 72 Stunden), Antigenschnelltests nur noch 24 Stunden (vorher 48 Stunden)

Der Bundesrat hat vorgeschlagen, dass die Massnahmen vorerst bis 24. Januar befristet sein sollen.

Viele der vom Bund vorgeschlagenen Massnahmen treten in den Ostschweizer Kantonen bereits am Donnerstag (Kanton St.Gallen) respektive Freitag (Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden) in Kraft.

Folgende Massnahmen würden neu dazukommen in der Ostschweiz:

Repetitive Testungen an allen obligatorischen Schulen und der Sekundarstufe II im Kanton St.Gallen

an allen obligatorischen Schulen und der Sekundarstufe II im Kanton St.Gallen Zertifikatspflicht bei Veranstaltungen im Freien ab 300 Personen

bei Veranstaltungen im Freien ab 300 Personen Massnahmen am Arbeitsplatz : Die Ostschweizer Kantone haben bisher lediglich einen Appell an Arbeitgeber ausgesprochen, Maskenpflicht in Innenräumen und sofern möglich eine Homeoffice-Pflicht einzuführen, der Bund sieht dies in seinem Vorschlag als Pflicht vor

: Die Ostschweizer Kantone haben bisher lediglich einen Appell an Arbeitgeber ausgesprochen, Maskenpflicht in Innenräumen und sofern möglich eine Homeoffice-Pflicht einzuführen, der Bund sieht dies in seinem Vorschlag als Pflicht vor Beschränkung der Gültigkeit der Testzertifikate: PCR-Tests nur noch 48 Stunden gültig statt bisher 72 Stunden, Antigenschnelltests nur noch 24 Stunden gültig statt bisher 48 Stunden

