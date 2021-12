Bruno Damann appelliert: "Die Fallzahlen müssen sinken"

Ostschweizer Kantone «Die Fallzahlen müssen sinken, sonst haben wir im Januar Verhältnisse wie damals in Bergamo»: Dringlicher Appell des St.Galler Gesundheitschefs Die Ostschweizer Kantone stehen hinter den vorgeschlagenen Verschärfungen des Bundesrats – mit Ausnahmen. Sie wollen bei der Homeoffice-Empfehlung bleiben. Sie stehen einer Zertifikatspflicht an privaten Anlässen skeptisch gegenüber. Und sie lehnen ein Obligatorium für repetitive Tests an Schulen ab – ausgenommen der Thurgau. Regula Weik Jetzt kommentieren 02.12.2021, 17.45 Uhr

Besorgt über die neuen Coronavirus-Ansteckungen: Bruno Damann, St.Galler Regierungsrat und Gesundheitschef. Bild: Benjamin Manser

Die Massnahmen-Ankündigungen überschlagen sich. Verschärfung hier, Verschärfung dort. Die Ostschweizer Kantone hatten ihre neuen Massnahmen noch nicht präsentiert (erst die Einladung dazu war verschickt), da grätschte der Bund dazwischen und legte vor, wie er die Zügel wieder anzuziehen gedenkt. 24 Stunden gab er den Kantonen Zeit, sich zu seinen Vorschlägen zu äussern.

So wie die Ostschweizer Kantone ihr weiteres Vorgehen gemeinsam festgelegt und beschlossen hatten, so äussern sie sich nun auch gemeinsam zu den Plänen aus Bern. Das Ergebnis ist überraschungsfrei: Nachdem sie bereits selber Verschärfungen beschlossen hatten, stehen sie auch hinter jenen des Bundes – mit Ausnahmen.

Zertifikat im Familienkreis? Diese Regel lässt sich nicht kontrollieren

An mehr Orten Maske tragen, für mehr Veranstaltungen in Innenräumen ein Zertifikat, kürzere Gültigkeit von Tests: Alles okay, so der Tenor der Ostschweizer Kantone. Skepsis gibt es beim Vorschlag, der in mancher Familie bereits auf die Weihnachtsstimmung gedrückt hat, nämlich der Zertifikatspflicht für private Treffen mit Familie und Freunden. Der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann sagt:

«Das lässt sich schlicht nicht durchsetzen. Wer soll das kontrollieren?»

Auf die Frage, ob es dem Bundesrat damit überhaupt ernst ist oder ob er damit einfach einen Weckruf absetzen wollte, antwortet Damann:

«Es ist sicher ein Signal, die sozialen Kontakte wieder einzuschränken.»

Flächendeckend testen an Schulen? Die Laborkapazität reicht nicht aus

Der Bundesrat schlägt auch verschiedene Massnahmen am Arbeitsplatz vor. Eine Homeoffice-Pflicht für Mitarbeitende, die weder geimpft noch genesen sind, lehnen die vier Ostschweizer Regierungen ab. Auch wollen sie die Unternehmen nicht zu repetitiven Tests verpflichten, dies sei «nicht zielführend». Und sie bezweifeln, ob dafür die Testkapazitäten ausreichen.

Wie steht es mit dem vorgeschlagenen schweizweiten Testobligatorium an Schulen? Beide Appenzell und St.Gallen lehnen dies «kategorisch» ab, der Thurgau beurteilt es «kritisch». Die Nuance erklärt sich damit, dass die Thurgauer Regierung das repetitive Testen an den Schulen grundsätzlich begrüsst und es auch bereits durchführt. Die St.Galler Regierung lehnt dies seit Beginn ab und setzt nach wie vor auf die Strategie der Ausbruchstestung. «Wenn die repetitiven Tests an Schulen obligatorisch werden, kollabieren die Labors», sagt Damann.

Graubünden, der Vorreiterkanton beim repetitiven Testen in Betrieben und Schulen, macht schon heute genau diese Erfahrung. Er musste seine Testtätigkeit zurückfahren. Anfang Woche teilte er mit:

«Die Labors sind überlastet. Die Proben können nicht mehr innert nützlicher Frist ausgewertet werden.»

Bis auf weiteres werde daher in den Schulen nur noch einmal wöchentlich getestet. «Einmal testen pro Woche nützt relativ wenig und gibt auch eine falsche Sicherheit», sagt Damann. Schon wenige Stunden nach dem Test könne jemand positiv sein.

Bund übersteuert Kantone: Es kann nicht schnell genug gehen

Erst beschliessen die Kantone, dann entscheidet der Bund – mit dem Ergebnis: Die Situation ist (einmal mehr) verwirrlich. Es ist kein Geheimnis: St.Gallen hätte gerne rascher auf Ebene der Ostschweizer Kantone reagiert, wurde aber gebremst – von den Nachbarkantonen. St.Gallens Plan war, die Massnahmen bereits vergangenen Samstag zu lancieren. Nun gelten sie seit Donnerstag, beide Appenzell und der Thurgau ziehen am Freitag nach. Für Damann war ein Übungsabbruch kein Thema, auch wenn die Verschärfungen von Kanton und Bund nun Schlag auf Schlag kommen.

«Die Situation ist kritisch.»

Wie kritisch, machen seine nächsten Ausführungen deutlich: Die Zahl neuer Ansteckungen dürfe nicht auf derart hohem Niveau bleiben. Sie müsse in den nächsten ein bis zwei Wochen dringend sinken, «sonst haben wir im Januar Zustände wie damals in Bergamo». Die Spitalbilder aus Norditalien sind sogleich wieder präsent. 762 neue, laborbestätigte Fälle wurden am Donnerstag gemeldet, 4237 in den letzten sieben Tagen.

