Ostschweizer Gemeinden bedauern die Abschaffung der Gemeinde-Tageskarte – neue Angebote sollen folgen Sie waren beliebt und vor allem günstig: Jetzt werden die Gemeinde-Tageskarten auf Ende 2023 abgeschafft. Die Mitteilung der Alliance SwissPass löst auf den sozialen Medien zum Teil harsche Kritik aus. Auch Ostschweizer Gemeinden bedauern den Entscheid. Stefan Marolf und Sabrina Manser 09.10.2020, 05.00 Uhr

Nur noch bis 2023 können Gemeinden Tageskarten verkaufen.

Bild: Bruno Kissling/OLT

In drei Jahren ist Schluss. Am Mittwoch hat die ÖV-Branchenorganisation Alliance SwissPass mitgeteilt, dass die Gemeinde-Tageskarten per Dezember 2023 eingestellt werden. Die offiziellen Gründe dafür: Der Absatz sei rückläufig, der Vertriebsaufwand steigend und der Verkauf vielerorts nicht mehr kostendeckend. Auf Nachfrage schreibt Thomas Ammann, Mediensprecher der Alliance SwissPass, die Verkäufe seien seit 2017 schweizweit um 100'000 Stück zurückgegangen.

Der Entscheid stösst auf Social Media zum Teil sauer auf. «Nein, nicht abschaffen!», heisst es. Man solle die älteren Leute nicht vergessen, wenn das neue Angebot nur noch digital werde. Andere sprechen sich für den Wandel aus, vor allem, wenn das Angebot nicht kostendeckend sei.

Eine Umfrage der Ostschweizer Gemeinden zeigt, dass die Mehrheit der befragten Gemeinden die Abschaffung der Tageskarte bedauert. Die Gemeinden verweisen auf das grosse Interesse. Zudem werde mit der Tageskarte der öffentliche Verkehr gefördert.

Bevölkerung schätzt Tageskarten

Stephan Wenger, Leiter der Bevölkerungsdienste der Stadt St.Gallen, sieht die Gemeinde-Tageskarten, die für 48 Franken verkauft werden, als attraktive Fahrausweise. Der Vorteil des öffentlichen Verkehrs könne durch dieses Angebot durchaus entdeckt werden. Wenger sagt: «Ein Teil der Bevölkerung schätzt diese Dienstleistung sehr.» Dennoch sagt der Dienststellenleiter zur Abschaffung der Gemeinde-Tageskarten:

«Der Entscheid der Alliance SwissPass ist aus unternehmerischer Sicht nachvollziehbar.»

Die Kosten der Stadt St.Gallen seien mit dem Verkauf der Billette knapp gedeckt. Vor der Coronakrise habe die Stadt täglich 30 Karten angeboten, die Auslastung habe 90 Prozent betragen. Seit dem Lockdown würden täglich acht Tageskarten zur Verfügung stehen, wovon fast 100 Prozent verkauft würden.

Auch die Gemeinde Altstätten spricht von ähnlichen Erfahrungen. «Kunden schätzen das Angebot sehr», sagt Nadine Stieger, Leiterin Einwohneramt der Stadt Altstätten. Die Nachfrage und das Interesse seien mittlerweile gross. Seit Juni verkaufe die Stadt die zwei angebotenen Tageskarten fast ausnahmslos, die Anzahl der Tageskarten werde demnächst wieder erhöht. Vor dem Lockdown wurden sieben Karten pro Tag angeboten.

Aber: «Aus finanzieller Sicht hat sich der Verkauf dieses Jahr nicht gelohnt.» Die vergangenen Jahre hätten jedoch eine ausgewogene Rechnung ergeben. Trotz allem sagt Stieger:

«Wir bedauern den Entscheid, dass die GA-Tageskarten abgeschafft werden.»

Es braucht Anschlusslösungen

Das Angebot der Gemeinde-Tageskarten lohnt sich finanziell nicht überall. Die Gemeinde Berg SG hat sich dazu entschieden, keine Tageskarten anzubieten. «Der Gemeinderat hat den Verkauf von SBB-Tageskarten überprüft, aus Kostengründen jedoch auf eine Einführung verzichtet», sagte Gemeinderatsschreiberin Jasmin Oberlin dieser Zeitung vor einem Jahr.

Bernhard Keller, Gemeindepräsident Muolen. Bild: PD

Die Gemeinde Muolen hingegen zieht eine positive Bilanz. «Die Tageskarten konnten stets gut verkauft werden. Zudem wurde das Angebot geschätzt, vor allem von Vereinen», sagt der Gemeindepräsident Bernhard Keller. Deshalb bedaure man die Abschaffung. Aber die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Verkehr und den Gemeinden werde weiter bestehen. Keller sagt:

«Es ist wichtig, dass wir eine gute Anschlusslösung bieten können.»

Hansjörg Goldener, Stadtschreiber von Rapperswil-Jona, sagt: «Die Bürgerinnen und Bürger schätzen die Dienstleistung und die Auslastung ist sehr hoch.» Mit der Gemeinde-Tageskarte würden Einwohner zu guten Bedingungen Zug fahren. 16 Tageskarten stehen täglich zum Verkauf. «Vielleicht fährt auch mal jemand Zug, der sonst den öffentlichen Verkehr weniger benutzt.» Es sei nachvollziehbar, dass die Billette abgeschafft werden, dennoch bedauere es die Gemeinde.

Die Gemeinde-Tageskarte ist auch im Kanton Thurgau beliebt. Eine Mehrheit der 80 Gemeinden verkauft sie – besonders an Wochenenden sind die Karten gefragt. Für kommenden Samstag und Sonntag ist in Frauenfeld nur noch eine von 20 Gemeinde-Tageskarten zu haben.

Ein günstiges Angebot für die Bevölkerung

Eine Umfrage unter den Thurgauer Gemeinden bestätigt den Eindruck. «Wir sind eigentlich immer ausgebucht», sagt Ivo Kohlert vom Einwohneramt der Gemeinde Tägerwilen. Der Verkauf laufe sehr gut und ein Rückgang sei nicht zu beobachten.

Reto Marty, Stadtschreiber Weinfelden. Bild: PD

Reto Marty, der Stadtschreiber der Stadt Weinfelden, zieht eine ähnliche Bilanz. In Weinfelden seien in den letzten Jahren immer etwa 95 Prozent der Gemeinde-Tageskarten verkauft worden, aber:

«Die Nachfrage ist leicht rückläufig.»

In Münchwilen verkauft die Gemeinde, ähnlich wie in Weinfelden, rund 19 von 20 Karten. Michaela Giger, die Bereichsleiterin der Einwohnerdienste, sagt: «Die Auslastung blieb in den letzten Jahren konstant.» Zwar sei der Verkauf 2020 leicht rückläufig, die befragten Gemeinden führen diesen Rückgang allerdings auf die Coronakrise zurück.

Die Umfrage zeigt auch: Den Gemeinden geht es nicht darum, mit dem Verkauf der Tageskarten Gewinn zu erzielen. Ivo Kohlert:

«Wir wollen den Gedanken des umweltfreundlichen Reisens teilen, was für den Verkauf von Bahntickets spricht.»

Ausserdem gehörten die Tageskarten mittlerweile fest zum Angebot der Gemeinde Tägerwilen. «Einen kleinen Verlust nehmen wir hin.»

Sowohl in Weinfelden als auch in Münchwilen sind die Karten eine Art Service an der Bevölkerung und sorgen zumindest nicht für Verluste in der Gemeindekasse. Weder Münchwilen noch Tägerwilen oder Weinfelden haben deshalb vor, den Verkauf aufzugeben. Reto Marty: «Verschiedene Leute sind froh um das kostengünstige und gute Angebot.»

Ein Nachfolgeprodukt ist gefragt

Als Präsident des Verbandes Thurgauer Gemeinden steht Kurt Baumann stellvertretend für die Dörfer und Städte im Kanton. Im Gegensatz zu manchen Gemeindeangestellten ist er von der Abschaffung der Gemeinde-Tageskarten nicht überrascht. Der Schweizerische Gemeindeverband habe mit den SBB verhandelt und eine Veränderung habe sich abgezeichnet. Baumann sagt: «Ich begrüsse die Übergangsfrist bis 2023, die auch im Sinne der Gemeinden ist.» So habe man Zeit, ein Nachfolgeprodukt zu erarbeiten, «auch wenn es digital ist».



Gemeinde-Tageskarten Die Schweizer Gemeinden bieten seit 2003 zusammen mit dem ÖV-Branchenverband Alliance SwissPass Gemeinde-Tageskarten an. Jede Gemeinde entscheidet selbst, ob und wie viele Karten pro Tag sie kaufen und anbieten will. Bewohner der jeweiligen Gemeinde können die Karten reservieren und sie für durchschnittlich 45 Franken beziehen. Zum Vergleich: Eine Halbtax-Tageskarte kostet am Bahnschalter 75 Franken. (ste)