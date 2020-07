Ostschweizer CVP-Politiker im Clinch um den Parteinamen: «Das C kann hinderlich sein» – «In die Marke CVP wurde jahrzehntelang investiert» – «Nähe zum Christentum wäre eine Chance» Muss die CVP das C aus dem Namen streichen, um vorwärts zu kommen? Prominente Ostschweizer Parteimitglieder äussern sich vorsichtig bis ablehnend. Nur die Parteipräsidentin im reformierten Appenzell Ausserrhoden spricht sich klar für einen neuen Namen ohne christlichen Bezug aus. Adrian Vögele 11.07.2020, 05.00 Uhr

Heisst die CVP schon bald «Die Mitte»? Versammlung mit Parteichef Gerhard Pfister im Februar in Frauenfeld. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die CVP will wieder gewinnen. Der Wähleranteil der Christlichdemokraten sinkt langsam, aber stetig. Bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst erreichten sie noch 11,4 Prozent. Neun Monate später steckt die Partei mitten in einer heiklen Diskussion, die Präsident Gerhard Pfister angestossen hat: Hat die Marke «CVP» überhaupt noch Zukunft? Soll das C für «Christlich» stehenbleiben oder wegfallen? Nicht einfacher wird das Ganze, weil zugleich Fusionsgespräche mit der BDP laufen, die mit dem C nichts am Hut hat. Auch eine Umfrage der CVP Schweiz bei Wählerinnen und Wählern zeigt: 79 Prozent würden einen anderen Namen bevorzugen, beispielsweise «Die Mitte». Doch CVP-Politiker aus katholischen Hochburgen wie dem Wallis und der Innerschweiz verteidigen das C vehement. Jetzt sollen sämtliche Parteimitglieder über diese Glaubensfrage entscheiden: Das Präsidium hat eine Urabstimmung angekündigt, die in den kommenden Monaten stattfinden soll.

Reformdrang in Ausserrhoden, Verlustängste in Innerrhoden

In der Ostschweiz ist die CVP unterschiedlich erfolgreich (siehe Grafik unten). Massiv sind die Gegensätze zwischen den beiden Appenzell: Während die CVP in Innerrhoden mit über 60 Prozent Wähleranteil sozusagen Alleinherrscherin ist, hat sie im reformiert und freisinnig geprägten Ausserrhoden mit 4,4 Prozent sehr wenig Einfluss. Entsprechend geteilt sind die Meinungen zum Parteinamen.

Claudia Frischknecht, Präsidentin CVP Appenzell Ausserrhoden PD

Claudia Frischknecht, Präsidentin der Ausserrhoder CVP, sagt: «Persönlich bin ich der Meinung, dass unsere Partei einen Namen ohne expliziten christlichen Bezug wählen sollte.» Sie sei überzeugt, «dass wir mit einem Namenswechsel in Ausserrhoden grosses Potenzial haben und mit dem Wähleranteil zulegen können». Gerade im reformierten Ausserrhoden werde das C immer noch dem Katholizismus gleichgestellt, «was für uns als Partei in Bezug auf Wähler und Mitglieder teilweise hinderlich sein kann».

Stefan Ledergerber, Präsident CVP Appenzell Innerrhoden PD

Thomas Rechsteiner, Innerrhoder CVP-Nationalrat PD

In Innerrhoden hingegen hat die Kantonalpartei erst vor zwei Jahren einstimmig entschieden, dass am C nicht gerüttelt wird. «Bei uns gehört das zur Identität», sagt Präsident Stefan Ledergerber. Die Religion sei Teil des politischen Lebens, das zeige sich etwa an der Landsgemeinde. Falls die CVP den Namen ändere, müsse sie damit rechnen, in ihren Stammlanden Wähleranteile zu verlieren.

Nationalrat Thomas Rechsteiner spricht sich ebenfalls klar für den Namen CVP aus: «Er ist bekannt, in der Deutschschweiz verankert und entspricht auch meinen persönlichen Werten» – christlichen Werten, «welche unserer abendländischen Kultur und Lebensart entsprechen».

«Möglicherweise müssen wir jetzt ein Risiko eingehen»

Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer CVP-Ständerätin. Reto Martin

Für die Thurgauer CVP-Ständerätin Brigitte Häberli gilt es, die Zeichen der Zeit zu erkennen. «Wenn wir nichts machen, geht unser Wähleranteil möglicherweise weiter zurück.» Ähnlich wie im schweizweiten Schnitt büsste die CVP im Thurgau an den eidgenössischen Wahlen während der vergangenen 40 Jahre die Hälfte ihres Wähleranteils ein. Aus heiterem Himmel werde kein Turnaround eingeleitet, sagt Häberli. «Ich bin offen für Veränderung, damit unsere Politik mit unseren Werten eine Zukunft hat.» Häberli gibt zu bedenken, dass die religiöse Ausrichtung in der heutigen, toleranten Gesellschaft zur Privatsache geworden sei. «Persönlich habe ich keine Mühe mit dem C», sagt sie. Dieses dürfe aber auch nicht zum Hindernis werden. Die CVP sei möglicherweise an einem Punkt, an dem sie ein Risiko eingehen müsse. «Dabei gilt es aber auch, Ängste und Bedenken ernst zu nehmen.» Gerade bei einer möglichen Fusion mit der BDP sei eine Union denkbar, in der unter einem Dach einzelne Kantonalparteien auch bezüglich ihres Namens eine gewisse Autonomie geniessen könnten. Denn auch im Ständerat, wo die CVP stärkste Partei ist, würden sich viele Parteikollegen besorgt zeigen, dass man mit einem Namenswechsel Stammwähler verlieren könnte.

«Nur den Begriff ‹Mitte› erachte ich als zu beliebig»

Dominik Diezi, Thurgauer CVP-Kantonsrat und Präsident der katholischen Synode Thurgau Andrea Stalder

Im Thurgau gibt es aber auch kritischere Stimmen. «Ich persönlich habe keinen Bedarf, den Parteinamen zu ändern», sagt Dominik Diezi, CVP-Kantonsrat und Präsident der katholischen Synode im Thurgau. Bisher sei auch noch kein neuer Name zur Sprache gekommen, der ihn überzeugen würde. «Wir stehen zwar in der Mitte der Gesellschaft, aber nur den Begriff ‹Mitte› als Parteinamen zu führen, erachte ich als zu beliebig.» Das C bringe noch immer zum Ausdruck, wofür die CVP stehe: Menschenwürde, Freiheit und Solidarität, Nachhaltigkeit. Dennoch wolle er sich der Diskussion um eine Neupositionierung der Partei nicht verweigern. In einer immer säkularer werdenden Gesellschaft könne das C heute auch falsche Vorurteile wecken. Die Umfrage der CVP Schweiz habe gezeigt, dass für die Partei bezüglich Wähleranteil noch Potenzial besteht. Für Diezi ist aber klar: Die christlichen Werte seien weiterhin hochzuhalten, mit oder ohne C im Namen.

Gallus Müller, Präsident der CVP/EVP-Fraktion im Thurgauer Grossen Rat. Donato Caspari

In der Kantonalpartei müsse die Diskussion erst noch richtig geführt werden, sagt Gallus Müller, Präsident der CVP/EVP-Fraktion im Grossen Rat. Die Meinungen seien geteilt.

Auch die junge CVP Thurgau zeigt sich zurückhaltend gegenüber der Idee, das C zu streichen. «Wir forcieren diese Bestrebungen nicht», sagt Präsident Rafael Fritschi.

«In die Marke CVP wurde jahrzehntelang gezielt investiert»

Markus Ritter, St.Galler CVP-Nationalrat und Bauernpräsident. Peter Schneider / KEYSTONE

In St. Gallen hat die CVP jüngst wieder zugelegt. Bei den kantonalen Wahlen erreichte sie 22 Prozent. Die Namensfrage werde derzeit analysiert, heisst es bei der Kantonalpartei. Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter äussert sich skeptisch gegenüber einem kompletten Namenswechsel: «CVP als Parteibezeichnung ist eine national bekannte Marke, in die jahrzehntelang gezielt investiert wurde. Schafft man etwas gänzlich Neues, muss man diese Investitionen abschreiben.» Es sei zumindest prüfenswert, einen neuen Namen in Kombination mit der Marke CVP in Erwägung zu ziehen.

Benedikt Würth, St.Galler CVP-Ständerat. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Auch Ständerat Benedikt Würth sagt, er habe nie Mühe mit dem C gehabt – «aber ich finde es richtig, dass diese wichtige Diskussion nun geführt wird». Das C schrecke offensichtlich viele potenzielle Wählerinnen und Wähler ab, obwohl diese die Politik der CVP eigentlich gut fänden: «Sie bringen das C immer noch stark mit der Institution Kirche und nicht mit unseren Kernwerten Verantwortung und Solidarität in Verbindung. Ein neuer Name muss diese Kernwerte widerspiegeln, dann bin ich offen für einen Namenswechsel.» Die Debatte über den Namen müsse aber unabhängig von der möglichen Fusion mit der BDP geführt werden.

«Persönlich behagt mir die heutige Bezeichnung»

Martin Gehrer, St.Galler alt Regierungsrat und ehemaliger Präsident des katholischen Administrationsrats. Benjamin Manser

Martin Gehrer, alt CVP-Regierungsrat und ehemaliger Präsident des katholischen Administrationsrats, sagt: «Persönlich behagt mir die heutige Parteibezeichnung. Sie steht für eine auf christlichen Werten beruhende Politik. Die Nähe zum Christentum wäre ja eigentlich eine Chance.» Allerdings werde in den urbanen Gebieten und bei einer jüngeren Wählerschaft das C im Parteinamen mit dem katholischen Milieu in Verbindung gebracht. «Derweil muss man nicht katholisch sein, um CVP zu sein oder zu wählen. Umgekehrt müssen Katholiken heute aber auch nicht mehr in der CVP sein.» Diese modernere Parteiverständnis verlange wohl auch nach einem neuen Parteinamen, so Gehrer. «Ich bin dafür offen. Die christlichen Werte sind mir in der Politik wichtiger als im Parteinamen.»

Nicolo Paganini, St.Galler CVP-Nationalrat. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Nationalrat Nicolo Paganini sieht sich «nicht auf der Seite der Dogmatiker». Er wolle einfach, dass die CVP künftig auch national wieder Proporzwahlen gewinne. «Wenn wir einen guten neuen Namen finden, könnte der Verzicht auf das C eine Chance sein. Was wir nicht aufgeben dürfen, ist unsere programmatische Basis auf Werten wie Eigenverantwortung, Solidarität, Leistung und Anstand.»