Ostschweizer Beratungsstellen melden nach dem Lockdown keinen grossen Anstieg bei sexueller und häuslicher Gewalt +++ Mehr Menschen auf grenzwertigen Plattformen In den Ostschweizer Kantonen werden keine erheblichen Steigerungen der Fallzahlen verzeichnet. Da allerdings mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, kommt zu mehr Cyberkriminalität, wie zum Beispiel der Missbrauch von Datingplattformen. Remo Künzler 31.07.2020, 05.00 Uhr

Die Gewalt hält sich nach dem Lockdown in Grenzen. Bild: Getty

Der Lockdown stellte von Mitte März bis Ende April das Leben auf den Kopf. Seit dessen Ende sei die Anzahl Hilfesuchender wegen sexueller Gewalt in die Höhe geschnellt — dies ist laut «20 Minuten» zumindest in Zürich der Fall. In den Ostschweizer Kantonen ist dieser Trend nicht zu beobachten.