Ostschweizer Arbeitsmarkt: Zahl der Stellensuchenden wächst leicht Die Zahl der Stellensuchenden hat im Vergleich zum Vorjahr um knapp ein Prozent zugenommen. Einem leichten Rückgang im Dienstleistungssektor steht eine Zunahme in der Industrie gegenüber. Die Zahl der bei den RAV gemeldeten offenen Stellen beläuft sich auf rund 2500.

Eine Anstieg der Stellensuchenden gab es 2019 in der Industrie, eine Abnahme bei den Dienstleistungen. (Bild: TAGBLATT/Luca Linder)

(sk/lex) Ende September 2019 waren im Kanton St.Gallen 9376 Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet. Das sind 74 Personen mehr als im Vorjahresmonat, was einer Zunahme um 0,8 Prozent entspricht. Wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt, hat die Zahl auch in anderen Ostschweizer Kantonen zugenommen. Im Thurgau um knapp zwei Prozent, in Appenzell Ausserrhoden um rund neun. «Gesamtschweizerisch liegt dagegen immer noch eine abnehmende Entwicklung vor, mit einem Minus von rund sechs Prozent.»

Ein überdurchschnittlicher Rückgang wurde bei stellensuchenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen verzeichnet, wie es weiter im Communiqué heisst. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl um rund sechs Prozent zurück. Bei den älteren Stellensuchenden ab 50 Jahren sind die Werte um gegen vier Prozent angestiegen.

Abnahme bei Dienstleistungen, Zunahme in der Industrie

Unterschiedliche Entwicklungen zeigen sich in den Wahlkreisen. «Deutliche Abnahmen weisen das Toggenburg mit rund neun Prozent und das Werdenberg mit gut sieben Prozent auf.» Im Wahlkreis Wil nehmen die Werte gemäss Kanton um über sieben, in See-Gaster um knapp fünf Prozent zu. «In den übrigen Wahlkreisen sind die Veränderungen geringfügig.»

Eine Zunahme konnte der produzierender Sektor aufweisen. Wie der Kanton schreibt, ist die Zahl in den letzten zwölf Monaten um über 300 Personen angestiegen – was über neun Prozent sind. «Besonders ausgeprägt ist die Zunahme in der metallverarbeitenden Industrie.» Beim Baugewerbe sei ebenfalls eine recht deutliche Zunahme, beim Maschinenbau dagegen eine Abnahme zu beobachten. Bei den Dienstleistungen sei die Abnahme mit rund zwei Prozent schwach. Und während in den Finanzdienstleistungen die Zahl der Stellensuchenden stabil geblieben ist, sind die Werte im Grosshandel und im Gastgewerbe deutlich zurückgegangen.

Trendschätzung der Stellensuchenden: weiterhin schwache Veränderungen

Über sechzig Prozent der gemeldeten Stellen unterliegen der Stellenmeldepflicht beim RAV. Der Bestand an offenen Stellen, die hier gemeldet wurden, ist im Vorjahresvergleich von 2393 Ende September 2018 auf aktuell 2488 angestiegen. Gemäss Trendschätzung der Fachstelle für Statistik ist in den kommenden Monaten mit «nur geringfügigen Veränderungen» bei der Zahl der Stellensuchenden zu rechnen.