Ostschweizer Arbeitsmarkt Zahl der Stellensuchenden in Ostschweizer Kantonen bleibt hoch Im Vergleich zum Januar 2020 sind im Kanton St.Gallen 36,9 Prozent mehr Stellensuchende auf einem RAV gemeldet. Dieser Anstieg ist höher als im Kanton Thurgau (30,8 Prozent). 08.02.2021, 08.42 Uhr

Das regionale Arbeitsvermittlungszentrum Frauenfeld. Bild: Donato Caspari (28. Juli 2020)

(pd/dar) «Arbeitslosigkeit folgt weitgehend saisonalen Mustern», schreibt der Kanton St.Gallen in einer Mitteilung. Die Zahl der Stellensuchenden und Voranmeldungen zur Kurzarbeit bleibe hoch. Im Januar 2021 hat sich die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St.Gallen gegenüber dem Vormonat kaum verändert. Verglichen mit dem Vorjahr sind jedoch weiterhin 4000 Personen mehr bei einem RAV gemeldet.

Ende Januar 2021 waren im Kanton St.Gallen 14'251 Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet. «Dies ist ein Rückgang um 83 Personen oder 0,6 Prozent gegenüber Ende Dezember, was – auf weiterhin hohem Niveau – dem saisonalen Muster entspricht», schreibt der Kanton St.Gallen. Im Vergleich zum Januar 2020 sind 3844 oder 36,9 Prozent mehr Stellensuchende auf einem RAV gemeldet. Dieser Anstieg ist etwas höher als in der Gesamtschweiz (34,6 Prozent) und im Kanton Thurgau (30,8 Prozent).

Keine grossen Unterschiede zwischen den Altersgruppen

Ende Januar 2021 betrug die Zunahme bei den 15- bis 24-Jährigen 42,7 Prozent (+518) gegenüber dem Vorjahr, bei den 25- bis 49-Jährigen 36,9 Prozent (+2215) und bei den 50-Jährigen und Älteren 34,8 Prozent (+1111). In der Regel reduziert sich die Arbeitslosigkeit der jüngeren Stellensuchenden im Frühjahr stärker als in den anderen Altersgruppen, womit sich die Unterschiede weiter angleichen dürften.

Innert Monatsfrist hat sich die Zahl der Stellensuchenden in den Wahlkreisen kaum bewegt, zwischen +0,5 Prozent im Wahlkreis Wil und -1,8 Prozent in See-Gaster. Im Vorjahresvergleich weist der Wahlkreis Sarganserland mit 45 Prozent den grössten Anstieg aus. Von Bedeutung ist dabei der überdurchschnittliche Beschäftigungsanteil von Gastgewerbe und Detailhandel im Wahlkreis Sarganserland.

Anstieg in den Dienstleistungsbranchen etwas stärker

Im Monatsvergleich zeigen sich bei den einzelnen Branchen keine besonderen Verschiebungen. Sowohl im Industrie- als auch im Dienstleistungssektor hat sich die Zahl der Stellensuchenden kaum verändert. Im Vorjahresvergleich ist der Anstieg bei den Dienstleistungen mit 40 Prozent nach wie vor höher als im produzierenden Sektor (+33,0 Prozent). Hier spielt die hohe Zahl an Stellensuchenden aus dem Gastgewerbe (+74,2 Prozent) und dem Detailhandel (+39,5 Prozent%) eine wichtige Rolle, während auf der anderen Seite der Anstieg im Baugewerbe nach wie vor viel geringer ausfällt (+23,6 Prozent).

Anträge auf Kurzarbeit nehmen erneut zu

Auf Anfang Februar erneuerten viele Betriebe ihre Voranmeldungen zur Kurzarbeit. Gleichzeitig haben einige Betriebe aufgrund der nach wie vor bestehenden behördlichen Einschränkungen neue Gesuche eingereicht. Dadurch ist die Zahl der Voranmeldungen gegenüber dem Vormonat angestiegen, von rund 3000 Betrieben und 40'000 Mitarbeitenden auf aktuell über 3600 Betriebe und 46'000 Mitarbeitende. Betroffen sind insbesondere das Gastgewerbe und die Hotellerie mit mehr als jeder zweiten beschäftigten Person. Auch bei den freiberuflichen Dienstleistungen sowie im Bereich Kunst, Sport, Unterhaltung, Erholung ist jede dritte beschäftigte Person für Kurzarbeit angemeldet.

Schnee beschäftigt auch das Arbeitsamt

Die massiven Schneefälle vom Januar haben auch dort Konsequenzen, wo man diese spontan nicht als Erstes vermuten würde. Daniel Lang, Leiter Arbeitslosenversicherung im Amt für Wirtschaft und Arbeit, lässt sich wie folgt in der Mitteilung zitieren:

«Zwischen dem 1. und 3. Februar 2021 haben wir von 54 Arbeitgebern bereits 100 Anträge auf Schlechtwetterentschädigung erhalten.»

Die Anträge stammen in erster Linie von Baufirmen, welche aufgrund der Wetterkapriolen zahlreiche Baustellen vorübergehend schliessen mussten. Von Schlechtwetter betroffene Arbeitgeber müssen ihre Ansprüche zwingend bis zum 5. Tag des Folgemonats geltend machen. Nach Abzug der Karenzzeit erhalten sie von der Arbeitslosenkasse schliesslich 80 Prozent des anrechenbaren Verdienstausfalles ausbezahlt.

Die Arbeitslosenquote steigt im Kanton Thurgau auf 2,9 Prozent, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau mitteilt. So hätten die drei Thurgauer RAV-Zentren per 31. Januar 4544 arbeitslose Personen verzeichnet. Damit stieg die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat um 254. Sie erhöhte sich innert Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte: Von 5,1 Prozent auf aktuell 5,2 Prozent wuchs die Quote bei den Stellensuchenden. Seit Ende Dezember 2020 stieg die Anzahl stellensuchender Personen um 114, von 7878 auf 7992. Doch das Amt für Wirtschaft und Arbeit schreibt auch:

«Dieser für den Thurgau ungewohnt hohen Zahl steht erfreulicherweise ein unerwarteter Anstieg bei den offenen Stellen gegenüber.»

Im Vorjahresvergleich ist die Zunahme der Stellensuchenden beachtlich. Im Januar 2020 suchten bei einer Quote von 3,9 Prozent 6112 Personen eine Stelle. Ende Januar 2021 waren es 7992, also 1880 Stellensuchende mehr. Die Auswirkungen der Coronakrise zeigen sich auch in den Arbeitslosenzahlen. Vor einem Jahr waren im Thurgau 3576 arbeitslose Personen gemeldet; die Anzahl Betroffener wuchs seither um 968 Personen auf 4544. Die Arbeitslosenquote lag damals bei 2,3 Prozent.

Ausgeglichene Verteilung

Bei den Schweizerinnen und Schweizern (Anteil 46,3 Prozent) erhöhte sich die Anzahl innert einem Monat von 1987 auf 2104 (+117). In der gleichen Zeit stieg die Arbeitslosigkeit bei Ausländerinnen und Ausländern (Anteil 53,7 Prozent) von 2303 auf 2440 (+137) Personen. Die Anteile blieben damit konstant. Ende Januar waren 2740 (+145) Männer arbeitslos. Bei den Frauen waren es 1804 (+109).

Zu beobachten sei, dass sich die Dauer der Arbeitslosigkeit trotz schwieriger Rahmenbedingungen leicht gesenkt habe. So stieg der Anteil derjenigen Personen, die zwischen 1 und 6 Monaten arbeitslos waren, von 56,6 Prozent auf 57 Prozent. Konkret betraf dies im Dezember des vergangenen Jahres 2426 Personen und Ende Januar des aktuellen Jahres 2589. 1172 Personen sind mit einer Arbeitslosendauer von sieben bis zwölf Monaten aufgeführt. Ihr Anteil stieg ebenfalls, von 25,4 Prozent auf 25,8 Prozent - im Gegensatz zu den Personen, die 1 Jahr und länger eine Arbeit suchten. Deren Anteil sank von 18,1 Prozent auf 17,2 Prozent. In dieser Kategorie waren Ende Januar 783 Arbeitslose registriert.

Erhöhter Anstieg bei 25 bis 49-Jährigen

In der Altersklasse der 25 bis 49-Jährigen zählte der Thurgau am 31. Januar diesen Jahres 2640 Arbeitslose (+187). Der Anstieg war in dieser Kategorie am höchsten. Bei den 15 bis 24-Jährigen waren 548 (+11) Personen arbeitslos und bei den 50 bis 64-Jährigen 1355 (+62). In Bezug auf die Funktion erhöhte sich die Anzahl arbeitsloser Personen in einer Hilfsfunktion um 103 auf 1632, bei Personen in einer Fachfunktion um 131 auf 2'526, bei Kaderleuten um 4 auf 256 und bei Lehrlingen um 14 auf 82. Bei Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern erhöhte sich die Anzahl um eine Person.