Coronavirus Kanton St.Gallen empfiehlt den Verzicht auf Skilager – Schulen sind sich teilweise unschlüssig: «Wir brauchen dafür noch Zeit» Zwei von vier Ostschweizer Kantonen haben ein Verbot für Skilager ausgesprochen: der Thurgau sowie Appenzell Innerrhoden. Ausserrhoden erlaubt die Skilager weiterhin jedoch nur unter Vorlage eines Schutzkonzeptes. Der Kanton St.Gallen gibt lediglich eine Empfehlung für den Verzicht ab. Einige Schulen folgen dem Aufruf, andere sind sich noch unschlüssig. Saskia Ellinger 02.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Gallen sieht als einziger Ostschweizer Kanton von einem Verbot der Skilager ab. Er empfiehlt jedoch, darauf zu verzichten. Bild: PD

Ein gemeinsames Abendessen in der Skihütte, Gesellschaftsspiele und Gruppenzimmer – wichtige Bestandteile eines jeden Skilagers. In der aktuellen Zeit sind Lager jedoch primär Ansteckungs- und Verbreitungsmöglichkeiten des Coronavirus.

Deswegen verbieten derzeit elf Kantone in der Schweiz den mehrtägigen Ausflug in den Schnee. Darunter fallen auch die Ostschweizer Kantone Thurgau sowie Appenzell Innerrhoden. Ausserrhoden erlaubt die Skilager, solange ein entsprechendes Schutzkonzept vorliegt. Der Kanton St.Gallen empfiehlt den Verzicht, spricht jedoch kein Verbot aus.

Einige Schulgemeinden folgen der Empfehlung

«In der jetzigen Lage bis Ende Dezember 2020 wird empfohlen, auf die Durchführung von Lagern zu verzichten», schreibt der Kanton St.Gallen in seinem Musterschutzkonzept für Volksschulen. Für Lager, die ab Januar 2021 geplant sind, werde der Kanton in den kommenden Tagen einen Entscheid fällen.

Viele St.Galler Schulgemeinden folgen dieser Empfehlung. So haben einige Schulgemeinden die bevorstehenden Skilager bereits jetzt für das Schuljahr 2020/2021 abgesagt. Jutta Röösli, Stadträtin der Stadt Wil und Zuständige für das Departement Bildung und Sport, sagt dazu:

«Wir haben in Wil schon nach den Herbstferien entschieden, auf die Durchführung der Skilager zu verzichten.»

Jutta Röösli, Stadträtin der Stadt Wil. Bild: PD

Auch Schulen in Flums und Rorschach verzichten auf die Durchführung der Skilager in diesem Schuljahr.

Viele Schulen sind sich noch unschlüssig

Die Schulverwaltung Buchs lässt verlauten, dass derzeit noch kein Entschluss getroffen sei, ob die Skilager nun stattfänden. Dasselbe gilt auch für das Oberstufenzentrum Bad Ragaz:

«Wir brauchen dafür noch etwas Zeit.»

Der Schulrat St.Margrethen entscheidet an seiner Sitzung vom 7. Dezember definitiv über die Durchführung der Winterlager, in Heerbrugg wird am

8. Dezember darüber verhandelt. Auch die Stadt St.Gallen möchte noch keinen endgültigen Beschluss für das Schuljahr treffen: Sie werde sich Ende Januar entscheiden. Bis dahin werden keine Skilager durchgeführt.

Die Enttäuschung zeigt sich laut Jutta Röösli vor allem bei den Schülerinnen und Schülern:

«Das Winterlager stellt für die Schülerinnen und Schüler ein besonderes Ereignis dar und eine Absage wird von dem meisten bedauert.»

Wintersporttage als Alternative

Doch die meisten Schulen möchten der Schülerschaft trotzdem den Traum von weissen Berggipfeln und roten Nasen erfüllen. «Für die Schülerinnen und Schüler sind Wintersporttage als Alternative geplant», sagt Jutta Röösli. Das gilt für alle befragten Schulen, die bis jetzt ihre Skilager für dieses Schuljahr abgesagt haben.

Als Alternative bieten viele Schulen einzelne Wintersporttage an. Bild: PD

Denn der Kanton St.Gallen steht auch hier nicht im Weg: Bei der Durchführung von Schulreisen und Ausflügen empfiehlt der Kanton, diese in der näheren Umgebung zu machen, sich an Schutzkonzepte zu halten und den öffentlichen Verkehr möglichst zu meiden.

«Wir hoffen, dass mit den Wintersporttagen die Kinder und Jugendlichen trotzdem einige tolle sportliche und persönliche Erlebnisse haben können», sagt Jutta Röösli dazu.

Wintersporttage im Thurgau

Auch im Kanton Thurgau wird trotz des Verbots von Skilagern nicht von den Wintersporttagen abgesehen. So sagt Beat Brüllmann, Leiter des Amtes für Volksschule im Thurgau:

«Wir haben an die Schulen den Ratschlag ausgesprochen, Wintersporttage zu veranstalten.»

Beat Brüllmann, Leiter des Amtes für Volksschule Thurgau. Bild: Reto Martin

Das Angebot sei für Schülerinnen und Schüler wichtig, um eine Abwechslung zum Schulalltag und eine Möglichkeit für sportliche, gemeinschaftliche und persönliche Erlebnisse zu bekommen. Die Gestaltung ist nicht verpflichtend und obliegt laut Beat Brüllmann im Thurgau den Schulen:

«Es muss situativ und gemäss den Coronaregeln organisiert werden.»

Diese Massnahmen gelten im Thurgau bis zum 07. Februar 2021, dann werde die Lage aufgrund der aktuellen Situation neu beurteilt.

Lager mit Schutzkonzept in Ausserrhoden

Für die 520 Schülerinnen und Schüler Ausserrhodens sind die Skilager laut Ingrid Brühwiler, Leiterin der Abteilung Regelpädagogik, aktuell nicht verboten, solange ein Schutzkonzept vorgewiesen werden kann. Die Lage müsse beobachtet werden, kaum eine der zwölf Gemeinden, in denen die Skilager normalerweise stattfinden, habe sich bis jetzt entschieden.