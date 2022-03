Ostschweiz: Flugzeug im Bereich Säntis abgestürzt

Die Kantonspolizei St.Gallen hat am Mittwochnachmittag eine Meldung von einem möglicherweise vermissten Kleinflugzeug im Bereich Säntis erhalten. Wrackteile wurden am frühen Abend in sehr unwegsamen Gelände durch Helikopter der Armee und der Rega gefunden.

31.03.2022, 06.25 Uhr