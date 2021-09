Oper "Breaking the waves" feiert am Theater St.Gallen Premiere

Opernpremiere Neurotisch, psychotisch oder einfach nur zu gut: Missy Mazzolis Oper «Breaking the waves» am Theater St.Gallen Oper ist, wo Frauen leiden und am Ende sterben: Das gilt auch «Breaking the waves», Missy Mazzolis Musikdrama zum gleichnamigen Film von Lars von Trier. Am Samstag war Premiere in St.Gallen – mit starken Sängern und hartem, schnörkellosem Sex. Bettina Kugler 19.09.2021, 19.32 Uhr

Bess (links Vuvu Mpofu, hier mit Jennifer Panara) ist untröstlich, weil ihr Mann Jan wochenlang auf der Bohrinsel arbeitet. Bild: PD

Die Wogen gehen ziemlich hoch bei Wurst und Bier im Stehen an der Premierenfeier im «Umbau», dem Provisorium des Theaters St.Gallen. Die Kollegin redet sich in Rage, kann es nicht fassen: Warum um Himmels Willen macht man das? Braucht es wirklich noch eine Frau in der Oper, die sich opfert, die von Männern missbraucht und manipuliert wird? Die sich naiv und herzensgut ins Unglück stürzt, die Stimmen in ihrem Kopf für Gott hält, sich in krampfhafter Liebe sexueller Fremdbestimmung hingibt? Dies alles nach «MeToo»? War es nicht schon in Lars von Triers Film von 1996 «misogyner Quark» – und das jetzt völlig frei von Ironie und Brechung auf der Bühne? Was haben sich die Komponistin und die Regisseurin bloss gedacht?

Ein Stoff, der aufwühlt und irritiert

Der einzige Mann in der Runde lächelt nur vielsagend; auch er ist nicht zufrieden, doch eher auf gelangweilte Art enttäuscht von der ersten Opernpremiere unter der neuen künstlerischen Leitung von Musikdirektor Jan Henric Bogen. Hätten die strengen Kirchenmänner nicht wenigstens Taliban sein können? Und dann die Musik: zu absehbar, zu wenig überraschend für einen echten Opernmaniac. Das Nachspiel am Stehtisch kommt immerhin richtig schön in Fahrt.

Kein Zweifel, der Stoff, den die 1980 in den USA geborene Komponistin Missy Mazzoli, am Samstagabend anwesend, in ihrer Opernversion von «Breaking the waves» vertont hat, wühlt auf und irritiert. Es geht um Leben und Tod, um Liebe und ihren Hang zum Wahnsinn, Unterdrückung und Freiheit, aber auf sehr ambivalente Art.

Umwerfend präsent: die Sopranistin Vuvu Mpofu

Tragende Figur ist Bess McNeill, in der St.Galler Inszenierung mit beeindruckender Präsenz, Ausdauer und stimmlicher Gestaltungsvielfalt verkörpert von der südafrikanischen Sopranistin Vuvu Mpofu. Als ihr Mann Jan, ein Norweger, in der Nähe der öden schottischen Isle of Skye bei der Arbeit auf der Bohrinsel schwer verunfallt, will er sie zunächst aus der noch jungen Ehe freigeben. Bess aber weigert sich – und glaubt bald, Jan am Leben zu erhalten durch Sex mit anderen Männern. Ein Spiel erotischer Abhängigkeit beginnt, das Bess nicht überleben wird.

Bereits der Film, auf dem das Libretto von Royce Vavrek basiert, liess offen, ob er eine komplexe Heldin weiblicher Selbstbestimmung mit der Handkamera beobachtet. Oder nicht doch einen sehr machohaften Blick auf Bess wirft, die unerfahrene junge Frau, die enge Moralvorstellungen ablegt, um sich für andere Fesseln zu entscheiden, freiwillig, aus Liebe, oder weil sie es für einen göttlichen Auftrag hält. Weil sie versucht, «ein gutes Mädchen zu sein». So lautet auch die Diagnose Dr.Richardsons (Christopher Sokolowski): Bess ist neurotisch, psychotisch – oder einfach nur krankhaft gut.

Jan (Robin Adams), hier noch in voller Manneskraft, mit virilem Bariton. Bild: PD

«Herstory», «ihre Geschichte», dieses Motto hat Jan Henric Bogen seiner ersten Spielzeit in St.Gallen gegeben; dabei sollen nicht nur weibliche Rollen und Rollenklischees hinterfragt werden, sondern auch Regisseurinnen zum Zuge kommen, Dirigentinnen, Komponistinnen. Zum Auftakt sind es Missy Mazzoli und die britische Regisseurin Melly Still. Die musikalische Leitung hat, um Männer nicht völlig aussen vor zu lassen, Modestas Pitrenas, Chefdirigent des Sinfonieorchesters St.Gallen, und das ist gut so.

Falsch verbunden mit dem lieben Gott

Vom ersten Augenblick an erzeugt das Orchester äussere und innere Bilder von hoher atmosphärischer Dichte. Das Meer brandet und wogt, Seevögel schreien; das Schlagwerk hat viel zu tun, die Bläser setzen die Farben. Mit Zurückhaltung kann Ana Inés Jabares-Pita da die Bühne ausstatten: ein Bassin im Hintergrund, Licht und Reflexe; das ist der Ozean. Die Zivilisation beschränkt sich auf ein paar Stühle, einen Bohrrüssel, das Krankenbett – und eine Telefonzelle als Verbindung zwischen Bess und Jan, zwischen Himmel und Erde: Dort betet Bess und hört im Kopf die Stimme Gottes.

Mindestens so dominant aber sind die Worte der strengen Herren aus der Kirche: ein Mob in schwarzen Roben, angeführt von David Maze als Gemeindevorsteher. Die Herren des Theaterchors (Einstudierung: Franz Obermair) spielen eine gewichtige, vernichtende Rolle in dem knapp dreistündigen Psychodrama; auch auf der Bohrinsel packen sie an. Sie drangsalieren Bess in diversen Rollen, mahnen, verstossen sie – oder lassen sich später von ihr einspannen.

Um mehr Bewegung, eine weitere szenische Ebene (und mehr Frauen) ins Spiel zu bringen, setzt Regisseurin Melly Still durchgehend drei Tänzerinnen ein. Swane Küpper, Emily Pak und Elenita Queiroz umgarnen das Paar mit Telefonkabeln, setzen anmutig Kontraste zu roher Gewalt und ziemlich schnörkellosem Sex: noch eine weitere Ambivalenz, vielleicht auch Unentschiedenheit in der Regie.

Harter, schnörkelloser Sex, lupenreiner Gesang

Wie simpel ist diese Bess gestrickt, ist sie psychisch labil, geht sie entschieden ihren Weg? Mit Moral ist dem Stück schwer beizukommen; die Musik setzt auf Atmosphäre und Emotionalität, nicht auf intellektuelle Tiefenbohrung. Den Sängerinnen und Sängern aber kommt sie damit entgegen: allen voran Vuvu Mpofu, die ihrer Partie Fleisch und Blut und Seele verleiht, ganz in den Leiden und für alle unverständlichen Glückseligkeiten von Bess aufgeht.

In absoluter Reinheit stimuliert sie sexuelle Fantasien. Robin Adams’ Bariton strotzt vor viriler Kraft; Justin Hopkins, neu im Ensemble, wird hoffentlich bald mehr zu tun haben. Jennifer Panara und Claude Eichenberger zeichnen klangschön differenzierte Frauenporträts; viel konventioneller, zugegeben. Ob das nun misogyn ist oder nicht: Man kann sich immerhin die Köpfe darüber heissreden.

Weitere Vorstellungen: 26./29.9., 24.10., 5.11., «Umbau» Theater St.Gallen