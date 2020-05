Interview «Olympia 2024 ist mein grösstes Ziel»: Thurgauer Stabhochspringerin will hoch hinaus Andrina Hodel aus Homburg wurde 2020 zur «Newcomerin des Jahres» gekürt. Im Interview erzählt die 19-Jährige, welche Auswirkungen die Coronakrise auf ihren Trainingsalltag hat und warum sie die Verschiebung der Olympischen Spiele als grosse Chance einschätzt. Interview: Enrico Kampmann 31.05.2020, 05.00 Uhr

Andrina Hodel bei den Schweizer Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in St.Gallen. Bild: Michel Canonica (16. Februar 2020)

2019 war ein ausgezeichnetes Jahr für Sie. Zur Zeit sind Sie in der Kategorie U20 in Europa auf Rang 2, in der Weltbestenliste auf Rang 4. Doch ihr zwanzigster Geburtstag ist nur noch ein paar Wochen hin, dann können Sie nicht mehr in der U20 antreten. Wie erleben Sie den Wechsel zu den Aktiven?

Andrina Hodel: Da ich letztes Jahr schon an den Schweizer Meisterschaften der Aktiven dabei war, merke ich eigentlich keinen allzu grossen Unterschied. Dennoch weiss ich, dass ich härter für meine Ziele werde arbeiten müssen. Aber ich freue mich natürlich auch und bin gespannt, wo das hinführt. Die Träume werden grösser.

Sie wollten diesen Sommer an der EM in Paris teilnehmen. Diese fällt nun wegen Corona ins Wasser. Was sind Ihre Ziele für die nächste Saison?

Die Olympischen Spiele wurden auch verschoben. Ich sehe das als grosse Chance. Dieses Jahr stand es ausser Frage, dass ich hätte teilnehmen können, aber für das nächste Jahr strebe ich es auf jeden Fall an und werde mein Bestes geben. Ich muss sicherlich noch an mir arbeiten, aber unmöglich ist es nicht.

Und wie sieht es mit Ihren längerfristigen Zielen aus?

Olympia 2024 ist mein grösstes Ziel. Wenn es so weitergeht wie bisher, dann sollte das auch klappen. Das Finale wäre natürlich sehr schön.

In ein paar Wochen schliessen Sie die Matura an der Kantonsschule Frauenfeld ab. Was kommt danach?

Ich möchte nach den Prüfungen erst einmal ein Jahr Auszeit nehmen und mich voll und ganz auf den Sport konzentrieren. Ich trainiere normalerweise vier- bis fünfmal in der Woche. Unter der Woche abends nach der Schule jeweils drei Stunden, am Wochenende dann auch mal bis zu vier Stunden an einem Tag.

2016 erhielt Andrina Hodel den begehrten Titel der Einzelsportlerin des Jahres der Stadt Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Mindestens zwölf Stunden pro Woche sind es immer. Das ist für eine Spitzensportlerin allerdings eher wenig. Deswegen möchte ich mich ein Jahr lang dem Stabhochsprung widmen, bevor ich ein Studium anfange.

Wissen Sie schon, was Sie studieren wollen?

Noch bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall etwas im sozialwissenschaftlichen Bereich. So etwas wie Ethnologie oder vielleicht Sportpsychologie. Biologie finde ich auch interessant. Aber sicher nichts Technisches.

Was für Auswirkungen hat die Coronakrise auf Ihren Alltag und Ihr Training?

Grundsätzlich habe ich den Lockdown gut überstanden. Natürlich war es eine Umstellung, da ich nicht mehr auf dem Platz oder in der Halle trainieren konnte. Ich musste den Fokus darum etwas anders setzen. Dennoch war es definitiv auch eine Chance. Da ich nicht in die Schule musste, konnte ich mir meine Tage selber einteilen und hatte so mehr Zeit zur Verfügung, die ich fürs trainieren nutzen konnte.

An den Schweizer Hallenmeisterschaften im Athletik Zentrum St.Gallen konnte sich Andrina Hodel im Februar als Silbermedaillengewinnerin feiern lassen. Bild: Michel Canonica

Zudem ist es während der Schulzeit manchmal schwer, genug Schlaf zu bekommen, mit Trainings bis spät abends und Unterricht frühmorgens. Der Online-Unterricht hat es mir ermöglicht, zu bedeutend mehr Schlaf zu kommen, was sich positiv auf meine Trainingsleistungen ausgewirkt hat.

Seit der Lockerung der Massnahmen können Sie wieder normal trainieren?

Die Anlagen sind wieder geöffnet. Unter bestimmten Voraussetzungen und unter Einhaltung dieser Regeln darf man wieder trainieren.

Im Februar wurden Sie im Rahmen des Thurgauer Sportpreises 2020 zur «Newcomerin des Jahres» gekürt. Mit so einer Ehre geht auch ein gewisser Leistungsdruck einher.

Mit diesem Problem wird jeder Athlet früher oder später konfrontiert. Und ich muss auch ehrlich sein: Ich bin nicht die Art von Mensch, die das absolut kalt lässt. Ich habe schon manchmal meine Mühe damit. Aber ich mache es schlussendlich für mich, nicht für andere. Ausserdem ist es auch eine Form der Anerkennung. Und ich bin noch jung. Ich habe also noch Zeit, mich daran zu gewöhnen und zu lernen, damit umzugehen.

Wie Sie schon angetönt haben, ist Ihr Trainingsplan sehr zeitintensiv. Ausserdem haben Sie bisher Vollzeit das Gymnasium besucht. Das ist sicher anstrengend. Was treibt Sie an?

Es ist schon recht anstrengend, das muss ich sagen. Man braucht viel Disziplin, um alles unter einen Hut zu bekommen. Aber es ist das, was mich glücklich macht. Klar ist es manchmal hart, wenn es trotz vielem Training und grossem Einsatz nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Aber man wächst auch mit den Niederlagen. Und in der Regel bekommt man zurück, was man reinsteckt.

Wie sind Sie zum Stabhochsprung gekommen?

Mit etwa sieben Jahren habe ich mit Kunstturnen angefangen, mit zehn habe ich dann zur Leichtathletik gewechselt. Als ich 14 war, hat man mich dann darauf angesprochen, ob ich nicht Stabhoch probieren wolle, ich hätte dafür super Voraussetzungen. So habe ich damit angefangen.

Anfangs habe ich allerdings auch noch viel Anderes gemacht. Ich wollte mich nicht zu früh auf eine bestimmte Disziplin fixieren, sondern mir alle Optionen offen behalten. Mit etwa 16 traf ich die Entscheidung, mich in erster Linie darauf zu konzentrieren. Bis heute habe ich diese nie bereut.

Wie Sie in dieser Zeitung schon erzählt haben, haben Sie sich für ihre Maturaarbeit mit dem Thema Schlaf befasst. Es ging Ihnen darum, mit optimierten Schlafzyklen mehr aus Ihrem Training rauszuholen. Hat sich das mittlerweile bewehrt?

Ja. Wie gesagt ist es bei meinem normalen Alltag immer schwierig für mich, zwischen Schule und Training genug Schlaf zu bekommen. Wenn ich meine Bettzeit auf die Schlafzyklen abstimme, hilft das.

Für ihre Maturaarbeit untersuchte Hodel ihren eigenen Schlaf und den Einfluss auf ihre sportliche Leistung. Bild: Andrea Stalder

Vor allem habe ich auch sehr viel mehr Bewusstsein dafür bekommen, wie viel der Schlaf ausmacht und so gelernt, meine Leistungen besser einzuordnen. Wenn es im Training mal nicht so gut läuft, kann ich das dann oft auf den Schlafmangel zurückführen. So spare ich mir unnötige Frustration.

Haben Sie ein Morgen-Ritual? Und wie sieht es aus?

Jetzt während Corona geniesse ich es, etwas mehr Zeit zu haben. Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt, und trinke erst mal einen Kaffee. Danach mache ich ausgiebige Dehnübungen. Dann kann ich fit und aufgeweckt in den Tag starten.

Sie stehen auf, ohne ein einziges Mal auf die Schlummertaste zu drücken?

Nein, nie. Aufstehen bereitet mir keine Mühe.

Worauf freuen Sie sich an einem freien Wochenende?

Aufs Ausschlafen! Ausserdem auch aufs Training, denn am Wochenende hat man mehr Zeit zur Verfügung und daher weniger Stress, den Trainingsplan durchzudrücken. Zudem unternehme ich am Wochenende gerne etwas mit meinen Freunden. Unter der Woche habe ich leider selten Zeit dazu.

Was ist Ihr heimliches Hobby?

Für heimliche Hobbys habe ich leider auch keine Zeit. Aber ich lese sehr gern. Auch dazu komme ich allerdings nicht so oft, wie ich es gern würde.

Was lesen Sie denn am liebsten?

Meistens lese ich Fachbücher, die direkt oder indirekt etwas mit Sport zu tun haben. Vor allem Sachen zu den technischen oder biologischen Aspekten, sozusagen, um mich weiterzubilden. Aber abends vor dem Schlafengehen darf es auch gern mal ein Roman sein.

Wenn Sie den Thurgau verlassen müssten, wohin würden Sie ziehen?

Sehr schwierig. Wenn ich zum Beispiel in Zürich studieren würde, wäre Winterthur ein guter Kompromiss. Denn ich habe im Moment ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Trainer und das möchte ich unter keinen Umständen aufgeben. Daher habe ich vor, bis auf weiteres in Frauenfeld zu trainieren.

Haben Sie ein Vorbild?

Es gibt viele Persönlichkeiten, die mich inspirieren. Aber kein bestimmtes Idol, dem ich nacheifere. Ich picke mir die besten Eigenschaften verschiedener Menschen raus und versuche, mich an diesen zu orientieren. Auch zum Beispiel mein Trainer oder meine Eltern können Vorbilder für mich sein.

In welchem Job wären Sie eine Fehlbesetzung?

Informatikerin. Oder auch sonst etwas Technisches. Mir fehlt einfach das Verständnis dafür.

Was möchten Sie unter allen Umständen in diesem Leben noch machen?

Andere Kulturen und Länder kennen lernen. Deswegen überlege ich mir auch, Ethnologie zu studieren.

Reisen wäre sicher auch eine gute Variante.

Ja klar, sofern sich das mit dem Sport vereinbaren lässt.