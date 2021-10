OLMA «Sobald die Tiere da sind, füllen sie die Hallen mit Leben»: So laufen die Vorbereitungen auf die Olma Morgen beginnt die 78. Olma in St.Gallen. Nach zwei Jahren Zwangspause kann die Messe wieder stattfinden. Derzeit laufen die letzten Aufbauarbeiten. Leonie Fischer 06.10.2021, 11.30 Uhr

Ein Standbetreiber hängt ein Schild an seinen Stand und bereitet alles für die Messe vor. Bild: Raphael Rohner

Der Aufbau für die diesjährige Olma ist in den Tagen vor der Messe in vollem Gange. Manuela Fürer, Messeleiterin, steht in der Halle 7 im Gewusel und sagt: «In dieser Woche ist viel los auf dem Gelände.» Arbeiter laufen umher und tragen Aufbauelemente von den Fahrzeugen in die Halle. Bei den Ställen wird alles vorbereitet für die Ankunft der Tiere. Drei Ochsen werden von einem Anhänger abgeladen und in die Hallen geführt. Vor der Arena werden die Tiere abgespritzt, bevor sie ihre Plätze für die Olmazeit einnehmen.