Medial wirksam: Das Olma-Gipfeltreffen - 2021 fällt es aus

St.Gallen Nach Gewaltdelikt an der Bahnhofstrasse: Kantonspolizei hat fünf Tatverdächtige festgenommen

An einem Wochenende Mitte September ist es in der Bahnhofstrasse in St.Gallen zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Zwischenzeitlich ist ein 20-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. Jetzt konnte die Kantonspolizei St.Gallen alle involvierten Männer identifizieren und befragen. Fünf der sieben Beteiligten wurden festgenommen.