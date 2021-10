Olma Napoleon, Ska-Punk, Fleischvögel: Warum man sich keinen besseren Gastkanton als Schaffhausen für die Olma wünschen könnte Journalistin und Autorin Susi Stühlinger über das fehlende Selbstbewusstsein ihres Heimatkantons, liebenswert rüpelhafte Antiintellektuelle und die Suche nach Zugehörigkeit. Susi Stühlinger Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Schaffhauser Fahnenträger und der Schaffhauser Bock zu Gast am Sechseläuten 2019. Bild: Urs Bucher/EQ Images

Ich wurde also gebeten, zum Auftakt der Olma etwas über den diesjährigen Gastkanton zu schreiben. Zunächst: Schaffhausen ist der geborene Gastkanton, da haben wir Übung: Sechseläuten 2009, Marché Concours 2011, Fête de Vignerons 2019 und jetzt also die Olma. Danach folgt dann eine lange Durststrecke, bis 2035 – vorausgesetzt, alle anderen Kantone wollen vorher ran mit dem Gastkantonsein.

Wir sind der perfekte Gastkanton. Vielleicht sind wir sogar überhaupt nichts anderes. Der im Januar 2020 verstorbene Schaffhauser Musiker Olifr M. Guz sang mit seiner Band Die Aeronauten einst: «Schaffhausen ist eine Illusion. Wenn ich nicht hinseh, ist es weg.» Bei aller Verehrung für Guz – ich neige dazu, zu widersprechen. Schaffhausen ist nicht einmal die Illusion, die es zu erzeugen sucht. Finde ich zumindest. Können Sie selber beurteilen, falls Sie an die Olma gehen. Ernsthaft, geht da jemand hin? Vergrault die Zertifikatspflicht da nicht grosse Teile der Zielgruppe?

Also – falls Sie hingehen, werden Sie jedenfalls Zeugin oder Zeuge eines Novums: Lange Zeit lautete unser Standortförderungsslogan: «Schaffhausen, ein kleines Paradies». Kritikerinnen brandmarkten das dazugehörige gelbe Logo wenig schmeichelhaft als «Pissfleck». Der Pissfleck wurde zu Ehren der Olma ersetzt. Stattdessen lautet das Motto jetzt «Bock auf Schaffhausen», zeitgemäss mit Brand-Ambassadors, die auf Instagram mit Bock-Logo influencen, aber sich darüber auszulassen wäre etwa so aus der Zeit gefallen wie die Olma selbst – darum zurück zu dem, was Schaffhausen ausmacht.

Aber doch irgendwie liebenswert

Ein Bekannter, also ein Bekannter von mir wie auch eine in St.Gallen bekannte Persönlichkeit aus dem links-intellektuellen Spektrum – wir nennen keine Namen –, identifiziert Schaffhausen primär mit Ska-Punk und Fleischvögeln. Letzteres ­– nun, da ich den Begriff schwarz auf weiss lese, glaube ich dies klarstellen zu müssen – meint das Gericht bestehend aus Fleisch, umwickelt mit Fleisch, und nicht etwa andere Frivolitäten, denn wenn Schaffhausen etwas nicht hat, ist es: Sexappeal.

Das ist es wohl auch, was mein Bekannter mit seiner Metapher über die Leute aus Schaffhausen sagen möchte: Rüpelhafte Antiintellektuelle; rückständig, aber doch irgendwie liebenswert. So habe ich es zumindest immer verstanden. Wobei ich mich gerade frage, ob diese Interpretation vielleicht eher meinem Selbstverständnis als Schaffhauserin geschuldet ist – wenn etwas nicht sexy ist, dann ist es mangelndes Selbstbewusstsein.

Susi Stühlinger, Journalistin, Slam-Poetin, Autorin und Schaffhauserin. Bild: PD

Es gibt diese Charaktere, die eigentlich durchaus in Ordnung wären, wäre da nicht ihr permanentes Bestreben, gemocht zu werden. Und deren Unsicherheit, deren Beflissenheit dazuzugehören, darin resultieren, dass sie gerade deswegen nicht gemocht oder – schlimmer noch – komplett ignoriert werden. Vielleicht ist Schaffhausen genau das. Dabei ist Schaffhausen eigentlich gar nicht provinzieller als sagen wir – St.Gallen.

Besucherinnen sind regelmässig überrascht, «wie viel los ist in diesem Schaffhausen», das Programm des Taptab-Musikraums kann dem St.Galler Hipster-Treff (O-Ton einer St.Galler Freundin) namens Palace locker das Wasser reichen und Ska-Punk-Konzerte gab es meines Wissens schon seit einer Weile nicht mehr.

Nein, wir Schaffhauserinnen sind durchaus kulturaffin. Und während die SVP-Parlamentarier vor gut zehn Jahren noch den Kopf schüttelten, als ihre CVP-Kollegin Manuel Stahlberger als Rahmenprogramm anlässlich ihrer Wahlfeier im Altersheim am Kirchhofplatz engagierte, schunkeln Vertreter der Standortförderung heute in der vordersten Reihe und singen mit: «Mi händ eigeti Tomate, mi händ eigeti Idee, mi schaded de Wirtschaft.» Die in Sachen internationale Ausstrahlung wohl bedeutendste kulturelle Institution – die Hallen für Neue Kunst, unter anderem mit Werken von Joseph Beuys, Sol LeWitt und Robert Ryman – haben wir vor Jahren vergrault.

Schaffhausen stellte noch nie einen Bundesrat

Dort zieht jetzt die Pädagogische Hochschule ein, was für die Studierenden sicher sehr attraktiv ist, jedenfalls attraktiver als die Saläre, die sie nach dem Studium im Kanton erwarten. Andere staatliche Hochschulinstitute sucht man in Schaffhausen vergebens, dafür beherbergen wir ein privates IT-Institut eines Singapurer Unternehmers, das wir mit drei Millionen Franken Steuergeldern unterstützen wollen. Die hiesige Kantonalbank geriet dafür kürzlich national in die Schlagzeilen, als sie zur Einführung von zwei Wochen Vaterschaftsurlaub kurzerhand den Mutterschaftsurlaub um selbige kürzte. Sparsam sein können wir.

Charaktere, die permanent danach streben, gemocht zu werden, tendieren dazu, jene, von denen sie gemocht werden wollen, nachzumachen. Schaffhausen will die Weltgewandtheit von Genf, den Steuerfuss von Zug und die Folklore von Appenzell Innerrhoden. Schaffhausen stellte noch nie, gar nie in der Geschichte der modernen Eidgenossenschaft einen Bundesrat. Der letzte Kandidat, der halbwegs in die Nähe des Amtes kam, schied bei der parteiinternen Nominationsversammlung als überzähliger Dritter aus – dafür haben wir jetzt Karin Keller-Sutter.

Mangelndes Selbstbewusstsein und Grössenwahn gehen paradoxerweise oft Hand in Hand. Bei Menschen nennt man es im Fachjargon, glaube ich, Napoleon-Komplex. Wobei: An Napoleon erinnert man sich immerhin. Der hat den Kanton Schaffhausen – zusammen mit der restlichen Helvetischen Republik – 1798 gegründet. Dann kamen zwischenzeitlich die Österreicher, bevor 1800 wieder die Franzosen kamen, ein Intermezzo, das der geografischen Lage Schaffhausens geschuldet ist, welches sich als einziger Kanton nördlich des Rheins befindet.

Der Rhein ist vielleicht das Grossartigste an Schaffhausen. Majestätisch, erhaben, lässt er uns träumen von der weltläufigen Ferne – von Basel, Düsseldorf, Rotterdam. Und baden lässt es sich darin ganz hervorragend, um Welten besser als in dem traurigen Rinnsal namens Sitter, das via Thur, wer hätte das gedacht, in den Rhein mündet.

Und natürlich hat Schaffhausen auch weitere schöne Seiten, eine gänzlich subjektiv gefärbte Auswahl würde so etwa beinhalten: Schaffhausen schaffte als einer der ersten Kantone – nach Zürich – die Pauschalbesteuerung ab und nahm die entsprechende nationale Initiative als einziger Kanton im ganzen Land an. Das Schaffhauser Stimmvolk wehrte sich an der Urne zweimal gegen die Kürzung der Prämienverbilligung. Und bei der Abstimmung zur «Ehe für alle» stimmte gerade mal eine Gemeinde mehrheitlich mit Nein.

Mir käme bestimmt noch mehr in den Sinn, doch alles Schöne hat ein Ende, und auch der schöne Rhein verlässt Schaffhausen gerne wieder, um sich melancholisch von einer Klippe zu stürzen, nachdem er sich an einer asphaltierten, von Ligusterformschnitthecken und Autokolonnen gesäumten Uferpromenade vorbeigewälzt hat.

«Wir gehören nirgends so richtig dazu»

Die Lage nördlich des Rheins war es wohl auch, die zur grössten Tragödie in der Geschichte des Kantons führte: Die Amerikaner meinten, es handle sich um Deutschland, und bombardierten am 1. April 1944 die Stadt Schaffhausen, was 40 Todesopfer, Hunderte Verletze und Obdachlose forderte. Die These, die Bombardierung sei ein gewollter Denkzettel an die Schaffhauser Industrie gewesen, die Nazideutschland mit Rüstungsgütern beliefert hatte, gilt heute als widerlegt, vielmehr war es: ein tragischer Irrtum.

Vielleicht ist es das, was Schaffhausen ausmacht: Wir gehören nirgends so richtig dazu. Die Amerikaner halten uns für Deutsche. Die Deutschen halten uns für Zürcherinnen, die Zürcherinnen halten uns für St.Galler und die St.Galler, na ja, für Liebhaber von Ska-Punk und Fleischvögeln. Es gibt Schlimmeres.