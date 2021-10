Olma-Eröffnung Der erste Tag und der erste Eindruck: Die St.Galler haben Bock auf die Olma Endlich wieder Olma. Schon der erste Rundgang zeigt: Das leicht abgespeckte Konzept der grössten Publikumsmesse der Schweiz funktioniert von der ersten Stunde an: Dank der Zertifikatspflicht. Christoph Zweili Jetzt kommentieren 07.10.2021, 18.46 Uhr

Ein Nicken. Ein Händedruck. Eine Umarmung. Man geht aufeinander zu. Dafür ist der St.Galler Ständerat Benedikt Würth eigens früher aus den Ferien in Italien angereist. Und die SRF-Korrespondentin Henriette Engbersen aus Grossbritannien. Sie, die bald ohnehin wieder in Leutschenbach tätig sein wird und den Trubel rund um die Olma-Eröffnung von früher kennt, sagt:

«Jetzt will ich einmal nur Gast sein.»

Der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann erinnert sich an die Kindheit – «damals, als der Vater an der grössten Publikumsmesse Würste gebraten hat». Regierungskollege Beat Tinner ist schon mit vier Jahren an die Landmaschinen-Ausstellung der Olma geschleppt worden, «das geht ins Blut». Andere treffen sich einfach gerne wieder: Heidi Hanselmann, die frühere St.Galler Gesundheitschefin, Willi Haag, der ehemalige Baudirektor, Joe Keller, der frühere Volkswirtschaftschef oder Martin Gehrer, früherer Vorsteher des Finanzdepartements, um nur einige Beispiele zu nennen. Aber da wären noch so viele mehr.

Und eines ist gewiss: Alt Olma-Direktor Nicolo Paganini und heutiger St.Galler Mitte-Nationalrat möchte nicht mit seiner Nachfolgerin Christine Bolt tauschen, die zum ersten Mal als Gastgeberin schwitzt.

Kein Zweifel: Die 78. Olma wird anders als ihre Vorgängerinnen. Es ist eine besondere Olma. Das Besondere? «Dass sie stattfinden kann», wie die Olma-Direktorin später auf der Bühne sagen wird. Bischof Markus Büchel – mit Rheintaler Wurzeln, aber seit bald 40 Jahren in St.Gallen – nimmt es quasi stellvertretend für alle andern im Foyer der Tonhalle schon voraus: «I ha planged uf d’Begegnige a de Olma.»

Der erste Eindruck: Auch wenn die Eröffnung wegen des Theaterumbaus hier stattfindet, es coronabedingt am Samstag keinen Umzug geben wird und weniger Aussteller die Hallen füllen – bereits am ersten Tag zeichnet sich ab: Die St.Galler haben Bock auf Schaffhausen, wie das Motto des Gastkantons in der Gallusstadt rasch abgewandelt wird.

Bundespräsident Guy Parmelin: «Endlich wieder Olma»

Christine Bolt, Direktorin der Olma Messen St.Gallen, hatte ihre erste Olma 2020 absagen müssen. Die Anmeldung von Bundespräsident Guy Parmelin im März war daher ein Zeichen der Hoffnung, er war der erste, der sich anmeldete. «Diese Anmeldung hat uns in der unsicheren fragilen Zeit des zweiten Lockdowns bestärkt, dass die Olma in diesem Jahr stattfinden kann.» Für sie ist jetzt schon «der Wert der Begegnung für alle Zeit bewiesen».

Landwirtschaftsminister Parmelin ist noch etwas unsicher vor dem Fototermin mit dem Säuli: «Auf den Gipfel in Genf mit US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin habe ich mich minutiös vorbereiten können. Beim Säuli werde ich improvisieren müssen.» Der SVP-Magistrat spricht von aufgerissenen Gräben im Umfeld der Abstimmungen zu den beiden Pestizidinitiativen: «Jetzt geht es darum, wieder aufeinander zuzugehen.» Dafür biete die Olma eine ideale Plattform; sie schaffe und stärke die Verbindung zwischen Alt und Jung, zwischen Stadt und Land und zwischen Landwirtschaft und Konsumenten.

Der Gastkanton Schaffhausen mit dem stolzen Widder im Wappen präsentiert sich bereits auf der Bühne selbstbewusst. «Wir nehmen uns nicht als Kanton wahr, der am nördlichen Rand der Schweiz liegt. In unserem Selbstverständnis leben wir mittendrin. In der Schweiz. In Europa. In der Welt», hält Regierungsrat Dino Tamagni, der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements, fest. Und die Schaffhauser Finanzchefin Cornelia Stamm Hurter sagt es am Rand der Eröffnung noch pointierter: «Wir sind klein. Bevölkerungsmässig machen wir ein Prozent der Schweiz aus – das beste!»

Der Weinbauer, der mit Tieren vertraut ist

Parmelin macht auf dem offiziellen Messerundgang eine gute Figur. Etwas probieren hier, ein Händeschütteln dort. Den Säuli-Test im Stall besteht er mit Bravour: «Jessica», gerade eine Woche alt, hält still – damit steigt der Welschschweizer in die Ahnenreihe der «Säuliflüsterer» auf – ein Titel, der ihn freuen wird. Parmelin kann mit Tieren umgehen: Das spüren auch Red-Holstein-Elitekuh Danusa und der 1,3 Tonnen schwere Stier Gregi, der schon 124 Nachkommen gezeugt hat. Mit beiden geht Parmelin auf Tuchfühlung.

Der SVP-Bundespräsident gilt als stiller und freundlicher Magistrat – nicht zuletzt in der Ostschweiz wird er wegen dieser Eigenschaften unterschätzt. Auf dem Rundgang ist von Zurückhaltung nichts zu spüren, im Gegenteil. Der ehemalige Weinbauer geniesst das Bad in der Menge geradezu. Hier eine spontane Umarmung beim Vorstand der Schweizer Milchproduzenten, dort das Hülschen der Ribelmaiskolben an der Produkteschau, belohnt mit einem Schluck Chasselas vom Weingut Guy et Christophe Parmelin oder das Fahren mit dem Farm-Simulator.

Schaffhausen – vom Landwirtschafts- zum Hightech-Kanton

Die Tour d’horizon endet, wie könnte es anders sein, in der Sonderschau des Gastkantons Schaffhausen in der Halle 9.1.2, der diesmal seine progressive Seite zeigt: Der kleine Kanton, in dem Industrie und Landwirtschaft einst stark verankert waren, hat sich nach den 1990er-Jahren zu einem breit diversifizierten Hightech-Standort mit Schwerpunkten im Bereich der Medizin-, Kunststoff- und Verpackungstechnologie gewandelt.

Für OK-Chef Hannes Schärer waren die Tage seit dem 22. Juni ein Lupf: «Nachdem die Leitung der Olma Messen die Durchführung der Olma mit Zertifikatspflicht beschlossen hatte, nahmen wir – gut vorbereitet – unsere 2020 vertagten Pläne wieder hervor. Seither waren wir Tag und Nacht unter Hochspannung.»

Die offizielle Eröffnung ist das eine. Insider aber wissen: Die eigentliche Olma-Eröffnung ist, wenn das erste Säulirennen in der Arena startet – und das war um punkt 16 Uhr.

Olma-Eröffnung ohne Thurgauer Regierung Endlich wieder Olma: Die halbe Ostschweiz hat sich am Donnerstag an der offiziellen Eröffnung der grössten Ostschweizer Messe getroffen − nur nicht die Thurgauer Regierung. Sie glänzte, was durchaus bemerkt worden ist, in corpore mit Abwesenheit. Dabei ist der Kanton Thurgau an der Genossenschaft Olma finanziell beteiligt, und an diesem Stelldichein der Ostschweizer Kantone liesse sich ausserdem prächtig netzwerken. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt der kantonale Informationsdienst die Olma-Abstinenz der Kantonsregierung: «Im Gegensatz zu den Vorjahren konnte dieses Jahr kein Mitglied des Thurgauer Regierungsrats an der Eröffnungsfeier teilnehmen.» Sämtliche Regierungsmitglieder hätten andere Termine wahrnehmen müssen, heisst es zur Begründung. Nämlich: Sitzungen mit den Subkommissionen der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission des Grossen Rates sowie eine Sitzung mit der Kommission zur Änderung des Sozialhilfegesetzes. Gleichzeitig wird der Olma aber auch aus dem Thurgauer Regierungsgebäude die Ehre erwiesen: «Die Olma ist für den Thurgau und die Thurgauerinnen und Thurgauer eine bedeutende Messe», schreibt der Informationsdienst weiter. Regierungsrat Walter Schönholzer werde darüber hinaus am Tag des Gastkantons am Samstag teilnehmen. Und auch für die übrigen Regierungsmitglieder ist die diesjährige Olma gemäss Mitteilung noch ein Thema − die meisten würden die Messe privat besuchen. (ck)