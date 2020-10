Interview Olma-Direktorin Christine Bolt über Masken, Messen und Corona: «Die Offa wird im Frühling in einer etwas anderen Form stattfinden» Mit der Pätch haben die Olma Messen St.Gallen schnell auf die Pandemie reagiert. Noch ist unklar, ob sich die Ersatz-Olma auch finanziell gelohnt hat. Das Coronavirus werde ihre Arbeit noch eine ganze Weile beeinflussen, sagt Direktorin Christine Bolt. Rossella Blattmann 19.10.2020, 14.17 Uhr

Die Pätch ist vorbei. Die Besucherzahl blieb mit 16'000 deutlich unter den erwarteten 30'000. Hat sich das Experiment dennoch gelohnt?

Christine Bolt: Ja, auf jeden Fall. Nach der Olma-Absage einfach nichts zu machen war keine Option.

Hat sich die Pätch für die Olma-Messen auch finanziell gerechnet?

Genau kann ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Doch wir erwarten keinen finanziellen Verlust, auch keinen allzu grossen Gewinn. Bei der Pätch stand aber anderes als das Geld verdienen im Vordergrund.

Zum Beispiel?

Für uns war wichtig zu sehen: Wie kann man Messen in Coronazeiten durchführen? Wie funktioniert unser Schutzkonzept im Hinblick auf zukünftige Messen wie «Tier und Technik» im Februar oder die Offa im April 2021? Wir wissen nicht, wie sich die Lage bis dann entwickeln wird. Doch eines ist klar: Das Coronavirus wird uns noch länger begleiten. Es erschwert die Planung.

Wir müssen damit rechnen, dass die Offa im Frühling in einer etwas anderen Form als sonst stattfinden wird.

Wir wissen nicht, was bis dann passiert.

Welche Lehren haben Sie aus der Pätch gezogen?

Unser Schutzkonzept hat gut funktioniert. Die Pätch-Besucherinnen und -Besucher haben das Temperaturmessen gut akzeptiert, die breiten Gänge und die vielen Sitzplätze haben sich bewährt, und die Aussteller haben sich an die Maskenpflicht für Aussteller gehalten.

Wo gab es Probleme?

Dort, wo es Handlungsbedarf gab, haben wir auch laufend Änderungen vorgenommen. Zum Beispiel haben wir nach dem ersten Pätch-Wochenende die Öffnungszeiten von 20 auf 18 Uhr angepasst, und den Alkoholausschank eingeschränkt. Dies, weil die Abstände je später es wurde und je mehr Alkohol floss, am ersten Wochenende nicht überall eingehalten werden konnten.

Warum gab es an der Pätch keine allgemeine Maskenpflicht?

Die Pätch ist eine Messe, keine Veranstaltung, und fällt bezüglich Corona-Auflagen in dieselbe Kategorie wie ein Markt oder ein Einkaufszentrum, wo bis und mit Sonntag im Kanton St.Gallen keine Maskenpflicht galt. Für uns war immer klar, dass wir uns an die behördlichen Vorgaben halten.

Gäbe es ein drittes Pätch-Wochenende, wie würde dieses aussehen?

Sämtliche Besucherinnen und Besucher müssten Maske tragen, da auf heute Montag die Maskentragepflicht angepasst wurde.

Sie wurden am 13. März, wenige Tage vor dem Lockdown, zur Olma-Direktorin gewählt, am 1. Juni haben Sie ihr Amt angetreten. Wie war es, mitten in der Coronakrise einen neuen Job zu beginnen?

Es war anstrengend, aber auch schön.

Als erste Amtshandlung, vier Tage nach Arbeitsbeginn, die Olma absagen zu müssen, war sehr schwierig für mich.

Doch zu sehen, dass wir trotz den erschwerten Umständen eine Pätch auf die Beine stellen und den St.Gallerinnen und St.Gallern eine Alternative zur Herbstmesse bieten konnten, hat mir Freude bereitet. Ich bin krisenerprobt, und ich möchte keinen anderen Job machen.