Olma St.Gallen: Messerverkäufer äussern sich zu Messerstechereien

Olma «Das ist nicht die beste Werbung für uns»: Was zwei Messerverkäufer an der Olma zu den jüngsten Messerstechereien im St.Galler Nachtleben sagen Erich Kyburz und seine Tochter Yvonne verkaufen am Herbstmarkt an der Olma Messer. Ein zweischneidiges Schwert: Im St.Galler Nachtleben kam es in letzter Zeit mehrmals zu Messerstechereien. Was sagen die Messerprofis dazu? Melissa Müller Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erich Kyburz und seine Tochter Yvonne verkaufen am Olma-Jahrmarkt Messer und Scheren. Bild: Reto Martin

Fasziniert dreht und wendet ein junger Mann das grosse, wuchtige Messer in seinen Händen. Es ist eine Machete, die man in Gegenden benötigt, in denen keine Menschenseele weit und breit ist und das Handy keinen Empfang hat. Ein Messer, an dem Abenteurer wie Indiana Jones oder Crocodile Dundee ihre Freude hätten. Der junge Mann kratzt sich im pickligen Gesicht, sagt schüchtern: «Ich hab schon ein ähnliches.» Worauf Verkäuferin Yvonne Kyburz sofort ein anderes Messer zückt: «Dieses hier wird auch von der Schweizer Armee eingesetzt», sagt die 41-Jährige und führt geduldig fünf weitere Modelle vor. «Ich überlege es mir», sagt der Kunde und verschwindet im Jahrmarktrummel.

Yvonne Kyburz wusste schon in der zweiten Klasse, was sie werden will: Markthändlerin wie ihr Vater Erich. Zurzeit ist das Vater-Tochter-Gespann aus dem Bernischen Aarwangen am Olma-Jahrmarkt anzutreffen, wo sie einen Messerstand betreiben. Bunte Küchen- und Sackmesser, Marroni- und Käsemesser, Dolche, Samuraischwerter und Gartenscheren liegen in der Auslage.

Messerstechereien im Ausgang

Was sagen sie dazu, dass sich Messerstechereien im St.Galler Nachtleben in letzter Zeit häufen und es innert kurzer Zeit zu zwei Todesfällen kam? «Das ist traurig, hat jedoch nichts mit uns zu tun», sagt Erich Kyburz. «Aber es ist nicht die beste Werbung für uns.» Einem Betrunkenen, der mit einem Messer herumfuchteln will, verkaufe er nichts. Auch rate er Jugendlichen, die bei ihm einkaufen, das Messer nicht am Jahrmarkt auszupacken, um es stolz den Kollegen zu präsentieren und «Seich» zu machen, sondern erst zu Hause. Denn Messer können Angst einjagen.

Erich Kyburz geschäftet seit 40 Jahren am Jahrmarkt, wenn Olma ist. Seine Tochter werde den Betrieb übernehmen. «Unsere Kundinnen und Kunden sind dankbar, dass es uns noch gibt», sagt er. Manche kämen nur auf einen Schwatz vorbei und erzählen von Problemen: Job verloren, Frau gestorben. «Als Messerverkäufer bin ich auch Psychologe», sagt der 63-Jährige.

Notwehr mit Messer: Polizei rät dringend davon ab

Manche Messerliebhaberin sagt sich: Wer weiss, vielleicht brauche ich es ja einmal zur Notwehr, um mich gegen einen Kriminellen zu verteidigen. «Das ist ein Irrtum», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei. Mit einem Messer in der Tasche wiege man sich in falscher Sicherheit. Das gelte auch für Frauen. Das Problem seien vor allem Einhandmesser – Taschenmesser, die man mittels einer an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe blitzschnell einhändig aufklappen kann. Krüsi sagt:

«Gewalt ist der falsche Weg. Wer ein Messer mitnimmt in den Ausgang, nimmt ein Stück Gewalt mit.»

Polizeisprecher Hanspeter Krüsi. Bild: Tobias Garcia

Wenn man das Messer in einer gefährlichen Situation nicht zu 100 Prozent im Griff habe, könne es plötzlich gegen einen verwendet werden. Alkoholisiert greife man noch schneller zum Messer. Dabei sei die Wahrscheinlichkeit einer lebensbedrohlichen Verletzung ungleich grösser als bei einem Faustschlag. «Lieber eine gebrochene Nase als ein Messer im Bauch», sagt Krüsi. «Wir erleben in den letzten 20, 30 Jahren mehr Aggression und mehr Messer im St.Galler Nachtleben. Wenn wir so weiter machen, sind wir bald schon so weit wie in Amerika, wo die Leute ihre Pistolen dabei haben.»

Messerhändlerin kennt jeden Kunden persönlich

Bei Delikten im Nachtleben seien meist unerlaubte Waffen wie Schmetterlingsmesser im Spiel, ergänzt Händlerin Yvonne Kyburz. «Das ist nicht unser Sektor.» Die Täter würden ihre Waffen im Internet bestellen. «Die wollen Anonymität. Die hast du hier bei unserem Stand nicht.» Sie kenne die meisten Kundinnen und Kunden persönlich: «Bänkerinnen, Anwälte, Polizisten, Jugendliche und viele Opas, die Sackmesser für ihre Enkel kaufen.»

Kinder freuen sich, wenn sie ihr erstes rotes Sackmesser mit dem Schweizerkreuz bekommen. Wenn sie damit einen Stecken schnitzen können, um eine Wurst zu braten. Bekannt wie das Matterhorn, zählt das Schweizer Taschenmesser zu den beliebtesten Exportgütern.

Yvonne Kyburz, die auch als Hundetrainerin arbeitet, besitzt Dutzende von Taschenmessern in allen Farben. So wie andere Frauen morgens Lippenstift auftragen, je nach Stimmung eine andere Farbe, wählt sie ihr Messer des Tages aus. Wenn sie im Restaurant Zmittag isst, «nehme ich mein eigenes Messer mit, weil die meisten stumpf sind». Oder sie benutzt ein Taschenmesser, um die Nägel zu feilen, eine Schraube anzuziehen oder einen Platten am Velo zu flicken. «Es vergeht kein Tag, ohne dass man ein Messer in die Hand nimmt», fügt ihr Vater hinzu. «Das Messer ist das älteste Werkzeug des Menschen.»

Filmreife Messer

Weitere Jugendliche drängen an den Stand, schauen sich Fantasymesser an und Griffe mit Totenköpfen. Erich Kyburz lässt die funkelnde Klinge aufblitzen. Gebannt schauen die jungen Frauen und Männer zu, raunen sich «krass» und «geil» zu.

Ein älterer Mann mit Bart fragt nach dem «Herr der Ringe»-Schwert für 375 Franken. Es ist ein über ein Meter lang und trägt eine elbische Inschrift, ist allerdings stumpf wie ein Tannzapfen. «Das hängen sich Liebhaber schräg über dem Cheminée auf», sagt Kyburz. Filme wie «Herr der Ringe», «Rambo» oder «Conan, der Barbar», wo exotische Messer zum Einsatz kommen, sind gute Umsatztreiber. Als Conan schlug sich Arnold Schwarzenegger 1982 mit seinem Messer durch eine Welt voller Hexen und Dämonen. «Arnie» hängte das Filmrequisit später in seinem Büro auf, als er Gouverneur von Kalifornien wurde.

Arnold Schwarzenegger als Conan. Bild: Imago Images

Erich Kyburz ist «positiv überrascht» vom Zulauf an der Olma und dem guten Umsatz. Er wisse von keiner blutigen Tat, bei welcher eines seiner Messer im Spiel gewesen sein soll. Viele der Sammler, die bei ihm einkaufen, stellen sich die Stücke in die Vitrine.

Der schüchterne junge Mann, der sich eine Machete kaufen wollte, kam übrigens an den Stand zurück und entschied sich für ein Messer. Er komme jedes Jahr vorbei, sagt Yvonne Kyburz. «Er braucht jeweils länger, bis er weiss, was er will», sagt sie und lacht ihr warmes, gewinnendes Lachen. In den Ausgang gehe der junge Mann ganz bestimmt nicht mit seiner neuen Machete. «Der geht in den Wald zum Zelteln und Pick­nicken.»

Ein Werkzeug von erschreckender Brutalität Das Messer hat den Ruf eines Mordwerkzeugs, es schneidet Finger ab und metzelt in Filmen duschende Frauen nieder. Küchenmesser sind von jeher nahe Verwandte von Waffen. «Es sind Werkzeuge, die zum Brechen, Entstellen und Verstümmeln entwickelt wurden, auch wenn man damit nur eine Lauchstange schneidet», schreibt Bee Wilson in ihrem Sachbuch «Am Beispiel der Gabel – eine Geschichte der Koch- und Esswerkzeuge». Köchinnen und Köche hüten ihre Messer wie einen Schatz und schärfen sie regelmässig. Was dem Coiffeur die Schere, ist dem Koch das Messer. Es bereitet Freude, ein Messer zu halten, das gut in der Hand liegt und mit dem sich mühelos eine Zwiebel würfeln lässt. «Es geht auch darum, wie wir mit der erschreckenden Brutalität dieses Werkzeugs umgehen», schreibt Wilson. Der Solothurner Messerschmied Philipp Branschi sagte über diese Zweischneidigkeit einmal: «Man kann mit dem Messer einen Apfel oder eine Kehle durchschneiden; es ist gleichzeitig faszinierend und abstossend und konfrontiert den Menschen mit der Angst vor seiner eigenen Natur.»

Auch Köchinnen und Köche kaufen bei Erich und Yvonne Kyburz ein. Liebhaber leisten sich ein luxuriöses japanisches Damastmesser. Mehrere Lagen Stahl sind so aufgeschmiedet, dass sie sichtbar sind, was der Klinge ein organisches Muster verleiht, ähnlich der Maserung von Holz. Kostenpunkt: bis zu 1000 Franken. (mem)